У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко

"Президент Білорусі" Олександр Лукашенко заявив, що готовий розмістити в республіці Збройні сили РФ, якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив Лукашенко на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки.

При цьому він підкреслив, що зараз в цьому немає жодної необхідності.

"У нас достатньо міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Нерахуючи "територіалів", ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч осіб поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", - сказав він.

"Ще раз повторюю: в цьому сьогодні немає абсолютно жодної необхідності. У гострий період в серпні минулого року, коли хтось коливався, хтось зрадив, хтось під плінтус заліз, у когось в мізках кипіло, я не ввів ніякі Збройні сили, ні з Росії, ні з України, ні з інших країн. Ми з цим лихом впоралися самі. Ось моя позиція", - підкреслив Лукашенко.

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Він також заявив, що питання про розміщення російських баз в його країні ніколи не обговорювалося на вищому рівні.

"Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Насамперед тому, що в цьому немає жодної необхідності за сучасних озброєнь", - сказав Лукашенко.

Він звернув увагу, що на Заході вкотре занепокоїлися білорусько-російськими навчаннями, які відбудуться у вересні.

"Щонайменше, смішно це все чути. Скільки навчань вони провели біля наших кордонів? Вони нас критикують: ось Лукашенко хоче розмістити російські бази на території Білорусі. Слухайте, ми ж не парімся з приводу того, що вони створили купу цих баз в Європі . Їх же море там, чого ви нам висуваєте претензії?" - зазначив білоруський лідер.