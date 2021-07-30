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Новини Агресія Росії проти України
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У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко

У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко

"Президент Білорусі" Олександр Лукашенко заявив, що готовий розмістити в республіці Збройні сили РФ, якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив Лукашенко на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки.

При цьому він підкреслив, що зараз в цьому немає жодної необхідності.

"У нас достатньо міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Нерахуючи "територіалів", ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч осіб поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", - сказав він.

"Ще раз повторюю: в цьому сьогодні немає абсолютно жодної необхідності. У гострий період в серпні минулого року, коли хтось коливався, хтось зрадив, хтось під плінтус заліз, у когось в мізках кипіло, я не ввів ніякі Збройні сили, ні з Росії, ні з України, ні з інших країн. Ми з цим лихом впоралися самі. Ось моя позиція", - підкреслив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко заявив, що головна мета санкцій Заходу - залишити білорусів без пенсій, зарплат, освіти і медобслуговування

Він також заявив, що питання про розміщення російських баз в його країні ніколи не обговорювалося на вищому рівні.

"Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Насамперед тому, що в цьому немає жодної необхідності за сучасних озброєнь", - сказав Лукашенко.

Він звернув увагу, що на Заході вкотре занепокоїлися білорусько-російськими навчаннями, які відбудуться у вересні.

"Щонайменше, смішно це все чути. Скільки навчань вони провели біля наших кордонів? Вони нас критикують: ось Лукашенко хоче розмістити російські бази на території Білорусі. Слухайте, ми ж не парімся з приводу того, що вони створили купу цих баз в Європі . Їх же море там, чого ви нам висуваєте претензії?" - зазначив білоруський лідер.

армія рф (18050) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) росія (66465) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+39
Да, это именно то место, в которое завел беларусов Лукашенка
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30.07.2021 14:24 Відповісти
+33
В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4504
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30.07.2021 14:32 Відповісти
+32
Чего не сделаешь ради защиты собственной задницы!
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30.07.2021 14:22 Відповісти
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Чего не сделаешь ради защиты собственной задницы!
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30.07.2021 14:22 Відповісти
Да, это именно то место, в которое завел беларусов Лукашенка
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30.07.2021 14:24 Відповісти
Так они оттуда и не уходили после учений.
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30.07.2021 14:23 Відповісти
да нет нет да... Кручу верчу запутать хочу. Бульбофюрер, как обычно, в своём репертуаре: давайте бабло, а то 3-я мировая начнётся
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30.07.2021 14:23 Відповісти
сябри не бійці....а те що було у другу світову-радянська пропаганда...достойні куйлашенка
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30.07.2021 14:23 Відповісти
верно, всё "партизанское движение" - НКВД, от первого до последнего дня, даже такой момент интересный, самодеятельных партизан, НКВДэшники уничтожали без разговоров, даже тех кто под красной тряпкой, бил немецких нацианал.социалистов
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30.07.2021 15:25 Відповісти
Ну вот, лидер начал валить в штаны
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30.07.2021 14:24 Відповісти
Наглое дегенеративное существо.
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30.07.2021 14:26 Відповісти
дурик-губернатор беларусского олуса - ты не владеешь ситуацией,
все давно размещено без твоего вслипа....
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30.07.2021 14:26 Відповісти
*всхлипа
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30.07.2021 14:29 Відповісти
два уродца из таЁжнага мать его сАюза, тьфу...

У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7454
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30.07.2021 14:56 Відповісти
та ми і раніш не вважали Білорусь союзником
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30.07.2021 14:26 Відповісти
прикинь!
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30.07.2021 14:28 Відповісти
А нафиг тогда минские договоренности при батьке - посреднике........
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30.07.2021 16:08 Відповісти
Ага, НАТО хочет на Вас напасть. Только НАТО все еще лишь хочет, а россия уже давно нападает. Везде, куда может дотянуться
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30.07.2021 14:27 Відповісти
не соромно з помилками писати? россосіся, *********, параша.
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30.07.2021 14:52 Відповісти
Недовго Лукашенка в шпагаті просидів, шось луснуло.
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30.07.2021 14:27 Відповісти
пора вводить прямое внешнее управление в ...
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30.07.2021 14:28 Відповісти
Правильно Лука, тепер пенсіям та зарплатам білорусів нічого не загрожує.
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30.07.2021 14:28 Відповісти
а што, ктото сомневался что ******** своих опричников к болотным рабам зашлет?
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30.07.2021 14:30 Відповісти
боже храни Украину!
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30.07.2021 14:30 Відповісти
Лука теперь обычный ретранслятор идей кремлевского ху@ла...то есть теперь голосом Лукашенки говорит кремлевский гебнявый опарыш...
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30.07.2021 14:31 Відповісти
В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4504
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30.07.2021 14:32 Відповісти
Ой! Напугал, хитрозачьосаный!) Береги себя, чьмо колхозное!)
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30.07.2021 14:33 Відповісти
білоруською "колгосп" - "калгас"
він - чьмо калгасне)
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30.07.2021 14:37 Відповісти
"я на тракторе в Украину приеду"
хто то еще помнит етот колхозный прорыв сознания?
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30.07.2021 14:35 Відповісти
Так хто там казав що бульбаші наші брати? Воювати будуть не **** з дояром а ************ бо вонишебратья.
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30.07.2021 14:35 Відповісти
Лукашенко не білорус. І навіть не "бульбаш".
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.
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30.07.2021 21:33 Відповісти
давай лука давай !
кацапы очень любят срать ,
на чужой земле,
засыпать её гильзами,
заливать - кровью
и опутывать колючкой !
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30.07.2021 14:36 Відповісти
Теперь и на северной границе у нас враг.
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30.07.2021 14:40 Відповісти
Теперь? А раньше друзяки были?
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30.07.2021 14:47 Відповісти
Жаль белорусов-был шанс,был шанс.
Но не захотели быть майданутыми,а может пропаганда промыла мозги.Теперь только под одеялом можно шептать-"Живе Белорусь".
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30.07.2021 14:43 Відповісти
Саме так, це значно покращить економічні зв'язки з заходом, пенсії та соціальні виплати збільшаться. Зросте торгівля є Євросоюзом. Хоч премію Дарвіна давай.
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30.07.2021 14:49 Відповісти
чокнутый, что тут скажешь. Если его паршивой шкуре будет угрожать хоть малейшая опасность, он не дрогнув ни на секунду прикажет разносить целые кварталы с бунтующим населением в пыль, а Рашка ему с этим поможет с огромным удовольствием, как уже сделала в Сирии
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30.07.2021 14:49 Відповісти
усатый халдей паРаши


У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5730
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30.07.2021 14:53 Відповісти
кака беларусь? тебе сказали: СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО!!! И войска рф на территории. Нету никакой беларуси.
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30.07.2021 16:38 Відповісти
Ну и размещайте.... драники готовьте....бульбу сажайте. Их же кормить надо будет. От вы их и покормите....
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30.07.2021 14:57 Відповісти
мои предки говорят что лукашенко - это большой молодец, сколько б не спорил - бестолку, путин и лукашенко - у них молодцы, вот так даже в одной семье есть вата
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30.07.2021 15:08 Відповісти
А що, цей гаулятер над Білорусью, вже отримав право до розпорядження чужими (російськими) штиками? Хто ж тобі, калічне опудало при кремлівському Сюзерену, дасть чогось, крім можливості вилизати дупу Путіну до блиску, аж додатково робити приємне, та вусами дупу Путіну може й Пєсков щикотати - тож "не бери на себе багато".
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30.07.2021 15:09 Відповісти
как же он за свою шкуру дрожит....аж страшно..))
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30.07.2021 15:15 Відповісти
Врачи-психиатры признали Лукашенко мозаичным психопатом....
У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8870

Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.
С таким диагнозом Лукашенко не должен занимать пост главнокомандующего белорусской армией. «Умеренно выраженная мозаичная психопатия» предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время.
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30.07.2021 15:21 Відповісти
Отсос бульбашами по-полной.
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30.07.2021 15:24 Відповісти
да уже разместили можете не прикрывать срам банным веничком
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30.07.2021 15:34 Відповісти
не особо спрашивали и царемонились , сидиш пока путлеру не надоел...
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30.07.2021 15:59 Відповісти
Нелегитимный какбыпрезидент приглашает на территорию страны для защиты несуществующнго союза. Это лютый п***ец.
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30.07.2021 15:53 Відповісти
вейшнория сэр.... вейшнория!!!
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30.07.2021 17:55 Відповісти
нам також потрібно просити альянс НАТО, щоб ввів в Україну свої війська... ще й в достатній кількості.
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30.07.2021 16:00 Відповісти
ПОДОНОК.
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30.07.2021 16:04 Відповісти
Да что там 500 тыс... Мильйон беларусов сразу как один под ружжо станут.
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30.07.2021 16:35 Відповісти
Тобі пуйло давно вже ввів...По самі помідори.
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30.07.2021 16:52 Відповісти
М-дааа... Горячий, савсэм белый.... Но и тебя вылечат тоже, таракан .
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30.07.2021 17:01 Відповісти
фотка классная в теме, прямо как их диды вытираны.
У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2298
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30.07.2021 18:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_h7ZQyGSz6I или так в смоленске
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30.07.2021 18:38 Відповісти
На севере у нас враг! Просто прекращайте тупить и осознайте этот факт!
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30.07.2021 18:38 Відповісти
тут уже не до ********** --- раньше бульбафюрер изображал ..независимое.. государство . теперь этот шизонутый фюрер даст возможность ***** атаковать нас с беларуси в рамках ..саюзного.. гасударства и это вполне реально . просто у нашего зеленого ничтожества и его окружения ума не хватает чтобы это понять --- просто нет там таких людей . и это нам будет дорого стоить
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30.07.2021 19:15 Відповісти
А какая там необходимость? Разве что Вейшнория может "пригрозить".
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30.07.2021 19:18 Відповісти
Як одного разу Україна не туди повернула...

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LCqh5yKo8
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30.07.2021 20:06 Відповісти
Лукашенко не білорус. І навіть не "бульбаш".
Він завжди був рузькою офіціянткою, що подає деруни в очікуванні на чайові, і з натяком на великий дорогий секс.
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30.07.2021 21:34 Відповісти
 
 