Поліція Латвії розпочала кримінальний процес у справі про захоплення літака Ryanair із Протасевичем у Мінську

Держполіція Латвії розпочала кримінальний процес у справі про захоплення пасажирського літака Ryanair, що відбулося у травні поточного року в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Наприкінці травня поліція розпочала відомчу перевірку, однак пізніше було ухвалено рішення про початок кримінального процесу. Перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в межах міжнародного співробітництва.

Кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ УЗ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

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