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Новини
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МЗС закликає громадян України утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини

МЗС закликає громадян України утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини

Міністерство закордонних справ України закликає громадян України утриматися від поїздок в уражені стихією регіони Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів.У разі виникнення загрози життю та здоров’ю просимо звертатися на "гарячі" лінії Консульства України в Анталії +90 554 169 96 60

та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 ", - йдеться в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, щ 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

"До боротьби з пожежами залучено всі наявні протипожежні ресурси Туреччини. Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об'єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис тощо," - вказали в МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття своєму колезі Рейджепу Ердогану у зв'язку з масштабними пожежами в Туреччині і зазначив, що в п'ятницю Україна відправить в Туреччину пожежний літак з допомогою.

Також читайте: Для гасіння масштабних лісових пожеж Україна відправила до Туреччини два пожежні літаки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ України опрацьовує сценарії повернення українців на випадок погіршення ситуації з лісовими пожежами в Туреччині.

Як повідомлялося, сильні лісові пожежі вирують кілька днів на території провінцій Анталія, Адана і Мерсін. Серйозна ситуація склалася в районі Манавгат в Анталії.

Турецька преса повідомила, що не менше трьох людей загинули в результаті природних пожеж, що вирують на півдні Туреччини, ще 58 осіб відправлені до лікарні.

МЗС (4202) пожежа (4365) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+1
А МИД Украины не хочет в таком случае вернуть людям деньги за уже купленные туры? Если оплатил тур с месяц назад просто прислушаться к заботливому МИДу?
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30.07.2021 14:46 Відповісти
+1
Манавгат
Алания
Мармарис
Бодрум
Дидим
Адана
Мерсин
КахраманМараш
Османие
Кайсери
Коджаели
Кютахья - там пожары
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30.07.2021 15:06 Відповісти
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А МИД Украины не хочет в таком случае вернуть людям деньги за уже купленные туры? Если оплатил тур с месяц назад просто прислушаться к заботливому МИДу?
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30.07.2021 14:46 Відповісти
до чого тут МІД, звертайся до туроператора, який, звісно, зішлеться на форс-мажор
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30.07.2021 15:04 Відповісти
Экспертное мнение это то, чего не хватает в комментариях. Заходите чаще...
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30.07.2021 15:06 Відповісти
залиште мені свій номер, я буду щодня писати поради
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30.07.2021 20:44 Відповісти
Звоните 103, мне передадут...
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30.07.2021 21:02 Відповісти
Ну да, особливо коли тур проплачено, звісно не поїдуть.
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30.07.2021 14:47 Відповісти
Спасибо!
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30.07.2021 14:47 Відповісти
Манавгат
Алания
Мармарис
Бодрум
Дидим
Адана
Мерсин
КахраманМараш
Османие
Кайсери
Коджаели
Кютахья - там пожары
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30.07.2021 15:06 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 10 апреля
https://twitter.com/buch10_04 @buch10_04

В турецком Манавгате задержали предполагаемого поджигателя.
Полиции пришлось спасать его от суда Линча. Сообщается, что его заметили во время разжигания огня и передали полиции.
Местные СМИ сообщают, что в разных районах страны задержаны и другие поджигатели.

Видео
https://twitter.com/i/status/1421046562294206469
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30.07.2021 15:27 Відповісти
не минуло і місяця, як рашкованів пустили у Туреччину. Випадковий збіг?
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30.07.2021 16:19 Відповісти
 
 