На "літніх канікулах" Рада не планує вживати додаткових постанов щодо "Північного потоку-2", - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що ініціювання додаткових документів щодо газопроводу "Північний потік-2" не має перспектив до розгляду в період літньої перерви в роботі парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи планує Рада ухвалювати додаткові документи про протидію запуску "Північного потоку-2", спікер сказав, що ні.

"Постанову вже було ухвалено (наприкінці травня Рада проголосувала за звернення до Конгресу США із закликом запровадити санкції проти всіх учасників будівництва газопроводу "ПП2". - Ред.). Далі були заяви і від народних депутатів (члени комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва в липні закликали США і ЄС припинити будівництво і подальше введення в експлуатацію газопроводу "ПП2". - Ред.). станом на зараз, під час літньої перерви, не думаю, що це (ініціювання відповідних проєктів постанов. - Ред.) матиме можливості до розгляду у Верховній Раді", - зазначив Разумков.

Водночас він наголосив, що парламент уже ухвалив "усі залежні від нього рішення щодо цього питання і в подальшому також продовжить вживати всіх необхідних заходів щодо відстоювання національних інтересів України".

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