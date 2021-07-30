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На "літніх канікулах" Рада не планує вживати додаткових постанов щодо "Північного потоку-2", - Разумков

На

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що ініціювання додаткових документів щодо газопроводу "Північний потік-2" не має перспектив до розгляду в період літньої перерви в роботі парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи планує Рада ухвалювати додаткові документи про протидію запуску "Північного потоку-2", спікер сказав, що ні.

"Постанову вже було ухвалено (наприкінці травня Рада проголосувала за звернення до Конгресу США із закликом запровадити санкції проти всіх учасників будівництва газопроводу "ПП2". - Ред.). Далі були заяви і від народних депутатів (члени комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва в липні закликали США і ЄС припинити будівництво і подальше введення в експлуатацію газопроводу "ПП2". - Ред.). станом на зараз, під час літньої перерви, не думаю, що це (ініціювання відповідних проєктів постанов. - Ред.) матиме можливості до розгляду у Верховній Раді", - зазначив Разумков.

Водночас він наголосив, що парламент уже ухвалив "усі залежні від нього рішення щодо цього питання і в подальшому також продовжить вживати всіх необхідних заходів щодо відстоювання національних інтересів України".

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Автор: 

ВР (15073) Північний потік (2475) Разумков Дмитро (1528)


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какие постановления? об остановке?
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30.07.2021 14:45 Відповісти
Создать видимость, что наши гавно-депутаты тоже что-то решают по СП-2. Лучше бы оборонзаказом занялись. Но им некогда , у них каникулы
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30.07.2021 14:48 Відповісти
Отдых зеленных депутатов важнее чем какой то там газ, его транзит, и безопасность Украины.
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30.07.2021 14:58 Відповісти
итить-колотить...как школьники...летние каникулы))))..да на вас пахать надо!!!
почему не пересматривается режим труда и отдыха депутан согласно КЗоТУ ...
шо за каста полубогов???? а??? льготы нах, кортежи нах, дворцы - детям ? не?? )
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30.07.2021 14:59 Відповісти
А что теперь рассматривать
Кушайте
Им выгодно /кашбек с $300 цена газа и $500-- разная /
Населению всеравно газ с европы /российский /
'' мы с окупантами не торгуем''
Когда только пошел разговор о северном потоке
Тогда надо было ставить асе на уши -- теперь поздно
В стране самый бедный народ в европе
Но самые богатые миллиардеры /закон экономики /
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30.07.2021 15:10 Відповісти
 
 