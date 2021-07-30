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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусь поки не просила Кремль про розміщення на своїй території збройних сил РФ, - Пєсков

Білорусь поки не просила Кремль про розміщення на своїй території збройних сил РФ, - Пєсков

Кремль не отримував жодних звернень від керівництва Білорусі щодо розміщення в республіці російських збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Жодних звернень з цього приводу від Білорусі не було. Ви знаєте, що це можливо лише після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують визначені законом процедури і визначені законом повноваження", - сказав Пєсков журналістам.

У п'ятницю Лукашенко заявив, що готовий розмістити в республіці Білорусь Збройні сили РФ, якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави.

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут усі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі потреби негайно розмістимо в Білорусі ВС РФ із усіма видами озброєнь, - Лукашенко

При цьому він наголосив, що зараз у цьому немає жодної потреби.

Автор: 

армія рф (18050) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Пєсков Дмитро (1707)


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Топ коментарі
+6
Ніби хтось їх питати буде..
Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
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30.07.2021 14:53 Відповісти
+5
А хто у них буде питати. Ви козлорилі прийняли закон навіть ввести своїх головорізів в Україну не те що в якийсь бульбоколгосп. Українцю, кацап брат лише мертвий.
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30.07.2021 14:53 Відповісти
+3
Бульбафюрер запросил минимум 50 000 рюссаких баранов еще после августа прошлого года..кому вы лапти вешаете на уши? За последнюю неделю КАМАЗы УРАЛы иду на Бульбашию караванами ..НОЧЬЮ идут... ,нафиг тогда вам союзный договор..ИДИОТЫ...
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30.07.2021 14:51 Відповісти
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Бульбафюрер запросил минимум 50 000 рюссаких баранов еще после августа прошлого года..кому вы лапти вешаете на уши? За последнюю неделю КАМАЗы УРАЛы иду на Бульбашию караванами ..НОЧЬЮ идут... ,нафиг тогда вам союзный договор..ИДИОТЫ...
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30.07.2021 14:51 Відповісти
А хто у них буде питати. Ви козлорилі прийняли закон навіть ввести своїх головорізів в Україну не те що в якийсь бульбоколгосп. Українцю, кацап брат лише мертвий.
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30.07.2021 14:53 Відповісти
Ніби хтось їх питати буде..
Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
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30.07.2021 14:53 Відповісти
80 % на "выборах" Лукашеску надо защитить от Тихановской... Плешивые 2 идиота...
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30.07.2021 14:53 Відповісти
таракан обещал лягушонку, что со стороны Беларуси опасности для Украины нет...
он пошутил...
Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - ПЕсков - Цензор.НЕТ 4756

.. (за здоровье "союзного государства"... не чокаясь! )..
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30.07.2021 14:55 Відповісти
Беларусь пока не просила Кремль о размещении на своей территории вооруженных сил РФ, - ПЕсков - Цензор.НЕТ 2436
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30.07.2021 14:55 Відповісти
нет уже никакой Беларуси. смиритесь. агент фсб Тихановская похоронила последнюю попытку удержать власть в этой стране у ее народа. считайте их расеянами. скоро там появятся патрули чичей
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30.07.2021 14:57 Відповісти
Лукашеску попросил 5 ярдов на развитие колхоза,Путлер дал 2...вдруг Святой Лукажоп сбежить в Вашингтон...
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30.07.2021 14:58 Відповісти
у яныка еще три пусть возьмет ..
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30.07.2021 15:14 Відповісти
а то вам, казлам, какое разрешение надо?
завоняете всех хто рядом, тока одни отбиваются,
а другие под вас ложатся - ноги в стороны...
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30.07.2021 15:00 Відповісти
Цирк в Минске розыгран что по нотам Оперы Дж.Пуччини ...Чио Чио Сан и денежка в карман Бульбафюреру...
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30.07.2021 15:02 Відповісти
Блогер Дима Камикадзе вбросил видео...Москва Центр..Чечены издеваются над моцкалями по полному тарифу...девка не сбежала, а ее пацана мочили в сортире нехило...,это не эпизод..Чечены Кадыра хозяева Мокшандии...,летают на тачках по Москве что Мерины цыгана Будулая...полиция НОЛь реакции...,заслужили...
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30.07.2021 15:08 Відповісти
дай ссылку
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30.07.2021 17:14 Відповісти
Батальон чеченов в Минске есть,но это скрывается...военнай Тайна РАБссии...
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30.07.2021 15:10 Відповісти
и не быть николеньке сцарем, в лучшем случае мером бобруйска.
в худшем - цветы на могилу.
кацапня не любит конкуренции...
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30.07.2021 15:13 Відповісти
да тому же коленьке что белорусь что белоруссы в пуп не уперлись ... чухнет в загнивающую европу... вон Письков патриот кацапского шайтаната трусы готов порвать за отечество но лезут с вопросами мешают патриотить.. да путинские бараны стойлового содержания мычат не в тему да иногда провакационные вопросы задают а он не любит говорить Про свою дочь Лизу, гражданку Франции?Про своего сынка гражданина США?Про свою жену Навку гражданку США?Про своих младших детей с именами Мик и Денни?
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30.07.2021 15:20 Відповісти
от вы сейчас правду сказали которая никому не нужна.
все все видят - все все понимают.
и шо песок обычная брехливая насквозь кремлевская шавка
об которую обнуленный ноги, когда не лень, вытирает - тоже все знают.
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30.07.2021 15:58 Відповісти
вот тут ты прав кацапам правда не нужна .. все кацапы видят и все понимают.. свое фу они только на собственных кухнях теперь могут проблеять .. подсели массово на псевдопатриотизм что бы хоть в своих глазах придать себе значимость бьют себя в грудь волая о патриотизме и величии ..... да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) .. и понимают что выбора им плешивая крыса с опричниками не оставила .. или ты враг или лижи сапоги или просто глохни и выполняй что говорят .. это я к тому написал... что да правду они знают что только заикнется не там где надо со своей правдой тут тебе в лучшем случае и прилетит дубиной резиновой по хребту купленной за его же налоги...
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30.07.2021 16:53 Відповісти
во первых строках письма смешу сообщить - мы с вами горькую вместе не пили поетому все таки на вы.
во вторых сторках:
"да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) "
вы вообще ошиблись адресом, толик прикацапленый, на ***** подсевший....
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30.07.2021 17:01 Відповісти
Значить, процес уже пішов.
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30.07.2021 15:53 Відповісти
А шо...на Білорусь хтось напав !????
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30.07.2021 17:04 Відповісти
Думаю, что и не попросит. Как бы там ни было, но государственность Беларуси Лукшенко бережет.
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30.07.2021 17:18 Відповісти
Беларусь не просила ... так и Украина не просила! Как будто вы когда-то кого-то спрашивали!
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31.07.2021 06:47 Відповісти
 
 