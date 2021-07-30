Білорусь поки не просила Кремль про розміщення на своїй території збройних сил РФ, - Пєсков

Кремль не отримував жодних звернень від керівництва Білорусі щодо розміщення в республіці російських збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Жодних звернень з цього приводу від Білорусі не було. Ви знаєте, що це можливо лише після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують визначені законом процедури і визначені законом повноваження", - сказав Пєсков журналістам.

У п'ятницю Лукашенко заявив, що готовий розмістити в республіці Білорусь Збройні сили РФ, якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави.

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут усі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив Лукашенко.

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При цьому він наголосив, що зараз у цьому немає жодної потреби.