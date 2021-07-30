Білорусь поки не просила Кремль про розміщення на своїй території збройних сил РФ, - Пєсков
Кремль не отримував жодних звернень від керівництва Білорусі щодо розміщення в республіці російських збройних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Жодних звернень з цього приводу від Білорусі не було. Ви знаєте, що це можливо лише після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. На цей рахунок існують визначені законом процедури і визначені законом повноваження", - сказав Пєсков журналістам.
У п'ятницю Лукашенко заявив, що готовий розмістити в республіці Білорусь Збройні сили РФ, якщо це буде потрібно для безпеки Союзної держави.
"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут усі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив Лукашенко.
При цьому він наголосив, що зараз у цьому немає жодної потреби.
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Все вже. Бацька по вуса в залежності від футіна.
он пошутил...
.. (за здоровье "союзного государства"... не чокаясь! )..
завоняете всех хто рядом, тока одни отбиваются,
а другие под вас ложатся - ноги в стороны...
в худшем - цветы на могилу.
кацапня не любит конкуренции...
все все видят - все все понимают.
и шо песок обычная брехливая насквозь кремлевская шавка
об которую обнуленный ноги, когда не лень, вытирает - тоже все знают.
во вторых сторках:
"да и с общим курсом путина и опричников его я как бы согласен... одобряю .. почти.. ну да мол меня имеют.. иногда ... но с моего согласия )))) "
вы вообще ошиблись адресом, толик прикацапленый, на ***** подсевший....