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Новини Агресія Росії проти України
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За кошти для покупки одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза", - заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Білозубенко

За кошти для покупки одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу

Не можна порівнювати кораблі іноземного виробництва та катери, виготовлені заводом "Кузня на Рибальському", бо це судна різного класу і призначені вони виконувати різні задачі. Відповідно некоректно порівнювати і вартість українських "Кентаврів" та іноземних суден.

Про це написав заступник генерального директора ПрАТ "Кузня на Рибальському" з підготовки виробництва Сергій Бєлозубенко у колонці "Бути чи ні "москітному" флоту?" для "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Заступник директора "Кузні" наголосив, що два із трьох катерів, які завод мав виробити за контрактом, були виготовлені і фізично вже перебувають в Одеському порту.

"Вони не лише проходять державні випробування і доопрацювання, але на них тренуються екіпажі. У разі необхідності катери хоч зараз можуть виконати завдання з оборони країни, для яких власне і призначалися", - наголосив Сергій Бєлозубенко.

"Звичайно, введення до складу флоту двох десантних "Кентаврів", які радісно вітав сам президент Зеленський в 2019 році, дещо затягнулося, але затримка виконання Державного оборонного замовлення стала взагалі "візитною карткою" нової влади, яка ніби не розуміє, що триває війна. Доробка вже поставлених катерів, доводка певних вузлів є нормальною світовою практикою (особливо для пілотних проєктів, якими є "Кентаври"), оскільки замовник під час виробництва висував кілька нових вимог – і на це навряд чи погодилися іноземні виробники", - також пояснив він.

Сергій Бєлозубенко зауважив, що у статті Гліба Канєвського "Москітний флот чи турецькі корвети? Чому влада відмовляється від стратегії ВМС" йдеться про 443 млн грн. за три катери типу "Кентавр".

"Якщо грубо розділити на 3 і віднявши ПДВ, бо ціна іноземних аналогів без зброї, без ПДВ та транспортування - приблизно по 4,5 млн доларів за один. Таку ціну автор порівнює з 15 млн доларів за неброньований американський катер "Mark VI" і 4 млн доларів за цивільний без озброєння, призначений для потреб німецької митниці і поліції естонський "Patrol 24", - зауважив заступник директора "Кузні".

"Ці естонські кораблі взагалі не призначені для участі у військових діях. Натомість катери "Кузні" виготовлялись виключно під замовлення Військово-морських сил для виконання бойових задач. Отже, 4 мільйони доларів – це вартість беззбройних цивільних суден", - зазначив Сергій Бєлозубенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

За його словами, замовлення у дружній до України Туреччині великого корвету, завдання якого воювати за межами Чорного моря водночас, коли Росія загрожує нашим теренам, не ефективне.

"По суті, держава витратить на турецький корвет річний бюджет на переоснащення ВМС України. А за 3,4 млрд грн., які підуть лише протягом одного року на виробництво корвету класу "Ада", можна було б зробити аж 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза". І то з сучасними підвищеними вимогами до броні та озброєння. Потреби москітного флоту становлять 26 катерів. Таким чином, річні витрати лише на один корвет дозволять побудувати весь москітний флот", - сказав він.

Сергій Бєлозубенко підкреслив, що колектив "Кузні на Рибальському" усі справи проти керівництва заводу вважає політичними і замовними, а заборону Міністерства оборони проводити державні випробування катерів, яких сьогодні не вистачає на морі – свідомим ударом по обороноздатності всієї України.

"Працівники Заводу вимагають припинити переслідування їхнього підприємства. У разі продовження цькування, колектив готовий до протесту. Оскільки ми розуміємо, що підприємство свідомо доводять до банкрутства", - зазначив він.

ВМС (1409) держбюджет (2422) корабель (1618) корвет (35) фінансування (3168) флот (349) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+19
откаты бубочке на стройке дорог - 30%. Ты прав.
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30.07.2021 15:09 Відповісти
+15
по цене одного Мерседеса можно купить штук 50-80 ЗАЗов))) и шо ???
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30.07.2021 15:07 Відповісти
+10
А еще эти деньги-можно растащить,как"ковидный фонд".
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30.07.2021 15:03 Відповісти
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а откаты забыл, иксперд?)
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30.07.2021 15:01 Відповісти
откаты бубочке на стройке дорог - 30%. Ты прав.
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30.07.2021 15:09 Відповісти
Які откати??! Зєлєнь впевнена, що то - премії. 😊
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30.07.2021 15:12 Відповісти
Верещук уверена, что то что ей ложат в конверт за каждое голосование в ВР -это премия, а не взятка. Потому она было и не поняла про что говорил Байден.
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30.07.2021 19:01 Відповісти
А еще эти деньги-можно растащить,как"ковидный фонд".
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30.07.2021 15:03 Відповісти
а шкоко резиновых лодок
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30.07.2021 15:06 Відповісти
по цене одного Мерседеса можно купить штук 50-80 ЗАЗов))) и шо ???
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30.07.2021 15:07 Відповісти
Поэтому владельцам ЗАЗа и хочется, чтобы их никому больше не нужные драндулеты покупали. А вопрос - зачем они вообще нужны, их не интересует, главное бабло выгрести из бюджета. Вот только почему вместо ракетной программы собственного производства мы в мега-проекты типа корветов и остального сомнительной необходимости бросаемся, вот это вопрос?...
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30.07.2021 15:14 Відповісти
все правильно...если можешь делать сам, то что надо - делай (не покупай где-то)
но если нет желания и возможностей загрузить свои судостроительные (да и остались ли они соответствующего уровня) то тут уж вопрос логистики и логики )))... но нельзя сравнивать не сравниваемое...
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30.07.2021 15:18 Відповісти
Вы удивитесь, но погуглите где были сделаны два крайних украинских корвета "Луцк" и "Тернополь", отжатых Рашей в 2014 году.
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30.07.2021 15:37 Відповісти
не удивлюсь.
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30.07.2021 15:49 Відповісти
Сколько тушек за раз может перевезти один мерс и сколько 50-80 зазов? Некрасиво? Неудобно? Но дело сделано! А "мерсом" хорошо после Победы любоваться.
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30.07.2021 16:54 Відповісти
Разумеется лично бубочка на корвете будет симпатичнее смотреться, чем разорваным на клочки на 30-ти катерах.
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30.07.2021 16:56 Відповісти
А рибацьких гумових човнів взагалі можна безліч купити.🙃
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30.07.2021 15:07 Відповісти
Или посадить 100 миллиардов деревьев за два дня.
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30.07.2021 15:11 Відповісти
Кузня вже бібібка, не напружуйтесь.
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30.07.2021 15:23 Відповісти
але вона поки працює на оборону України. Поки що... ще працює... А може загнутися, як обидва миколаївських суднобудівних.
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Потреби флоту хай специ вирішують. Все одно ніколи одностайних і не політизованих та неупередженних рішень не буде.
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30.07.2021 16:17 Відповісти
А воткі взагалі не міряно.
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30.07.2021 15:11 Відповісти
Лучше бы с десяток ракетных катеров чем один корвет.
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30.07.2021 15:07 Відповісти
Шо там в лондОні? Дощі?
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30.07.2021 15:10 Відповісти
ЗЕкоМанда прийшла з завданням нищити всьо і вся. Зеля ************.
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30.07.2021 15:08 Відповісти
Корвет как раз именно для Черного моря ,для реального противостояния рашистам ! А вот эти бронекатера для Дуная хороши от Румын нас охранять ! Когда зимой штормит море то бронекатера даже за акваторию порта выйти не могут ! Это если без политики !
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30.07.2021 15:15 Відповісти
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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30.07.2021 15:32 Відповісти
Побережье Азовского моря чем будем закрывать, корветами?
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30.07.2021 15:33 Відповісти
Так давайте сразу построим авианесущий крейсер?

Эти две "мишени" с месяц назад пару раз шуганули распиаренных рашенских "Охотников". Аж гай шумел. А кроме 300 км. побережья Азова еще есть Каркинитский залив, Днепровский лиман и тд., где нужно постоянное присутствие и патрулирование.
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Но полноценные дивизионы катеров в Бердянске, Очакове и Черноморске нам сейчас нужнее одинокого корвета. Да и 5-8 дивизионов "Нептунов" по побережью морей нам нужны сейчас, как воздух. На все работы по модернизации и разработке нового ракетного вооружения и "Богдану" выделили суммарно чуть меньше миллиарда. На всю программу. И для сравнения на программу "турецкий корвет" только в этом году выделили более 3,5 млрд.грн. А один полноценный дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. Вот и считайте.
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30.07.2021 18:09 Відповісти
Корветы нужны, но попозже. Когда будет готова вся инфраструктура, базы и т.д, и обеспечена защита побережья. Они пока просто не ко времени и не по средствам.
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30.07.2021 18:29 Відповісти
Ну им не обязательно десант высаживать,они могут просто блокировать торговые маршруты и наши порта,а без ракет нечего противопоставить.
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30.07.2021 20:42 Відповісти
Один корвет конечно бред. А вот пять---пойдёт. Но есть вишенка на тортик. А учёба и комплектация экипажа на корветы на подходе? И где учаться третьекурсники уже , будущие лейтенанты---наверное секрет. Логично. Наверно в Америке. Ну чтоб английский знали. На всякий случай.
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30.07.2021 18:24 Відповісти
Накопим силенок, создадим береговую инфраструктуру и будем строить по кооперации корветы. Тем более, что свой завод, способный выпускать корветы, еще есть. Но сейчас они не самое необходимое. Есть более актуальные задачи на Азове и Черном море.
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30.07.2021 18:35 Відповісти
скажу больше - Израиль таки не может - ну и шо?))
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30.07.2021 15:27 Відповісти
ссср делала и делала плохие - зачем делать плохо? в свое время австро - венгрия делала плохие кораблики, тратила много денег и шо доказана историей -делай только то шо умеешь делать хорошо - нам жене чего не надо миру доказывать - мы не государство противопоставляющая себя всему миру
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30.07.2021 15:55 Відповісти
Ну ...начнем просто с простого. Ну с детского, с элементарного. Просто со смартфона зайдите в Modern Wars и смоделируйте конфликт , катера, корвета, фрегата...дальше не надо. И вы сразу поймете возможности этой...Кузни!!!
Заметьте, у вас будет не просто катер, а катер с ракетным оружием, которому еще.... Кузни расти и расти.....
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30.07.2021 15:21 Відповісти
1 и 28 - несравнимые вещи.
С одного проще вымутить откат!
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30.07.2021 15:24 Відповісти
У меня вопрос - нахрена нам 28 адмиралов?
А 28 катеров где держать - по водномоторным причальным кооперативам?
А может каждого прибрежного жителя обязать купить моторную лодку и выдать ему 100 кг. тола. Представляешь - сотни тысяч козаков-камикадзе облепили москальский флот как мухи... Главное проследить, чтобы козаки этот тол раньше не пустили на глушение рыбы...
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19.08.2021 09:45 Відповісти
Він, схоже, ідіот, цей зам.директор. Або нас тримає за ідіотів, порівнюючи бойові можливості корвета і нікчемних катерів з майже нульовою мореходністю і слабким озброєнням, загроза від яких кацапам теж нульова.
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30.07.2021 15:29 Відповісти
а шо может сделать один корвет? ели его выход из базы будет отслеживаться даже агентурной разведкой, я за все остальное молчу))
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30.07.2021 15:33 Відповісти
На корвете может стоять те же два дивизиона "Нептунов", со своими РЛС, со своим ПВО и он в отличие от сухопутных дивизионов может перекрывать морские пути москалей. А у них 70% нефти идет через Черное море.
А сухопутной батарее Нептунов нужна батерея Буков, зенитна артиллерия и рота пехоты для защиты от вражеских ДРГ. Иначе один СУ-25 или Ми-24 смешает этот дивизион со степной пылью. А корвету нежен только порт раз в месяц шоб выпить закуситьна берегу, можно и румынский...
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19.08.2021 09:52 Відповісти
У вас есть база размещения, вся инфраструктура и суда поддержки? У вас сейчас полностью защищены побережья морей? От 5 до 8 дивизионов "Нептунов" практически полностью решают проблему Рашки в Черном и Азовском морях.
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30.07.2021 15:40 Відповісти
я если честно не понимаю зачем нам корвет? тем более один корвет - какой в нем смысл - как по мне мобильные ракетные комплексы и много быстроходных ракетных катеров и береговая линия Украины защищена - мы не когда не сравнимся не с цапами ,не с другими - зачем так напрягаться? -да,да - индеец
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30.07.2021 15:31 Відповісти
Забьём все побережье катерами, чтобы гадам негде было парковаться!
Кстати "боевые способности" этих суперваФФелов были показаны в Керченском проливе, где их кацапы из крупнокалиберных пулеметов шили насквозь.
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30.07.2021 15:58 Відповісти
Вони не для бою! Вони для патрулювання і (при необхідності) підтримки бойових дій на побережжі. В морі- вони нуль по всіх параметрах.
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30.07.2021 16:06 Відповісти
Для этих целей в нормальных государствах (там где президент не владеет судостроительным заводом), используют легкие аллюминевые катера с мощными двигателями, чтобы можно было догнать нарушителя.
А бронекатер ни рыба ни мясо - ни воевать толком не может, ни догнать.
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30.07.2021 16:10 Відповісти
Я з вами згідний. Але вихожу з того, що вони вже є. І явно не здатні захистити побережжя, тож можна використати для патрулювання і дій в складі річкових флотилій(Дніпро, Дунай). Але подальше будівництво їх малоперсективне. От якби Кузня освоїла виробництво ******** ракетних катерів під наші ракети. Це була би добра справа.
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30.07.2021 16:18 Відповісти
Слава богу що на Дніпрі та Дунаї ми не воюємо, але швидкий ракетний або торпедний катер то б було діло.
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30.07.2021 16:48 Відповісти
На Дніпрі та на Дунаї ми не воюємо... Але і в західних регіонах ми не воюємо , а оперативне командування тримаємо. То мже його розпустити? Хочеш жити в мирі- готуйся до війни...
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30.07.2021 16:52 Відповісти
Кароче - браконьерский флот под флагом! По чужим сетям шастать...
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19.08.2021 09:54 Відповісти
Вранье. Их "шили" из СУШек и ударных вертолетов далеко не крупноколиберными пулеметами.

За кошти для покупки одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза", - заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Білозубенко - Цензор.НЕТ 1105
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30.07.2021 16:13 Відповісти
Там бронирование около 10 мм ПРОТИВОПУЛЕВОЕ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB
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30.07.2021 16:16 Відповісти
Для упоротого. Еще раз, если не дошло и плохо видно.

".... Российские военные 25 ноября в ходе атаки на корабли ВМСУ выпустили по малому бронированному артиллерийскому катеру (МБАК) «Бердянск» около 1200 снарядов из 30-мм автоматической корабельной артиллерийской установки. В результате одного из четырех попаданий были ранены трое членов экипажа ....... огонь вел российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд», на вооружении которого находится 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630...."


По "Никополю" работала спарка СУшек и ударных вертолетов. Поэтому ну нужно тут тупо лить рашенскую пропаганду.
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30.07.2021 16:23 Відповісти
Вот же сволочи, из 30 мм стреляли, а по идее, что бы всё было по фей-шую, должны были из макаровых обстрелять!
Твари!!!!

З.ы. а завод-изготовитель не знал что у кацапов ТАКОЕ вооружение?
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30.07.2021 16:54 Відповісти
У кацапов и ракеты есть и даже ядерные. Ну и что? Но какое отношение это имеет к твоему вранью и твоей рашенской пропаганде? Кто тебе доктор, что ты врешь и не можешь отличить поражение от С-8 и крупнокалиберного пулемета?
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30.07.2021 17:00 Відповісти
12,7 мм бронебойный шьёт 10 мм брони как картон.
То что по ним не стреляли из такого пулемета не означает, что он не пробьёт катер.
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30.07.2021 17:10 Відповісти
Еще раз для упоротого брехла -- ".... Кстати "боевые способности" этих суперваФФелов были показаны в Керченском проливе, где их кацапы из крупнокалиберных пулеметов шили насквозь. ... "
Кто тебе доктор, что ты тут тупой брехун?
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30.07.2021 17:14 Відповісти
Уговорил, даже после 1200 попаданий бронекатера чтобы показать несостоятельность оккупантов 20 раз ходили туда-сюда через Керченский пролив, пока у них не кончилось горючее.

И только спустя трое суток, когда дрейфующие катера покинула команда, (поплыли на надувной лодке за горючкой) кацапы осмелились их захватить!!!!!!
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30.07.2021 17:19 Відповісти
То, что ты тупой дебил и брехло, ниточка, мне показывать нет необходимости. Я это и так знаю. Зря стараешься.
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30.07.2021 17:22 Відповісти
Ты забыл добавить, что огонь велся для задержания, а не уничтожения. Иначе катерки были бы на дне морском за пару минут.
Эти катера могут только напугать браконьера, и то неопытного...
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19.08.2021 09:57 Відповісти
Ага из С-8 по рубке именно для "задерхания". Никак иначе. И именно поэтому рашенские долбодятлы отправили за катерами целый отряд из 18 (!!) Крал судов, спарки Сушек и ударных вертолетов. Испугались однако долбанные браконьеры. Судя по всему, в штаны наложили. А с месяц назад пара этих катерков шибко напугала рашенских хваленных "охотников", что те ретировались поджав хвосты и не солоно хлебавши.
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19.08.2021 11:45 Відповісти
Катера не открывали ответный огонь.
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01.10.2021 10:41 Відповісти
Іменно -ракетних катерів!
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Ракетные -- это очень хорошо. Но против диверсионных групп на катерах они бесполезны. Для патрулирования и защиты побережья нужны разные типы катеров -- и МБАКи и ДШК. Те-же перевооруженные "Айленды".
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30.07.2021 16:07 Відповісти
а зачем нам корвет - хотя пару и можно конечно - но это не в первую очередь - мое мнение личное
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30.07.2021 16:08 Відповісти
Для того чтобы в Одессу, в Николаев, в Бердянск не было охоты винторогим шастать.
Даже устаревший сторожевик Сагайдачный находясь в Одессе сыграл свою роль в 2014 году.
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30.07.2021 16:12 Відповісти
вы в это верите? нельзя быть таким наивным - задачи такой просто у цапов не было - вот и весь ответ
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30.07.2021 16:19 Відповісти
О чем я говорю
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30.07.2021 16:41 Відповісти
Раньше в Украине не только корветы изготавливали,но и подлодки,авианосцы,а сейчас простые маски в Китае покупаем.Когда уже откроют хотя-бы новенький свечной заводик или сапожную будку но свою,для своих рабочих мест?
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30.07.2021 15:32 Відповісти
усе есть и постоянно строиться - но даже Израиль заказывает корветы в Германии. по тому шо сам может построить - но очень плохой - глобализация однако)
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30.07.2021 15:36 Відповісти
Какие боевые задачи может выполнять Гюрза? Мишень для российских кораблей или авиации? Корвет же может и ударить.
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30.07.2021 15:38 Відповісти
При контроле из Крыма всего Чёрного моря корвет без прикрытия ПВО будет первой (и дорогой) мишенью. Пока уж лучше несколько комплексов "Нептун" и москиты с ним или с другими ПКР
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29.10.2021 19:57 Відповісти
Ниче ты Белозубенко не понимаешь. Сколько с твоих копеешных катеров на закупках украсть можно, на бутер без икры?
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30.07.2021 15:43 Відповісти
А представьте себе вместо корвета сколько можно лодок на веслах наклепать, всю акваторию Черного моря можно будет забить.
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30.07.2021 15:55 Відповісти
ПУСТЬ ПРОТЕСТУЮТ. МОЖЕТ ПРАВДА ВЫПЛЫВЕТ С НЕОЖИДАННЫМ ПОВОРОТОМ.
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30.07.2021 16:00 Відповісти
так каког хера он до сих пор их не произвёл!!??? такой смешной)))
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30.07.2021 16:05 Відповісти
Белозубенко сказал правильно, но "забыл" МАЛЕНЬКИЙ нюансик. Суть концепции москитного флота не только в кол-ве, но и в качестве. Кентавры должны быть намного быстрее и маневреннее российских кораблей. А с этим у Кентавров огромные проблемы. Мало того, что заявленные производителем характеристики, при испытаниях, оказались на 30% меньше, так они еще и изначально уступали российским аналогам. Ну и нафига это "шоб було"?
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30.07.2021 16:11 Відповісти
Та лучше уж что бы хоть такие были, чем как у Новинского украинский корвет.
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30.07.2021 18:40 Відповісти
Для кого "лучше"? Для русских? Для тех кто пилит оборонные бюджеты? Для секты "святого Пэти"?
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31.07.2021 10:03 Відповісти
Да, для сторонников Пети лучше такие. А для сторонников Зели, и сепаров, лучше как строит пилит Новинский. То есть для тебя.
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31.07.2021 21:37 Відповісти
При чем тут сторонники кого-то там? Есть интересы Украины и здравый смысл. Не слышал о таком?
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01.08.2021 11:23 Відповісти
Хватит уже Гюрз. Пусть рыбинспекцию по рекам возит. А для моря надо строить морские суда. Мне всегда раньше по обводам нравились суда-китобои. Но где теперь они ? Найти хотя бы одну иголку сделанную из той стали.
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30.07.2021 18:56 Відповісти
28 катеров на Николаевской судоверфи, а не на ,,Кузнице на рыбальском,,
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30.07.2021 20:55 Відповісти
Такой бесполезный хлам как "Гюрза", давно нужно было сдать в утиль, перекрестился и забыть.
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30.07.2021 23:17 Відповісти
Замість авто купіть двадцять електросамокатів.
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30.07.2021 23:52 Відповісти
Согласен, корветы покупать пока рано. Но бронекатера кузни годятся для борьбы с браконьерами на мелководье а не с кораблями противника. Нужны проекты несущие противокорабельное вооружение. А то вместо корвета предлагают купить несколько тысяч резиновых шлюпок
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29.10.2021 19:33 Відповісти
 
 