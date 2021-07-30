За кошти для покупки одного іноземного корвета можна виготовити 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза", - заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Білозубенко

Не можна порівнювати кораблі іноземного виробництва та катери, виготовлені заводом "Кузня на Рибальському", бо це судна різного класу і призначені вони виконувати різні задачі. Відповідно некоректно порівнювати і вартість українських "Кентаврів" та іноземних суден.

Про це написав заступник генерального директора ПрАТ "Кузня на Рибальському" з підготовки виробництва Сергій Бєлозубенко у колонці "Бути чи ні "москітному" флоту?" для "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Заступник директора "Кузні" наголосив, що два із трьох катерів, які завод мав виробити за контрактом, були виготовлені і фізично вже перебувають в Одеському порту.

"Вони не лише проходять державні випробування і доопрацювання, але на них тренуються екіпажі. У разі необхідності катери хоч зараз можуть виконати завдання з оборони країни, для яких власне і призначалися", - наголосив Сергій Бєлозубенко.

"Звичайно, введення до складу флоту двох десантних "Кентаврів", які радісно вітав сам президент Зеленський в 2019 році, дещо затягнулося, але затримка виконання Державного оборонного замовлення стала взагалі "візитною карткою" нової влади, яка ніби не розуміє, що триває війна. Доробка вже поставлених катерів, доводка певних вузлів є нормальною світовою практикою (особливо для пілотних проєктів, якими є "Кентаври"), оскільки замовник під час виробництва висував кілька нових вимог – і на це навряд чи погодилися іноземні виробники", - також пояснив він.

Сергій Бєлозубенко зауважив, що у статті Гліба Канєвського "Москітний флот чи турецькі корвети? Чому влада відмовляється від стратегії ВМС" йдеться про 443 млн грн. за три катери типу "Кентавр".

"Якщо грубо розділити на 3 і віднявши ПДВ, бо ціна іноземних аналогів без зброї, без ПДВ та транспортування - приблизно по 4,5 млн доларів за один. Таку ціну автор порівнює з 15 млн доларів за неброньований американський катер "Mark VI" і 4 млн доларів за цивільний без озброєння, призначений для потреб німецької митниці і поліції естонський "Patrol 24", - зауважив заступник директора "Кузні".

"Ці естонські кораблі взагалі не призначені для участі у військових діях. Натомість катери "Кузні" виготовлялись виключно під замовлення Військово-морських сил для виконання бойових задач. Отже, 4 мільйони доларів – це вартість беззбройних цивільних суден", - зазначив Сергій Бєлозубенко.

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За його словами, замовлення у дружній до України Туреччині великого корвету, завдання якого воювати за межами Чорного моря водночас, коли Росія загрожує нашим теренам, не ефективне.

"По суті, держава витратить на турецький корвет річний бюджет на переоснащення ВМС України. А за 3,4 млрд грн., які підуть лише протягом одного року на виробництво корвету класу "Ада", можна було б зробити аж 28 катерів типу "Кентавр" або "Гюрза". І то з сучасними підвищеними вимогами до броні та озброєння. Потреби москітного флоту становлять 26 катерів. Таким чином, річні витрати лише на один корвет дозволять побудувати весь москітний флот", - сказав він.

Сергій Бєлозубенко підкреслив, що колектив "Кузні на Рибальському" усі справи проти керівництва заводу вважає політичними і замовними, а заборону Міністерства оборони проводити державні випробування катерів, яких сьогодні не вистачає на морі – свідомим ударом по обороноздатності всієї України.

"Працівники Заводу вимагають припинити переслідування їхнього підприємства. У разі продовження цькування, колектив готовий до протесту. Оскільки ми розуміємо, що підприємство свідомо доводять до банкрутства", - зазначив він.