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Новини Хабарники
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Ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років за хабарі та махінації з землею, - САП

Ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років за хабарі та махінації з землею, - САП

Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього директора інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України, визнавши його винним у хабарництві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України визнано винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту", - йдеться в повідомленні

За інформацією прокуратури, суд визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Як вже повідомлялось, директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.

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хабар (4750) НАН України (157)


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и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года и конфискацией. Источник: https://censor.net/ru/n3280030

******** цю нісенітницю, так після 3-ох він може "відновлюватись" на службі чи про яку керівну посаду йдеться (начальник цеху крою і жиддя)?
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30.07.2021 15:11 Відповісти
можливо ці три роки без права займати керівні посади треба відраховувати від кінця терміну увьязнення.
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30.07.2021 16:19 Відповісти
у нас тут є юристи та зараз розтлумачать... з моєї логіки, тоді б написали: та 11років не займати кер. посади...
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30.07.2021 17:48 Відповісти
Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього директора інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України, визнавши його винним у хабарництві. Джерело: https://censor.net/ua/n3280030Оскільки цензор не париться пошуками інформації, то прийшлося шукати самому. Отже:
Фурдичко Орест Іванович, починав з лісничого, на час суду був академіком. Якщо вивчити склад вченої ради інституту, то людей, більше вчених ніж Фурдичко, там багато. але директором поставили саме його.https://agroeco.org.ua/vchena-rada/

https://agroeco.org.ua/vidatni-spivrobitniki/furdichko-orest-ivanovich/
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30.07.2021 16:17 Відповісти
 
 