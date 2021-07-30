Ексдиректор Інституту агроекології отримав 8 років за хабарі та махінації з землею, - САП
Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього директора інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України, визнавши його винним у хабарництві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишнього директора Інституту агроекології та природокористування НААН України визнано винуватим у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту", - йдеться в повідомленні
За інформацією прокуратури, суд визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна.
Як вже повідомлялось, директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи, одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди – 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США.
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******** цю нісенітницю, так після 3-ох він може "відновлюватись" на службі чи про яку керівну посаду йдеться (начальник цеху крою і жиддя)?
Фурдичко Орест Іванович, починав з лісничого, на час суду був академіком. Якщо вивчити склад вченої ради інституту, то людей, більше вчених ніж Фурдичко, там багато. але директором поставили саме його.https://agroeco.org.ua/vchena-rada/
https://agroeco.org.ua/vidatni-spivrobitniki/furdichko-orest-ivanovich/