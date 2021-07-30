У РФ заявили, що вирішили проблему з водопостачанням окупованого Криму на найближчі два роки

Окупанти заявляють, що Крим забезпечений питною водою на найближчі два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це сказав журналістам віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснуллін.

За його словами, фахівці добули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Йдеться про видобуток води для потреб жителів окупованого РФ Криму.

"Ми знайшли воду на глибині 100 метрів. Те, що вода там є, це точно, питання - яка", - сказав чиновник.

Дані про якість води розкриють пізніше.

"Воду вчора-сьогодні забрали, відправляють у Москву на аналіз", - сказав Хуснуллін.

За його інформацією, буде пробурено ще кілька свердловин, ця робота триватиме до кінця вересня.

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Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки

"Ми маємо запас підземних вод, ми маємо на сьогодні економію в мережах, про всяк випадок готуємо систему з опріснювальної установки. І зараз у нас на найближчі два роки проблема (з водою) в Криму вирішена", - сказав Хуснуллін, слова якого цитують РИА "Новости".

На початку липня так званий віцепрем'єр окупованого Криму Євген Кабанов говорив, що під Азовським морем тривають пошуки джерел прісної води.

До того Хуснуллін припускав, що точні обсяги прісної води під дном Азовського моря, які можуть допомогти вододефіцитному Криму, і їхня віддаленість від берега будуть відомі до липня.

Обсяг прісної води під Азовським морем попередньо оцінювався в 0,5-1,2 млрд кубометрів на рік.