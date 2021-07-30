У РФ заявили, що вирішили проблему з водопостачанням окупованого Криму на найближчі два роки
Окупанти заявляють, що Крим забезпечений питною водою на найближчі два роки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це сказав журналістам віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснуллін.
За його словами, фахівці добули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Йдеться про видобуток води для потреб жителів окупованого РФ Криму.
"Ми знайшли воду на глибині 100 метрів. Те, що вода там є, це точно, питання - яка", - сказав чиновник.
Дані про якість води розкриють пізніше.
"Воду вчора-сьогодні забрали, відправляють у Москву на аналіз", - сказав Хуснуллін.
За його інформацією, буде пробурено ще кілька свердловин, ця робота триватиме до кінця вересня.
Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки
"Ми маємо запас підземних вод, ми маємо на сьогодні економію в мережах, про всяк випадок готуємо систему з опріснювальної установки. І зараз у нас на найближчі два роки проблема (з водою) в Криму вирішена", - сказав Хуснуллін, слова якого цитують РИА "Новости".
На початку липня так званий віцепрем'єр окупованого Криму Євген Кабанов говорив, що під Азовським морем тривають пошуки джерел прісної води.
До того Хуснуллін припускав, що точні обсяги прісної води під дном Азовського моря, які можуть допомогти вододефіцитному Криму, і їхня віддаленість від берега будуть відомі до липня.
Обсяг прісної води під Азовським морем попередньо оцінювався в 0,5-1,2 млрд кубометрів на рік.
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это не камни в почках!
это:
ПОЧКИ ИЗ КАМНЕЙ
стойкий народ
а еще из него можно делать гвозди по методу В.Маяковского
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Воду нашли. Не знают, питьевая она или нет. Только на анализы отправили в Москву.Но с этой неизвестной водой Крым уже обеспечен якобы на ближайшие 2 года.А потом, через 2 года подземные источники закончатся? В кацапстане тоже есть свой квартал 95...Источник: https://censor.net/ru/n3280033
КРЫСчанам понравиться. Водичка из третьего кольца септика для них, как вода родной говени.
Какого то качества.......
В канализации тоже вода есть.....
22.06.2016
https://inosmi.ru/politic/20160622/236944508.html#comments 196 53952
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Скотт Гилмор (Scott Gilmore)
Россия - не такая страна, как вы думаете. Ее экономика - меньше, чем у Южной Кореи. Ее население - беднее, чем жители Казахстана. Она уступает Финляндии по технологии. И ее военный бюджет - меньше, чем у Саудовской Аравии.
На протяжении большей части ХХ века то, что думали в Москве, имело значение на всем пространстве от Ханоя до Гаваны. Но распад Советского Союза оставил после себя разбитую, сломанную скорлупу страны. Статус России в мире рухнул вместе с Берлинской стеной.
Поддатый Борис Ельцин вполне соответствовал должности президента страны, где продолжительность жизни сократилась на пять лет после распада СССР. Были перевороты, коллапс промышленности, распространение коррупции, сокращение границ. После долгих десятилетий страха перед советским медведем Запад почесал в затылке, послал какую-то помощь и повернулся в сторону усиливающихся держав - Бразилии, Индии и Китая.
Но приход к власти Владимира Путина ознаменовал судьбоносный поворот в истории России. Отношение к России начало меняться. Любящий покрасоваться с голым торсом лидер сознательно культивировал новый имидж, свой и страны. Новая Россия должна была стать страной, с которой в мире считаются.
Россия провела Олимпиаду, дала Грузии по носу, захватила Крым, вторглась на Украину, отправила бомбардировщики к воздушному пространству НАТО, построила военные базы в Арктике и старательно позировала, как натертый маслом немолодой, но все еще крепкий культурист. А мы внимательно смотрим, не замечая, что за кулисами спрятаны ходунки для старика. Более пристальный взгляд потрясает.
Согласно последним данным Международного валютного фонда, экономика России по объему примерно соответствует Австралии и уступает Южной Корее. Ее роль как экспортера не так значительна, как роль Бельгии, Мексики и Сингапура.
И она - бедная. Всемирный банк по размеру ВВП на душу населения поместил Россию ниже Литвы, Экваториальной Гвинеи и Казахстана. Доля населения, живущего за чертой бедности, в России выше, чем в Индии, Индонезии и Шри-Ланке. Глобальный индекс конкуренции поместил Россию на 67-е место, Индекс человеческого развития ООН - на 66-е место.
Экономические проблемы оказывают серьезное воздействие на общество. Сегодня в стране меньше врачей, чем было десять лет назад. Ожидаемая продолжительность жизни в России на девять лет меньше, чем в США, и продолжает сокращаться. Смертность среди новорожденных в два-три раза выше, чем в западных странах. Уровень алкоголизма - один из самых высоких в мире, и в три раза выше, чем в Северной Америке, потребление спиртного выросло в два раза за минувшие 20 лет. Неудивительно, что статистическое агентство Росстат назвало старение населения и сокращение его численности одной из главных проблем, стоящих перед страной на ближайшие 30 лет.
В интеллектуальном плане Россия выглядит крохотным пятнышком в зеркале заднего вида. Когда-то советские университеты готовили инженеров и врачей для развивающихся стран. Сегодня ООН ставит систему образования в России ниже любой другой европейской страны и примерно на уровень тихоокеанского острова Палау. Бывший технологический лидер, запустивший спутник, сегодня регистрирует меньше патентов, чем Исландия. Уровень цитируемости научных публикаций меньше, чем у Финляндии.
По любому показателю здравоохранения, богатства и влияния Россия уступает даже средним государствам. Что же у них осталось? В основном, автоматы и бомбы. 8 тысяч ядерных боеголовок, что на 700 больше, чем у США. Второе место в мире по боевым самолетам, военным спутникам и ядерным подводным лодкам. Российский военный бюджет увеличивался каждый год с 1999 года, когда Путин пришел к власти.
Но и эти данные обманчивы. По информации Стокгольмского международного института мира (SIPI), военный бюджет России все еще уступает бюджету Китая и бюджету Саудовской Аравии. Она - на уровне Индии, Франции и Великобритании. Это в девять раз меньше, чем бюджет Пентагона.
Факт в том, что, если бы не Сирия, Крым и устаревающие ядерные боеголовки, Россия привлекала бы столько же международного внимания, сколько Словакия или Уэльс. Неслучайно, эти сборные играли в одной группе с Россией на текущем Чемпионате Европы по футболу. В обоих случая Россия потерпела поражение, хотя ее противники были в двадцать и в сорок раз меньше соответственно. Несмотря на поражения, отбросившие Россию на последнее место в турнирной таблице, ее команда и болельщики по-прежнему доминировали в новостях.Контекстhttps://inosmi.ru/economic/20160621/236929838.html https://inosmi.ru/economic/20160621/236929838.html Ключ к экономическому росту в России https://inosmi.ru/ft_com/ Financial Times 21.06.2016https://inosmi.ru/politic/20160621/236916947.html Российскую экономику ожидает крах https://inosmi.ru/turunsanomat_fi/ Turun Sanomat 21.06.2016https://inosmi.ru/economic/20160616/236879441.html Россия: пустые разговоры о реформах https://inosmi.ru/suomenmaa_fi/ Suomenmaa 16.06.2016
Говоря о Еврокубке, мы говорим о российских хулиганах, устраивающих беспорядки на трибунах, нападающих на других болельщиков и задирающих туристов в поездах по пути домой. Или мы поражены воинственным ответом Москвы, когда Игорь Лебедев, вице-спикер российского парламента и высокопоставленный чиновник футбольной ассоциации, написал в «Твиттере»: «Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!».
Лебедев понял урок, который давно и упорно преподает Путин: если вы не можете соперничать на поле, то устраивайте как можно больше шума за его пределами. Россия настолько отстала в экономическом, технологическом, социальном и политическом смысле, что она больше не имеет значения. Но она все еще может привлечь наше внимание, и так и делает.
Когда Россия в следующий раз двинет танки к границе, нам следует отнестись к этому серьезно. У нее много танков (хотя и меньше, чем у Пакистана). Но мы должны также помнить, что Россия - не сверхдержава. По большинству показателей она - даже не средняя держава. Она - футбольный хулиган, нищий, пьяный и расстроенный тем, что больше не может победить. Только и может, что швырять пивные бутылки с трибун.
Скотт Гилмор - бывший канадский дипломат, старший сотрудник Школы международных дел Мунка и основатель некоммерческой организации Building Market.
Так вода и в море есть, даже бурить не нужно. Вопрос - какая.
И мыться.
Цей слоган треба вивчати в українських школах змалечку