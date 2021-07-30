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Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського

Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти

Україна високо цінує двопартійну підтримку США, що підтверджується підтримкою Палати представників США у наданні фінансової допомоги Україні і санкціями проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Україна дуже цінує двопартійну підтримку в США, черговими доказами якої є рішення Конгресу щодо підвищення допомоги для нас – із перспективою нарощування, а також щодо подальших санкцій проти Північного потоку-2", - написав він у своєму твіттері.

Єрмак зазначив, що значна частина коштів буде спрямована на підвищення безпеки і обороноздатності України.

"Ми продовжуємо активну підготовку до візиту президента України до наших союзників і друзів", - додав Єрмак.

Також читайте: На "літніх канікулах" Рада не планує вживати додаткових постанов щодо "Північного потоку-2", - Разумков

Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти Північного потоку-2: Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського 01

Конгрес США (1243) допомога (8488) санкції (12275) США (23616) Північний потік (2475) Єрмак Андрій (1391)


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Топ коментарі
+6
А дворник, уборщица и буфетчица ОПы поблагодарили Конгресс или делегировали это д"Ерьмоку?
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30.07.2021 16:34 Відповісти
+5
Это он завхозу Белого Дома написал? Гундосик занят? Кулеба тоже занят? Эта говорящая дупа ("со мной пришёл, со мной уйдёт") от имени Украины уполномочена говорить?!
"Активная подготовка" - это детокс?
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30.07.2021 15:52 Відповісти
+5
"Єрмак подякував Конгресу США ...", іще раз "Єрмак подякував Конгресу США ..."

Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
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30.07.2021 16:02 Відповісти
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Как же Андрюшке хочется в штаты слетать
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30.07.2021 15:37 Відповісти
він хоче, щоб його перевербували. Що таке расєя? НІЩЕТА!!!
А США?! Цивілізація!
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30.07.2021 16:41 Відповісти
Благодарит за 30 серебренников что им дали и просят еще !? .. ох и мудрецы от слова "мудак"
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30.07.2021 15:38 Відповісти
санкции санкции санкции - сколько можно еще это терпеть
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30.07.2021 15:43 Відповісти
Как говорил один известный дядька...
Жизнь ужасная штука,если о ней помыслить
То тебя захотят повысить
То тебя в генералы,то в рядовые
То тебе гоноралы,то тебе чаевые
То тебе в Гамбург,Дрезден и наоборот
То тебя всунут в какую то бездну
Полесских болот,но все таки...
Жизнь это чудо,а чуда не запретишь
Да здравствует Амплитуда
То падаешь,то летишь...
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30.07.2021 15:47 Відповісти
А хто ето такий Єрмак?
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30.07.2021 15:48 Відповісти
Сын работника разведки россии.
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30.07.2021 15:57 Відповісти
А дворник, уборщица и буфетчица ОПы поблагодарили Конгресс или делегировали это д"Ерьмоку?
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30.07.2021 16:34 Відповісти
Хороший вопрос?
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30.07.2021 16:35 Відповісти
Это он завхозу Белого Дома написал? Гундосик занят? Кулеба тоже занят? Эта говорящая дупа ("со мной пришёл, со мной уйдёт") от имени Украины уполномочена говорить?!
"Активная подготовка" - это детокс?
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30.07.2021 15:52 Відповісти
а хто воно таке ця істота ермак
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30.07.2021 15:52 Відповісти
а куда конгресс США послал этого идиота?
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30.07.2021 15:54 Відповісти
Скоріше за все перевербував.
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30.07.2021 15:58 Відповісти
Штирлиц дЕрмак кадровый охвицер из банды кооператив Озера,каже Андрей Андреевич Пионтковский еще пару лет назад,но чувак попал в Амплитуду...
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30.07.2021 15:56 Відповісти
Зеля Исчез еще с прошлой пятницы в Грузии...Зеля на Мальдивах но без Ленки Мендельвошки... Видать в Грузии его сильно обидела президент Молдовы Майя Санду...
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30.07.2021 15:59 Відповісти
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 49
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30.07.2021 16:02 Відповісти
Здається Санду членів української делегації обкладає "членами"
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30.07.2021 17:08 Відповісти
"Єрмак подякував Конгресу США ...", іще раз "Єрмак подякував Конгресу США ..."

Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
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30.07.2021 16:02 Відповісти
Напрошується, щоб його перевербанули.
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30.07.2021 16:36 Відповісти
Зеля слева Санду справа...Батуми неделю назад
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30.07.2021 16:03 Відповісти
Зеленского в Киеве нет...
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30.07.2021 16:05 Відповісти
И.О.президента выполняет дЕрмак...это для тех кто умеет думать и не танке...
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30.07.2021 16:08 Відповісти
Ну, Ермак у нас теперь сам глава конгресса. Имеет право обращаться к конгрессменам.
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30.07.2021 16:30 Відповісти
он
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 8697
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30.07.2021 16:41 Відповісти
хто такий єрмак?
"Хто ти такий!" - спитала Санду
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30.07.2021 17:07 Відповісти
Ермак со своим свинным рылом в калашный ряд ! Американцы так-таки откажут бубочке в встрече.
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30.07.2021 17:08 Відповісти
Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 7618Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського - Цензор.НЕТ 1812
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30.07.2021 17:52 Відповісти
 
 