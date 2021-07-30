Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського

Україна високо цінує двопартійну підтримку США, що підтверджується підтримкою Палати представників США у наданні фінансової допомоги Україні і санкціями проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Україна дуже цінує двопартійну підтримку в США, черговими доказами якої є рішення Конгресу щодо підвищення допомоги для нас – із перспективою нарощування, а також щодо подальших санкцій проти Північного потоку-2", - написав він у своєму твіттері.

Єрмак зазначив, що значна частина коштів буде спрямована на підвищення безпеки і обороноздатності України.

"Ми продовжуємо активну підготовку до візиту президента України до наших союзників і друзів", - додав Єрмак.

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