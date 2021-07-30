Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського
Україна високо цінує двопартійну підтримку США, що підтверджується підтримкою Палати представників США у наданні фінансової допомоги Україні і санкціями проти газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Україна дуже цінує двопартійну підтримку в США, черговими доказами якої є рішення Конгресу щодо підвищення допомоги для нас – із перспективою нарощування, а також щодо подальших санкцій проти Північного потоку-2", - написав він у своєму твіттері.
Єрмак зазначив, що значна частина коштів буде спрямована на підвищення безпеки і обороноздатності України.
"Ми продовжуємо активну підготовку до візиту президента України до наших союзників і друзів", - додав Єрмак.
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А США?! Цивілізація!
Жизнь ужасная штука,если о ней помыслить
То тебя захотят повысить
То тебя в генералы,то в рядовые
То тебе гоноралы,то тебе чаевые
То тебе в Гамбург,Дрезден и наоборот
То тебя всунут в какую то бездну
Полесских болот,но все таки...
Жизнь это чудо,а чуда не запретишь
Да здравствует Амплитуда
То падаешь,то летишь...
"Активная подготовка" - это детокс?
Хто такий Єрмак, щоб висловлювати позицію України?
Завхоз та черговий фаворит Зеленського?
У нас що президента не має, Голови Верховної ради не має? (як раз голова законодавчого органу дякує законодавчий орган США) чи міністра іноземних справ не має?
"Хто ти такий!" - спитала Санду