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Новини Олімпіада-2020
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Українські плавці Романчук і Фролов вийшли до фіналу Олімпійських ігор на дистанції 1500 метрів

Українські плавці Романчук і Фролов вийшли до фіналу Олімпійських ігор на дистанції 1500 метрів

Українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли до фіналу плавання на 1500 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романчук вийшов до фіналу з першого місця з результатом 14.45,99 с.

Сергій Фролов вийшов до фіналу із 6-го місця з результатом 14.51,83 с.

Нагадаємо, раніше плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо

Також читайте: Олімпіада в Токіо: українка Костевич, яка раніше завоювала бронзу, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби

Автор: 

Олімпіада (688) плавання (84)


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Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99 с
ага, а в финале будет бронза, как обычно)))
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30.07.2021 15:44 Відповісти
...ну и шо за жлобство пошло на "Першому" включать рекламу за секунду до финиша на прямой трансляции...или это фишка всей Олимпиады ?
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30.07.2021 16:07 Відповісти
Надеюсь Романчук не пытался снова установить рекорд мира в заплыве.
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30.07.2021 16:13 Відповісти
В останньому запливі можна.
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30.07.2021 16:14 Відповісти
А почему "скромно" умолчали о 54-м месте Украины? Это не "новость"? Так и было запланировано?
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30.07.2021 16:27 Відповісти
устаревшие данные у вас ....уже на 58-м....дно все ближе....
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30.07.2021 16:37 Відповісти
Медалі на олімпіаді, як і все решта, починаються з елементарних речей: вибори, економіка, податки, офшори, олігархи, суди, прокурватура і т. д.
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30.07.2021 17:01 Відповісти
Это не совсем так. Достаточно посмотреть страны по кол-ву медалей. На самом деле речь о государственной позиции по спорту.
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30.07.2021 17:34 Відповісти
Хлопці, бажаю вам перемоги !
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31.07.2021 00:12 Відповісти
 
 