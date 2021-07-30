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Українські плавці Романчук і Фролов вийшли до фіналу Олімпійських ігор на дистанції 1500 метрів
Українські плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли до фіналу плавання на 1500 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Романчук вийшов до фіналу з першого місця з результатом 14.45,99 с.
Сергій Фролов вийшов до фіналу із 6-го місця з результатом 14.51,83 с.
Нагадаємо, раніше плавець Романчук завоював бронзу в запливі на 800 м вільним стилем на Олімпіаді в Токіо
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ага, а в финале будет бронза, как обычно)))