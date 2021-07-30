Влада має негайно зупинити експорт металобрухту, якщо її справді турбує декарбонізація, - експерт

Кабмін планує взяти Україною зобов'язань щодо декарбонізації на рівні 35-45% СО2 від рівня 1991 року. Для цього необхідно розвивати електрометалургію, а вона неможлива без металобрухту, який зараз вивозиться з країни колосальними темпами. Тому, якщо влада хоче досягти поставлених цілей, експорт металобрухту з України потрібно тимчасово заборонити.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Електрометалургія ростиме, про це вже заявлено в планах металургійних компаній. Кожна тонна брухту, який є в Україні, буде використана, і на кожній тонні держава Україна заробить максимум, якщо її буде перероблено тут, в Україні. Тому ми звертаємося зараз, коли експорт брухту зростає в Україні катастрофічними темпами, з проханням ввести заборону експорту брухту на країни, з якими Україна не має угоди про експорт", – пояснив він.

За його словами, країни, з якими конкурує Україна на світовому металургійному ринку – і Євросоюз, і Росія, і Казахстан, – зараз вводять обмеження на експорт, і Україна повинна зробити так само, щоб захистити свого виробника від дефіциту сировини.

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"Є офіційне звернення Європарламенту до Єврокомісії, щоб заборонити експорт брухту взагалі. Тому що всі розуміють, що фізичне обмеження брухту в межах декарбонізації виведе економіку на нейтральний шлях. По-друге, експорт призведе до дефіциту брухту на металургійних підприємствах, і ми реально зробимо менше, ніж могли б зробити", – заявив Каленков.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням ввести тимчасову заборону на експорт брухту. За їхніми словами, якщо влада не зробить цього, підприємства знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць і втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.