Влада має негайно зупинити експорт металобрухту, якщо її справді турбує декарбонізація, - експерт
Кабмін планує взяти Україною зобов'язань щодо декарбонізації на рівні 35-45% СО2 від рівня 1991 року. Для цього необхідно розвивати електрометалургію, а вона неможлива без металобрухту, який зараз вивозиться з країни колосальними темпами. Тому, якщо влада хоче досягти поставлених цілей, експорт металобрухту з України потрібно тимчасово заборонити.
Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
"Електрометалургія ростиме, про це вже заявлено в планах металургійних компаній. Кожна тонна брухту, який є в Україні, буде використана, і на кожній тонні держава Україна заробить максимум, якщо її буде перероблено тут, в Україні. Тому ми звертаємося зараз, коли експорт брухту зростає в Україні катастрофічними темпами, з проханням ввести заборону експорту брухту на країни, з якими Україна не має угоди про експорт", – пояснив він.
За його словами, країни, з якими конкурує Україна на світовому металургійному ринку – і Євросоюз, і Росія, і Казахстан, – зараз вводять обмеження на експорт, і Україна повинна зробити так само, щоб захистити свого виробника від дефіциту сировини.
"Є офіційне звернення Європарламенту до Єврокомісії, щоб заборонити експорт брухту взагалі. Тому що всі розуміють, що фізичне обмеження брухту в межах декарбонізації виведе економіку на нейтральний шлях. По-друге, експорт призведе до дефіциту брухту на металургійних підприємствах, і ми реально зробимо менше, ніж могли б зробити", – заявив Каленков.
Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням ввести тимчасову заборону на експорт брухту. За їхніми словами, якщо влада не зробить цього, підприємства знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць і втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.
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Что вам мешает давать такую же цену? Жлобство? Ведь если такую цену дают за рубежом - значит с этой ценой можно быть вполне рентабельными - себе в убыток покупать металлолом никто не будет. Просто наши нувориши не хотят работать на рентабельности 10-15%, им нужны 150%.