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Влада має негайно зупинити експорт металобрухту, якщо її справді турбує декарбонізація, - експерт

Влада має негайно зупинити експорт металобрухту, якщо її справді турбує декарбонізація, - експерт

Кабмін планує взяти Україною зобов'язань щодо декарбонізації на рівні 35-45% СО2 від рівня 1991 року. Для цього необхідно розвивати електрометалургію, а вона неможлива без металобрухту, який зараз вивозиться з країни колосальними темпами. Тому, якщо влада хоче досягти поставлених цілей, експорт металобрухту з України потрібно тимчасово заборонити.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Електрометалургія ростиме, про це вже заявлено в планах металургійних компаній. Кожна тонна брухту, який є в Україні, буде використана, і на кожній тонні держава Україна заробить максимум, якщо її буде перероблено тут, в Україні. Тому ми звертаємося зараз, коли експорт брухту зростає в Україні катастрофічними темпами, з проханням ввести заборону експорту брухту на країни, з якими Україна не має угоди про експорт", – пояснив він.

За його словами, країни, з якими конкурує Україна на світовому металургійному ринку – і Євросоюз, і Росія, і Казахстан, – зараз вводять обмеження на експорт, і Україна повинна зробити так само, щоб захистити свого виробника від дефіциту сировини.

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"Є офіційне звернення Європарламенту до Єврокомісії, щоб заборонити експорт брухту взагалі. Тому що всі розуміють, що фізичне обмеження брухту в межах декарбонізації виведе економіку на нейтральний шлях. По-друге, експорт призведе до дефіциту брухту на металургійних підприємствах, і ми реально зробимо менше, ніж могли б зробити", – заявив Каленков.

Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням ввести тимчасову заборону на експорт брухту. За їхніми словами, якщо влада не зробить цього, підприємства знизять обсяги виробництва, що призведе до скорочення десятків тисяч робочих місць і втрати бюджетом мільярдів бюджетних надходжень.

Автор: 

металобрухт (416) Каленков Олександр (105)


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Топ коментарі
+14
Відверто вже дістали ці замовні статейки по три рази на день. Купуйте лом за ринковою ціною і не нийте.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
+8
Металлолом почему вывозится? Потому, что за рубежом за него дают лучшую цену, чем в Украине - даже с учетом транспортировки.
Что вам мешает давать такую же цену? Жлобство? Ведь если такую цену дают за рубежом - значит с этой ценой можно быть вполне рентабельными - себе в убыток покупать металлолом никто не будет. Просто наши нувориши не хотят работать на рентабельности 10-15%, им нужны 150%.
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30.07.2021 16:12 Відповісти
+8
лом по европейским ценам? а пентхаузы по 250 лямов фунтов стерлингов потом на какие шиши в Лондоне покупать? а без пентхауза в Лондоне какая жизнь? так, и не жизнь вовсе ...
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30.07.2021 16:15 Відповісти
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30.07.2021 16:09 Відповісти
Бери выше - «Метинвеста».
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30.07.2021 23:46 Відповісти
ДАЙТЕ ЦЕНЫ И ВЫВОЗИТЬ НЕ БУДУТ - ВСЕ ВЕДЬ ПРОСТО
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30.07.2021 16:10 Відповісти
Відверто вже дістали ці замовні статейки по три рази на день. Купуйте лом за ринковою ціною і не нийте.
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30.07.2021 16:11 Відповісти
пусть покупают за кордоном, как все
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30.07.2021 17:46 Відповісти
Супер идея! Надо ахметке подкинуть. А то он уже всех своим нытьем задолбал.
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30.07.2021 23:48 Відповісти
Металлолом почему вывозится? Потому, что за рубежом за него дают лучшую цену, чем в Украине - даже с учетом транспортировки.
Что вам мешает давать такую же цену? Жлобство? Ведь если такую цену дают за рубежом - значит с этой ценой можно быть вполне рентабельными - себе в убыток покупать металлолом никто не будет. Просто наши нувориши не хотят работать на рентабельности 10-15%, им нужны 150%.
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30.07.2021 16:12 Відповісти
лом по европейским ценам? а пентхаузы по 250 лямов фунтов стерлингов потом на какие шиши в Лондоне покупать? а без пентхауза в Лондоне какая жизнь? так, и не жизнь вовсе ...
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30.07.2021 16:15 Відповісти
В Киеве 350 000 житьелей сдают квартиры типа в аренду,в наем и т.д...,а знаете сколько из них платят налоги в бюджет Киева за это? Всего лишь 100 000,остальные Воры
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30.07.2021 16:16 Відповісти
Я тоже вор,снимал комнату на Березняках за 100 баксов в месяц с 1992 по 1994 год,правда еще бегал кроме работы,хозяйке покупал продукты и готовил ей зеленые борщи с салатами и прочими вкусностями...
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30.07.2021 16:26 Відповісти
Це яким боком до зажравшихся мудаків,що хочуть металобрухт на халяву?
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30.07.2021 16:29 Відповісти
Сдавав тоді металобрухт італійцям...за 2 копійки... зара це коштує бешене бабло
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30.07.2021 16:32 Відповісти
Инфляція йола пала...,все ззіла
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30.07.2021 16:36 Відповісти
Ще одна ахметівська консерва. Ну похерите ви зараз металургію, скінчиться лом що плавити будете.
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30.07.2021 16:40 Відповісти
не нравится рыжему Украина?, пусть шурует в радной данецк
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30.07.2021 17:53 Відповісти
Пусть Ахметка металлолом в Донецке собирает.
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30.07.2021 19:47 Відповісти
Лед тронулся , - Получил только что , с 3 гривень подскочил лом к 10 гривень , но это еще Далеко не экспортная цена.
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30.07.2021 19:58 Відповісти
Читаем между строк. Металолом будем принимать по 12 копеек за кило.
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30.07.2021 21:02 Відповісти
 
 