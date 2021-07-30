УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8338 відвідувачів онлайн
Новини
3 719 22

НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили

НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили

Національне антикорупційне бюро просить правоохоронців передати детективам Бюро затриманого екссуддю Миколу Чауса.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"​​Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", -йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.

НАБУ (5114) затримання (4357) Чаус Микола (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Побежал за попкорном и пивом, походу сегодня нас ждет захватывающий сериал студии квартал95 "спасти рядового чауса"
показати весь коментар
30.07.2021 16:19 Відповісти
+7
Не СБУ, а якась банда. Викрадають за кордоном, відбивають у поліції ..
Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
показати весь коментар
30.07.2021 16:25 Відповісти
+7
Саме за запитом НАБУ Молдова мала видати Чауса.
сбу викрала Чауса в НАБУ.
показати весь коментар
30.07.2021 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ох грохнут хомяка где-то в посадке)
показати весь коментар
30.07.2021 16:18 Відповісти
НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили - Цензор.НЕТ 2746
показати весь коментар
30.07.2021 16:35 Відповісти
Поки що це людина схожа на Чауса, хто він насправді має встановити слідство. Як тільки слідство встановить що це дійсно суддя Чаус, тоді в НАБУ з'явиться обов'язок почати слідчі дії. А на той момент суддя Чаус буде вже в СІЗО і не буде жодної потреби відбивати його від СБУ. Взагалі незрозуміло що творить НАБУ і накуя весь цей цирк.
показати весь коментар
30.07.2021 19:35 Відповісти
Побежал за попкорном и пивом, походу сегодня нас ждет захватывающий сериал студии квартал95 "спасти рядового чауса"
показати весь коментар
30.07.2021 16:19 Відповісти
Шоу маст гоу он!
показати весь коментар
30.07.2021 16:22 Відповісти
Не СБУ, а якась банда. Викрадають за кордоном, відбивають у поліції ..
Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
показати весь коментар
30.07.2021 16:25 Відповісти
Ще не вечір.
показати весь коментар
30.07.2021 17:49 Відповісти
Чауса все хотят! Значить много знает, пусть расскажет, что знает. А то эти НАБУШники та ещё конторка.
показати весь коментар
30.07.2021 16:26 Відповісти
Саме за запитом НАБУ Молдова мала видати Чауса.
сбу викрала Чауса в НАБУ.
показати весь коментар
30.07.2021 16:37 Відповісти
Кловун кермує.
показати весь коментар
30.07.2021 16:27 Відповісти
как и прогнозировалось где то в кустах нашли Чауса... чертов цирк
показати весь коментар
30.07.2021 16:35 Відповісти
"Козырь" не для НАБУ его выкрал
показати весь коментар
30.07.2021 16:40 Відповісти
Бутусов: Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямкут. Джерело: https://censor.net/ua/n3280040

Вся Україна тепер спостерігає за "блискучою" робот наших спецслужб у вигляді квесаі "спіймати Чауса")
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або в Молдову, для більш закрученого сюжету)
показати весь коментар
30.07.2021 16:57 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5747192572021440?__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·

Судью Чауса, которого вроде как выкрали из Молдовы украинские спецслужбы, нашли в трусах в Винницкой области.

Это один бесконечный низкопробный «95-й квартал»))))))))
показати весь коментар
30.07.2021 16:59 Відповісти
И самое гнусное, что, на всеобщий вопрос общества о том, что же это в стране происходит, ни Зеленский лично, ни его шавки от Безуглой до Арахамии просто не дадут никакого вразумительного ответа!
показати весь коментар
30.07.2021 17:12 Відповісти
Это все Порох виноват, Безмозгл... не так, Безуглая и араХАМия подтвердят.
показати весь коментар
30.07.2021 17:52 Відповісти
Кому он сдался этот парашенка. Тулите куда угодно как некрасивую бабу.
показати весь коментар
30.07.2021 18:54 Відповісти
Запасаємось попкорном, сьогодні-завтра щось буде.
показати весь коментар
30.07.2021 19:17 Відповісти
 
 