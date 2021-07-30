НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили
Національне антикорупційне бюро просить правоохоронців передати детективам Бюро затриманого екссуддю Миколу Чауса.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", -йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими.
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Повадки Гестапо з КДБ. Добре, що поки не отруїли
сбу викрала Чауса в НАБУ.
Вся Україна тепер спостерігає за "блискучою" робот наших спецслужб у вигляді квесаі "спіймати Чауса")
За сценарієм шапіто-95, тепер НАБУ мають відбити у співробітників СБУ Чауса і вивезти в невідомому напрямку або в Молдову, для більш закрученого сюжету)
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5747192572021440?__cft__[0]=AZUk_HZgDnAlVwIymV_hL2GNYVLvvhRH1X7DpS76i4GcGYyzkSL7imAACZ9SBBOv0M64A0T5To-tfOkB_gZihOLhmnKQfcEwZQOuzpO0mQUhOXuJ6wlz1r1W8ApadyZAKo0&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·
Судью Чауса, которого вроде как выкрали из Молдовы украинские спецслужбы, нашли в трусах в Винницкой области.
Это один бесконечный низкопробный «95-й квартал»))))))))