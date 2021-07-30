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Новини Коронавірус і карантин
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Центр масової вакцинації відкриється у київському ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня, - МОЗ

Центр масової вакцинації відкриється у київському ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня, - МОЗ

ТРЦ Blockbuster Mall в Києві з 1 серпня відкриває центр масової вакцинації проти COVID-19, який буде працювати щодня без вихідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в фейсбуці.

Згідно з повідомленням, в центрі будуть прищеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

У МОЗ закликають бізнес і владу інших міст України співпрацювати і відкривати нові центри масової вакцинації.

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Зараз працює понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 в Києві.

У міністерстві зазначають, що після щеплення другою дозою вакцини у сімейного лікаря можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Щеплення вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та інші.

вакцина (4419) карантин (18172) ТРЦ (304) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так, так, вже починаєш боятися зайти до громадської вбиральні, - можуть же відкрити центр і там, забувши попередити, і вколють прямо з унітазу. Турбота місцевих виродків про наше здоров'я і благополуччя просто зашкалює...
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30.07.2021 16:28 Відповісти
Не ссы - тебя комары вакцинируют, пока спать будешь.
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30.07.2021 16:32 Відповісти
Антиваксери стільки лайна ллють на форумах, що у вбиральню ходять хіба що заправлятися.
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30.07.2021 17:29 Відповісти
 
 