Центр масової вакцинації відкриється у київському ТРЦ Blockbuster Mall 1 серпня, - МОЗ
ТРЦ Blockbuster Mall в Києві з 1 серпня відкриває центр масової вакцинації проти COVID-19, який буде працювати щодня без вихідних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в фейсбуці.
Згідно з повідомленням, в центрі будуть прищеплювати вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
У МОЗ закликають бізнес і владу інших міст України співпрацювати і відкривати нові центри масової вакцинації.
Зараз працює понад 360 центрів у всіх регіонах України, з них 22 в Києві.
У міністерстві зазначають, що після щеплення другою дозою вакцини у сімейного лікаря можна отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Щеплення вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та інші.
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