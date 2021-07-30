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450 дівчат вступили до військових навчальних закладів у 2021 році, - Міноборони

450 дівчат вступили до військових навчальних закладів у 2021 році, - Міноборони

Майже 450 дівчат у 2021 році вступили до військових навчальних закладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"У 2021 році до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти (ВВНЗ та ВНП ЗВО, ЗФПВО. — Ред.) вступили близько 450 дівчат, з них близько 50 — військовослужбовиці", — зазначили у відомстві.

Найпопулярнішими спеціальностями серед жінок цьогоріч виявились: "військова журналістика", "військовий переклад", "фінанси та військова економіка", "морально-психологічне забезпечення в підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил)", "адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною", "захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах", "військова медицина".

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У департаменті також зауважили, що у 2021 році до ВВНЗ та ВНП ЗВО, ЗФПВО вступили близько 150 учасників АТО/ООС.

Автор: 

армія (3782) виш (556) жінки (636) Міноборони (7519) оборона (4856)


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30.07.2021 18:40 Відповісти
Цікаво,а як там поживають "дівчата" з харківського університету МВС, що хвацько витанцьовують під "Вороваєк"?
Вони вже судять наших військових та добровольців?
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31.07.2021 10:06 Відповісти
 
 