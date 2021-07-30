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Новини
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ОП примушує Шмигаля погіршувати умови ведення бізнесу для "зелених" інвесторів, - Тинний

ОП примушує Шмигаля погіршувати умови ведення бізнесу для

Офіс Президента України примушує прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля постійно погіршувати умови ведення бізнесу для іноземних та внутрішніх інвесторів у відновлювану енергетику.

Про це заявив співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний.

"В переговорах з галуззю зеленої енергетики я взагалі не вважаю прем’єра суб’єктним", - сказав Тинний. За його словами, премєр-міністр в переговорах з інвесторами дає гарантії уряду щодо виконання зобовязань, які надавала держава, однак потім йде на зустрічі в Офіс Президента, де йому вказують про потребу вчергове змінювати умови ведення бізнесу для інвесторів.

"Потім приходить (до інвесторів, – ред.) і каже – "я не можу виконувати такі умови". Давайте ще раз домовлятись. І так постійно. Він (Денис Шмигаль, – ред.) нічого не вирішує", - зазначив Тинний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що можливе використання акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута. За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали щонайменше 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

інвестиції (2100) Тинний Ігор (43)


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Топ коментарі
+4
Бізнес для олігархів - проблема для українців.
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30.07.2021 16:55 Відповісти
+3
"зеленые инвесторы", пользуясь коррупцией в государстве, понастраивали своих станций в местах где вообще нет потребителей. А теперь государству епись как хочешь, ведь "инвесторы" хотят питсот миллионов, а девать их энергетику некуда.
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30.07.2021 17:18 Відповісти
+3
Що нам так звані "іноземні інвестори" вішають лапшу. По-перше, так звані іноземні" інвестиції, це усе гроші наших олігархів із офшорів. По-друге, договір між так званими іноземними інвесторами і державою Україна відбувався при президентстві Януковича, а потім Порошенка. Вони зробили міжсобойчик, щоб відмивати гроші. Але це треба було робити скромніше, а не по 6,5 грн за один кіловат. Тепер потрібно шукати вихід, оскільки вся тяжість зеленої енергетики лягає на простий народ, що їм не посилам. У Європі один кіловат сонячної (вітрової) енергій в 3-4 рази дешевший ніж в Україні. Що, у нас сонце чи вітер дорожчі ніж там? Але не дивно, у нас і олія в 3 рази дорожча ніж у них, притому що вироблена в Україні.
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30.07.2021 18:51 Відповісти
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То йдіть одразу в ОПу.
Вона порішає.
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30.07.2021 16:52 Відповісти
ОП -ОХ… ПАЯЦЫ , на службе у глав . ЗЕбила
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Бізнес для олігархів - проблема для українців.
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30.07.2021 16:55 Відповісти
Закрити до кращих часів. Або нехай продають ЕЕ по звичайному тарифу.
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30.07.2021 19:00 Відповісти
Не понял, для ЗЕленых или ЗЕбанутых?
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин. Очень просто, - отвечает он, нужно пойти к женщине и сказать:"Мадам, позвольте вам вдуть!"Поручик! Но ведь за такое можно и по морде! Можно и по морде. Но можно и вдуть. / Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 2020 года.
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30.07.2021 17:11 Відповісти
А навіщо їм газ тоді?
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30.07.2021 19:01 Відповісти
Вот это поворот. В криминальном жаргоне базарных кидал появилась новая погремуха "соучредитель Ассоциации", на ряду с уже привычными "экспертами", "инвесторами","ввп" и "экономистами".
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30.07.2021 17:11 Відповісти
аххаа ха, так и есть! Там в одной теме читал, пусть государство выкупит у них станции, если они ещё не подохли. Так как солнечные батареи не вечные. Пусть зеленый инвестор выйдет в ноль и идёт полем-лесом, прямо-мимо...
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31.07.2021 09:45 Відповісти
"зеленые инвесторы", пользуясь коррупцией в государстве, понастраивали своих станций в местах где вообще нет потребителей. А теперь государству епись как хочешь, ведь "инвесторы" хотят питсот миллионов, а девать их энергетику некуда.
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30.07.2021 17:18 Відповісти
там еще прикольный момент присутствует. Ветряки которые поставили б.у. и у лопостей гарантия давно закончилась. Основная задумка при провороте этой "реформы" заключалась в том, чтобы поиметь землю под ними.
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30.07.2021 17:51 Відповісти
Там багато "приколів". І один з них - розбалансованість енергосистеми. А ще скачки напруги в мережі. Енергетики за голови хватаються, не знають, що з цим робити.
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30.07.2021 19:03 Відповісти
Що нам так звані "іноземні інвестори" вішають лапшу. По-перше, так звані іноземні" інвестиції, це усе гроші наших олігархів із офшорів. По-друге, договір між так званими іноземними інвесторами і державою Україна відбувався при президентстві Януковича, а потім Порошенка. Вони зробили міжсобойчик, щоб відмивати гроші. Але це треба було робити скромніше, а не по 6,5 грн за один кіловат. Тепер потрібно шукати вихід, оскільки вся тяжість зеленої енергетики лягає на простий народ, що їм не посилам. У Європі один кіловат сонячної (вітрової) енергій в 3-4 рази дешевший ніж в Україні. Що, у нас сонце чи вітер дорожчі ніж там? Але не дивно, у нас і олія в 3 рази дорожча ніж у них, притому що вироблена в Україні.
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30.07.2021 18:51 Відповісти
Человек ахметова Шмыгаль идёт к ахметову...
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31.07.2021 09:51 Відповісти
 
 