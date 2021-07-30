Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від газопроводів "Газпрому", - глава Оператора ГТС Макогон
Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського Газпрому.
Про це повідомляє пресслужба Оператора, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що щорічно Україна споживає близько 30 млрд м3 газу, з яких 20 млрд - власний видобуток, і ще 10 млрд - імпорт. Тому, каже він, українська ГТС буде працювати в будь-якому разі.
"Головне питання полягає в тому, чи залишиться Україна транзитною країною після 2024 року. Якщо ні, то Оператор ГТС буде змушений суттєво оптимізувати систему, щоб витрати на утримання ГТС не лягли на плечі українського споживача", - зазначив Макогон.
За його словами, проблема полягає в тому, що відновити повноцінну роботу ГТС після закриття компресорних станцій буде неможливо. Тому ДМСУ не зможе бути "резервним варіантом" для Європи в разі, наприклад, ремонту Північного потоку.
Макогон продовжив: "У Європі думають, що в такому разі зможуть сказати:"Давайте український транзит". Але, на жаль, такого не буде. Якщо ми проведемо оптимізацію, повернутися назад буде неможливо".
Тобто без нового довгострокового транзитного договору Україна повинна оптимізувати газотранспортну систему, в результаті чого Європа на 80% буде залежати від газопроводів Газпрому (Північні потоки і Турецькі), зазначив глава ГТС.
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