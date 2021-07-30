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Новини Газова війна
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Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від газопроводів "Газпрому", - глава Оператора ГТС Макогон

Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від газопроводів

Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського Газпрому.

Про це повідомляє пресслужба Оператора, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що щорічно Україна споживає близько 30 млрд м3 газу, з яких 20 млрд - власний видобуток, і ще 10 млрд - імпорт. Тому, каже він, українська ГТС буде працювати в будь-якому разі.

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"Головне питання полягає в тому, чи залишиться Україна транзитною країною після 2024 року. Якщо ні, то Оператор ГТС буде змушений суттєво оптимізувати систему, щоб витрати на утримання ГТС не лягли на плечі українського споживача", - зазначив Макогон.

За його словами, проблема полягає в тому, що відновити повноцінну роботу ГТС після закриття компресорних станцій буде неможливо. Тому ДМСУ не зможе бути "резервним варіантом" для Європи в разі, наприклад, ремонту Північного потоку.

Макогон продовжив: "У Європі думають, що в такому разі зможуть сказати:"Давайте український транзит". Але, на жаль, такого не буде. Якщо ми проведемо оптимізацію, повернутися назад буде неможливо".

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Тобто без нового довгострокового транзитного договору Україна повинна оптимізувати газотранспортну систему, в результаті чого Європа на 80% буде залежати від газопроводів Газпрому (Північні потоки і Турецькі), зазначив глава ГТС.

газ (10523) газопровід (1552) Газпром (3399) ГТС (589) Північний потік (2475) Оператор ГТС (552)


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Топ коментарі
+6
Это он кому? Два года наркоманы сидели молча, язык в ОПе, заглядывали #уйлу в очко, теперь поздно кукарекать....
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30.07.2021 16:56 Відповісти
+5
Кто то видел эти 2 миллиарда за транзит? Ну кроме корытников.
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30.07.2021 16:59 Відповісти
+1
И от Германии.
Пакт Молотова-Риббентропа XXI века.
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30.07.2021 16:56 Відповісти
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И от Германии.
Пакт Молотова-Риббентропа XXI века.
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Это он кому? Два года наркоманы сидели молча, язык в ОПе, заглядывали #уйлу в очко, теперь поздно кукарекать....
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Кто то видел эти 2 миллиарда за транзит? Ну кроме корытников.
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30.07.2021 16:59 Відповісти
Якби ще наші коритники вміли добувати український газ,а не тільки красти російський...
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30.07.2021 17:15 Відповісти
Это их проблемы! Продать китайцам на металлолом, пусть выкопают а на эти деньги построят дороги нам, сколько получится 😁😁😁😁
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30.07.2021 17:21 Відповісти
"Братская" рашка уже давно все продумала. Газопровод по земле она оставит по Беларуси. Так что если что то "произойдет" с СП-2, а такое обязательно произойдет, после того как нашей трубы не станет. Тогда еврогейцам из Берлина, надо будет просить транзит у Лукашенко.
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30.07.2021 18:35 Відповісти
Вже стомився пояснювати що Україна повинна відмовитися від халявно-транзитних коштів ********** раз і назавжди.
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30.07.2021 23:25 Відповісти
Если гтс не будет приносить прибыль,а приносить только убытки,то гтс лучше продать!Продать Немцам за 15-20 миллиардов долларов и этими деньгами погасить внешние долги.Почему немцам?Немцы умеют договариваться с россией.Оставить пару веток для внутренних нужнд или вообще не оставлять,а в контракте все прописать.И все.
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30.07.2021 23:48 Відповісти
а они не зависят от газа кацапов который через украинскую гтс прокачен? какая разница как они этот газ получат, он один хер кацапский
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31.07.2021 01:05 Відповісти
 
 