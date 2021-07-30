Для поновлення портової інфраструктури в найближчі 5 років необхідно залучити близько 17 млрд грн капітальних інвестицій, - Кубраков

На засіданні Національної ради реформ були представлені ключові реформи, спрямовані на відновлення портової інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що реформи передбачають, в тому числі, зміну дивідендної політики - зниження виплат від Адміністрації морських портів і держстивідорів до держбюджету до рівня 30%. Зараз - це 80% від прибутку після сплати всіх податків.

"У той час, коли портова інфраструктура країн ЄС та інших наших сусідів дотується державою, ми роками не тільки не підтримували, але й забирали у держбюджет кошти, які мали б спрямовуватися на підтримку та розвиток інфраструктури. Внаслідок цього – ступінь зношеності портової інфраструктури досягнув рекордних 80%", - розповів міністр.

Зазначається, що для поновлення стратегічної портової інфраструктури в найближчі 5 років необхідно залучити близько 17 млрд грн капітальних інвестицій.

Крім того, в Кабміні вважають концесію найбільш пріоритетним сценарієм співпраці з інвесторами. Це дозволить більш ніж на половину покрити потребу в капітальних інвестиціях, що дасть поштовх для розвитку міжнародної торгівлі і економіки в цілому. Для залучення додаткових інвестицій планують продовжити терміни оренди для наявних портових операторів.

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До кінця року в концесію планують передати ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і ДП "Херсонський морський торговельний порт". Також спільно з Офісом простих рішень МІУ розробляє систему комплексних дозволів на будівництво об'єктів портової інфраструктури та їх обслуговування.

За словами Кубракова, уряд працює над паралельним розвитком припортової інфраструктури державних стивідорів, зокрема залізничної та автомобільної. До кінця цього року планують завершити модернізацію порту "Южний" одночасно із завершенням укладання та електрифікації колій на ділянці Чорноморська - Берегова, що значно збільшить пропускну спроможність держстивідора.

Також триває будівництво 5,3 км автодороги, яка з’єднає М-28 Одеса – Южний з Одеським морським портом. Маршрут стане безкоштовною альтернативним до наявного, що проходить через територію приватної компанії.

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Реалізуються проєкти розвитку портової та залізничної інфраструктури в портах Чорноморськ, Миколаїв, Маріуполь.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що більшість портів планують віддати в концесію, а в державному управлінні залишити тільки ті, які є найбільш вигідними з економічної точки зору.