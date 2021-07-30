УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини
2 853 21

Зеленський доручив Шмигалю у двомісячний термін подати в Раду пропозиції щодо змін в закон про національний спротив

Зеленський доручив Шмигалю у двомісячний термін подати в Раду пропозиції щодо змін в закон про національний спротив

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін до Закону "Про основи національного спротиву" з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків.

Відповідний лист Глава держави скерував очільникові уряду 30 липня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.

У листі зазначається, що парламент 16 липня ухвалив Закон України "Про основи національного спротиву", який у цілому підтримав і підписав президент.

Проте, як зазначає Глава держави, під час підготовки законопроекту до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.

"Внесення правок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків", – наголошує в листі Володимир Зеленський.

Зокрема, йдеться про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств та громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Крім того, Закон "Про основи національного спротиву" містить положення щодо непоширення дії Закону "Про адміністративні послуги" на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин (підрозділів) територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України та підготовки населення до участі в русі національного спротиву, а також включення акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального й правового захисту, передбачені Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Зважаючи на важливість Закону України "Про основи національного спротиву" для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що вказаний закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" з метою повного узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", – зазначає Президент у листі до голови уряду.

Нагадаємо, під час заходів з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Глава держави підписав закони "Про основи національного спротиву" № 1702-IX та про зміни до Закону "Про чисельність Збройних Сил України" № 1703-IX.

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24589) Шмигаль Денис (4674)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Думаю, что как раз через два месяца начнется реальное национальное сопротивление зе-ублюдкам.
показати весь коментар
30.07.2021 17:18 Відповісти
+5
Зеленский поручил Шмыгалю....Это как, он его подчиненный? ППЦ. Тушите свет поперло быдло кверху как будто дрожжи бросили в дерьмо.
показати весь коментар
30.07.2021 17:20 Відповісти
+4
национальном сопротивлении какой национальности?
показати весь коментар
30.07.2021 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю, что как раз через два месяца начнется реальное национальное сопротивление зе-ублюдкам.
показати весь коментар
30.07.2021 17:18 Відповісти
Нет, как раз наоборот - Зермак готовит диктатуру
показати весь коментар
30.07.2021 17:19 Відповісти
Зеленский поручил Шмыгалю....Это как, он его подчиненный? ППЦ. Тушите свет поперло быдло кверху как будто дрожжи бросили в дерьмо.
показати весь коментар
30.07.2021 17:20 Відповісти
Бенина шавка поручила Ахметкиной шавке имитировать оргазм начинать сопротивляться.
показати весь коментар
30.07.2021 17:21 Відповісти
национальном сопротивлении какой национальности?
показати весь коментар
30.07.2021 17:22 Відповісти
национальное еврейское сопротивление, чё тут не понятно
показати весь коментар
30.07.2021 20:09 Відповісти
19 сентября выборы в госдуру рабсеи. Где этот дебильный Киселев со своим "Совпадение? Не думаю!"?
показати весь коментар
30.07.2021 17:25 Відповісти
Що спочатку прийняли, а тепер перелякались?
показати весь коментар
30.07.2021 17:26 Відповісти
шмыгаль и дрыгаль
охметов бандит
показати весь коментар
30.07.2021 17:26 Відповісти
Инородные шлюхи почуствовали сопротивление..
показати весь коментар
30.07.2021 17:28 Відповісти
Тобто невігласи прийняли закон у першому читанні, внесли правки, прийняли у другому читанні, закон підписав невілас, який косить під вумного на посаді голови ВР і відіслав на підпис головному невіласу, який ту всю ахінею підписав. Не ветував, а підписав!!! І лише тепер тих дебілів доперло, що та їхня ахінея - не конституційна! Але і сам документ, і підписи під ним - то речовий доказ ц майбутній справі про спробу антиконституційного перевороту і узурпацію влади.
показати весь коментар
30.07.2021 17:44 Відповісти
+100
показати весь коментар
30.07.2021 18:27 Відповісти
Зеленський і "сопротивление" це несумісні речі
Від слова категорично.
Ця шайка зелена може тільки здать інтереси Держави, їм же "какая разница" рублі чи гривні
показати весь коментар
30.07.2021 17:52 Відповісти
Мови вчи мокша..(.тільки здать)
показати весь коментар
30.07.2021 18:47 Відповісти
Який д...л придумав термін "національний спротив" ??
С...ка ... якийсь гейський сленг. Проте, про що це я ??
Чим нац. оборона не підходить ???
показати весь коментар
30.07.2021 18:29 Відповісти
Тим, що поняття супротив значно ширше за поняття оборона.
показати весь коментар
30.07.2021 18:37 Відповісти
Що у Законі і положеннях пропишуть така ширина і буде.
показати весь коментар
30.07.2021 22:35 Відповісти
"Супротив" - повторюю чисто гейське слово.
показати весь коментар
30.07.2021 22:36 Відповісти
Так на уя треба було підписувати ? Цирк.
показати весь коментар
30.07.2021 18:33 Відповісти
 
 