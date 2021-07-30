"Рейвах-прайд" ЛГБТ під ОП: на двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство, - поліція

Молодики агресивно поводилися, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт. В результаті вони притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні під час проведення мітингу під будівлею Офісу Президента України двоє учасників розпочали словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молоді люди не реагували.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних їх доставили в Печерське управління поліції.

Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

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Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом Президента відбувся ЛГБТ-прайд у форматі рейву. В результаті на Банковій відбулися зіткнення між поліцією і правими радикалами, що вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.