"Рейвах-прайд" ЛГБТ під ОП: на двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство, - поліція
Молодики агресивно поводилися, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт. В результаті вони притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство.
Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні під час проведення мітингу під будівлею Офісу Президента України двоє учасників розпочали словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молоді люди не реагували.
Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних їх доставили в Печерське управління поліції.
Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.
Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом Президента відбувся ЛГБТ-прайд у форматі рейву. В результаті на Банковій відбулися зіткнення між поліцією і правими радикалами, що вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
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Ще і вчинили бучу проти геїв перед візитом Зелюка да Байдена.
Все як спеціально. Щоб українців дикунами показати.
youtube.com/watch?v=A_ZPOsb8Rkc