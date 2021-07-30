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Новини
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"Рейвах-прайд" ЛГБТ під ОП: на двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство, - поліція

Молодики агресивно поводилися, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт. В результаті вони притягнуті до відповідальності за дрібне хуліганство.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні під час проведення мітингу під будівлею Офісу Президента України двоє учасників розпочали словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молоді люди не реагували.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних їх доставили в Печерське управління поліції.

Рейвах-прайд ЛГБТ під ОП: на двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство, - поліція 01

Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Також дивіться: "Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом Президента відбувся ЛГБТ-прайд у форматі рейву. В результаті на Банковій відбулися зіткнення між поліцією і правими радикалами, що вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Автор: 

затримання (4357) Нацполіція (15325) протокол (58) хуліганство (237) ЛГБТ-спільнота (270)


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Топ коментарі
+10
А чего ЛГБТшники митинговали у ОП. Своих пришли поприветствовать?
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30.07.2021 17:37 Відповісти
+6
Даешь льготы на растаможку заднего привода!!!!!
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30.07.2021 17:44 Відповісти
+6
дырявый ишак
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30.07.2021 17:49 Відповісти
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Маючи настільки плачевне положення в країні, через дії влади...ще виходити на мітинги проти лгбт... Це можливо лише за окрему плату.
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30.07.2021 17:34 Відповісти
Нацжони авакяна займаються будь чим, аби не Зеленським.
Ще і вчинили бучу проти геїв перед візитом Зелюка да Байдена.
Все як спеціально. Щоб українців дикунами показати.
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30.07.2021 17:36 Відповісти
Писати про те, що нав'язування і пропаганда лгбт-свиноти - це нормально, можна лише за гроші, бо малошановна пані чудово знає, що ніхто цих маргіналів не притісняє і вони мають всі ті права, що й традиціонали. Але пані - на зарплаті у фонді "виродження", який належить одному відомому "благодійнику. І за сумісництвом - порохоботка. Отже, прикриваючись фальшивим патріотизмом, такі, як вона руйнують українську державу.
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30.07.2021 21:11 Відповісти
за лгбт за одну плату, против за другую
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30.07.2021 17:50 Відповісти
На этих:

"Рейвах-прайд" ЛГБТ под ОП: на двух человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 1407
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30.07.2021 17:35 Відповісти
дырявый ишак
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30.07.2021 17:49 Відповісти
Бачили очі, що вибирали...
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30.07.2021 17:50 Відповісти
А чего ЛГБТшники митинговали у ОП. Своих пришли поприветствовать?
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30.07.2021 17:37 Відповісти
Даешь льготы на растаможку заднего привода!!!!!
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30.07.2021 17:44 Відповісти
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30.07.2021 23:26 Відповісти
Т.е., правых радикалов все устраивает, кроме кучки нетрадиционных.
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30.07.2021 17:41 Відповісти
Нервы. Они им завидуют...
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30.07.2021 17:51 Відповісти
Фуууу, яка гидрат ця лгбтня. Тьфу.
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30.07.2021 17:43 Відповісти
Потому что извращенцы.
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30.07.2021 17:55 Відповісти
Что падалЬяк и ахрестович всё же вышли к своим поклонникам? Или сам бубонный им с окошка с нежностью ручкой махал?
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30.07.2021 18:14 Відповісти
Не встигла послиця Квін повернутися в Україну, як одразу настав гоморейвах.
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30.07.2021 18:20 Відповісти
Сорос двинул полчища своей гомомертвячины на печерские холмы.
youtube.com/watch?v=A_ZPOsb8Rkc
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30.07.2021 18:23 Відповісти
Не хорошо пистить ЛГБТ... В ЕС за такое по головке не погладят, в прямом и переносном смысле
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30.07.2021 19:38 Відповісти
да срали на ЕС в самом ЕС .
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30.07.2021 20:36 Відповісти
щемят рух опору капитуляции.
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31.07.2021 01:32 Відповісти
 
 