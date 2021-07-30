Співробітник розвідки РФ постане перед судом за підбурювання військовослужбовця ЗСУ до держзради
Співробітника 316-го розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації судитимуть за підбурювання до державної зради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, взимку 2018 року у місті Севастополі громадянин Російської Федерації, будучи військовослужбовцем розвідувального органу РФ, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з метою заподіяння шкоди обороноздатності нашої держави, схилив громадянина України до вчинення державної зради шляхом надання відомостей військового характеру щодо діяльності 73-го Морського центру спеціальних операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Пресслужба СБУ повідомила, що громадянин РФ підбурив колишнього співробітника Військово-Морських Сил ЗСУ до вчинення державної зради. У 2019 році вказаний співробітник ЗСУ визнаний винним у скоєнні державної зради. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - підкреслили в Службі.
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5 лет отсидел (это ещё если поймают и докажут), а поднимешь бабла за предательство, что за всю жизнь не заработаешь.
"Бизнес-идея" да с мотивацией, от судебной системы Украины.
Просто бардак какой-то... а может сами такой "бизнес" осваивают.