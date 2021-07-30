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Співробітник розвідки РФ постане перед судом за підбурювання військовослужбовця ЗСУ до держзради

Співробітник розвідки РФ постане перед судом за підбурювання військовослужбовця ЗСУ до держзради

Співробітника 316-го розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації судитимуть за підбурювання до державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, взимку 2018 року у місті Севастополі громадянин Російської Федерації, будучи військовослужбовцем розвідувального органу РФ, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з метою заподіяння шкоди обороноздатності нашої держави, схилив громадянина України до вчинення державної зради шляхом надання відомостей військового характеру щодо діяльності 73-го Морського центру спеціальних операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Пресслужба СБУ повідомила, що громадянин РФ підбурив колишнього співробітника Військово-Морських Сил ЗСУ до вчинення державної зради. У 2019 році вказаний співробітник ЗСУ визнаний винним у скоєнні державної зради. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - підкреслили в Службі.

Також читайте: Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції". ВIДЕО

росія (66465) суд (11762) державна зрада (1728) Офіс Генпрокурора (3306)


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Ну і до чого цей звіздьож?? )))
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30.07.2021 17:36 Відповісти
Тю! Тут потерпевший вiслюк прямо в прямом эфире явку с повинной объявил и никто не чешется!!!
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30.07.2021 17:38 Відповісти
В Украине у власти ОПГ с формальным паханом зеленским. В остальном просто уже нет никакого смысла на фоне этого факта.
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30.07.2021 17:45 Відповісти
5 лет за госизмену? В такое то время!? Да здравствует наш суд- самый гуманный суд в мире!
5 лет отсидел (это ещё если поймают и докажут), а поднимешь бабла за предательство, что за всю жизнь не заработаешь.
"Бизнес-идея" да с мотивацией, от судебной системы Украины.
Просто бардак какой-то... а может сами такой "бизнес" осваивают.
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30.07.2021 17:47 Відповісти
Цікаво, де цей "сотрудник" зараз? В Сімферополі?, чи Севастополі? Мені здається, що це "показник" роботи прокуратури Криму. Треба ж якось про себе нагадувати.
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30.07.2021 17:55 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності нікчемної влади !!!))))
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30.07.2021 18:00 Відповісти
зельония, кордони з фашистською росією перекрийте, будь ласка.
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30.07.2021 18:21 Відповісти
Видать, дурням робити вже зовсім нєхер...
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30.07.2021 18:37 Відповісти
 
 