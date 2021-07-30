Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з РПГ: бойових втрат немає, - Міноборони

Упродовж цієї доби, 30 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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