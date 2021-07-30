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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з РПГ: бойових втрат немає, - Міноборони

Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з РПГ: бойових втрат немає, - Міноборони

Упродовж цієї доби, 30 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Читайте також: Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (29558) Донбас (22358) бойові дії (4193) операція Об’єднаних сил (6725)


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Это сообщение должно звучать так: "Еще два гвоздя в черепушку зеизбирателей, которые поверили клоуну об окончании войны"
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30.07.2021 17:59 Відповісти
Касьянов робить чудові ударні дрони які несуть на собі літаючий снаряд теж виробництва Касьяновської фірми. БПЛА може годинами чергувати в небі і в разі небажаної активності терористів скидує літаючий снаряд, який вже знаходить і знищує терористів! Ці системи потрібно застосувати на фронті негайно!
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30.07.2021 18:08 Відповісти
С гособоронзаказом и так нелады. Надо, но кто тот главнокомандующий, хотя бы приблизительно понимающий о чем вообще речь идет?
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30.07.2021 18:13 Відповісти
Можливості закупити українські ударні БПЛА у влади є, відкорегують оборонне замовлення, куплять за кошти МВС і передадуть в ЗСУ, є безліч варіантів. Головне щоб новий НачГенштабу хотів застосувати передове українське озброєння щоб втихомирити терористів раз і назавжди! Україна має величезний потенціал в безпілотних системах і може поножити на нуль всю активність ворога на фронті. Для цього потрібно створити окремі війська безпілотних засобів розвідки та ураження, щоб застосовувати дрони масово і системно по всій країні, на фронті, на кордоні, на узбережжі, для оборони стратегічних об'єктів всередини країни, для моніторингу лісових пожеж, катастроф та природних катаклізмів. Тисячі дронів мають постійно висіти в повітрі для того щоб Генштаб, влада, ДПСУ, поліція, ДСНС всі мали доступ он-лайн до будь якої точки країни, щоб реагувати миттєво на будь яку загрозу!
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30.07.2021 18:23 Відповісти
Вот Ваши тезисы со словами "будет" очень греют наших хлопцев на передке, когда они ясно видят что это надо было сделать еще "вчера".
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30.07.2021 18:32 Відповісти
Біля водяного повинен бути штаб OSCE
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30.07.2021 18:34 Відповісти
Слава Богу, що без втрат.
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30.07.2021 20:28 Відповісти
 
 