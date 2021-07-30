Суддя Чаус "знайшовся" в Україні, тому що намагаються замести сліди його викрадення в Молдові, - Павленко
Очевидно, що невипадкова поява викраденого судді Чауса має одну мету - легалізувати все, що він наговорив, і приховати причетність українських спецслужб до його викрадення в Молдові.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.
"У ЗМІ з'явилася інформація про "винайдення" Чауса. З моменту його викрадення незалежні ЗМІ попереджали, що така "винайдення" відбудеться для легалізації його "свідчень", - прокоментував депутат.
"Зеленський, Єрмак і на догоду їм - керівництво спецслужб і правоохоронних органів зробили все настільки незграбно, що зараз повинні рятувати себе", - зазначив Павленко.
Він зазначив, що очікувана "легалізація" Чауса покликана замести сліди ще одного злочину влади - незаконного викрадення людини на території дружньої Україні держави. "Майже три місяці Чаус перебував у заручниках у злочинців у погонах, і що б він тепер не говорив під тиском і шантажем спецслужб, приховати очевидне вже не вдасться", - додав нардеп.
"А істину вже встановили правоохоронні органи Молдови: на території цієї країни Чауса викрали українські дипломати, військова розвідка і представники інших спецслужб. Це - ганьба. Мало того що сама по собі операція мала злочинний характер, ще й виконана була вкрай непрофесійно, з безліччю слідів, які й дали змогу молдавській стороні вкрай швидко розплутати цей клубок", - зазначив представник "Європейської Солідарності".
Він додав: "Виникає питання, чи могли спецслужби України за власною ініціативою вступити в таку авантюру, яка ганьбить і честь офіцерів, і імідж України. Відповідь очевидна - ні. Ясно, що зроблено це за наказом зверху, і віддати його міг або сам Зеленський, або його іменем - Єрмак, особа, яку він, всупереч Конституції, номінував на некоронованого віцепрезидента", - переконаний Павленко.
Депутат підкреслив, що для того, щоб знайти відповідь на це запитання, слід створювати парламентську тимчасову слідчу комісію. "Кіднепінг - це дуже серйозний злочин, порівняний з державною зрадою, яка в 2020 році відбулася в тому ж місці, де навесні цього року спланували викрадення Чауса", - резюмував Павленко.
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По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев". Источник: https://censor.net/ru/n3273411 "Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3273411
То что Зеленский говорил с Лукой до задержания, выдумали вырвав фразы из контекста представители вышей любимой партии, для которй все средства хороши.
Ни тогда, ни сейчас никто из этого секрета не далал.