Суддя Чаус "знайшовся" в Україні, тому що намагаються замести сліди його викрадення в Молдові, - Павленко

Очевидно, що невипадкова поява викраденого судді Чауса має одну мету - легалізувати все, що він наговорив, і приховати причетність українських спецслужб до його викрадення в Молдові.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ЗМІ з'явилася інформація про "винайдення" Чауса. З моменту його викрадення незалежні ЗМІ попереджали, що така "винайдення" відбудеться для легалізації його "свідчень", - прокоментував депутат.

"Зеленський, Єрмак і на догоду їм - керівництво спецслужб і правоохоронних органів зробили все настільки незграбно, що зараз повинні рятувати себе", - зазначив Павленко.

Він зазначив, що очікувана "легалізація" Чауса покликана замести сліди ще одного злочину влади - незаконного викрадення людини на території дружньої Україні держави. "Майже три місяці Чаус перебував у заручниках у злочинців у погонах, і що б він тепер не говорив під тиском і шантажем спецслужб, приховати очевидне вже не вдасться", - додав нардеп.

"А істину вже встановили правоохоронні органи Молдови: на території цієї країни Чауса викрали українські дипломати, військова розвідка і представники інших спецслужб. Це - ганьба. Мало того що сама по собі операція мала злочинний характер, ще й виконана була вкрай непрофесійно, з безліччю слідів, які й дали змогу молдавській стороні вкрай швидко розплутати цей клубок", - зазначив представник "Європейської Солідарності".

Він додав: "Виникає питання, чи могли спецслужби України за власною ініціативою вступити в таку авантюру, яка ганьбить і честь офіцерів, і імідж України. Відповідь очевидна - ні. Ясно, що зроблено це за наказом зверху, і віддати його міг або сам Зеленський, або його іменем - Єрмак, особа, яку він, всупереч Конституції, номінував на некоронованого віцепрезидента", - переконаний Павленко.

Депутат підкреслив, що для того, щоб знайти відповідь на це запитання, слід створювати парламентську тимчасову слідчу комісію. "Кіднепінг - це дуже серйозний злочин, порівняний з державною зрадою, яка в 2020 році відбулася в тому ж місці, де навесні цього року спланували викрадення Чауса", - резюмував Павленко.

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