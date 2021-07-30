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Суддя Чаус "знайшовся" в Україні, тому що намагаються замести сліди його викрадення в Молдові, - Павленко

Суддя Чаус

Очевидно, що невипадкова поява викраденого судді Чауса має одну мету - легалізувати все, що він наговорив, і приховати причетність українських спецслужб до його викрадення в Молдові.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ЗМІ з'явилася інформація про "винайдення" Чауса. З моменту його викрадення незалежні ЗМІ попереджали, що така "винайдення" відбудеться для легалізації його "свідчень", - прокоментував депутат.

"Зеленський, Єрмак і на догоду їм - керівництво спецслужб і правоохоронних органів зробили все настільки незграбно, що зараз повинні рятувати себе", - зазначив Павленко.

Він зазначив, що очікувана "легалізація" Чауса покликана замести сліди ще одного злочину влади - незаконного викрадення людини на території дружньої Україні держави. "Майже три місяці Чаус перебував у заручниках у злочинців у погонах, і що б він тепер не говорив під тиском і шантажем спецслужб, приховати очевидне вже не вдасться", - додав нардеп.

"А істину вже встановили правоохоронні органи Молдови: на території цієї країни Чауса викрали українські дипломати, військова розвідка і представники інших спецслужб. Це - ганьба. Мало того що сама по собі операція мала злочинний характер, ще й виконана була вкрай непрофесійно, з безліччю слідів, які й дали змогу молдавській стороні вкрай швидко розплутати цей клубок", - зазначив представник "Європейської Солідарності".

Він додав: "Виникає питання, чи могли спецслужби України за власною ініціативою вступити в таку авантюру, яка ганьбить і честь офіцерів, і імідж України. Відповідь очевидна - ні. Ясно, що зроблено це за наказом зверху, і віддати його міг або сам Зеленський, або його іменем - Єрмак, особа, яку він, всупереч Конституції, номінував на некоронованого віцепрезидента", - переконаний Павленко.

Депутат підкреслив, що для того, щоб знайти відповідь на це запитання, слід створювати парламентську тимчасову слідчу комісію. "Кіднепінг - це дуже серйозний злочин, порівняний з державною зрадою, яка в 2020 році відбулася в тому ж місці, де навесні цього року спланували викрадення Чауса", - резюмував Павленко.

Читайте також: НАБУ просить передати їм Чауса: поки правоохоронці на зв'язок із детективами не виходили

Автор: 

Молдова (2097) Чаус Микола (327) Павленко Ростислав (53) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+22
" Баканов, запускай Чауса ! "
Судья Чаус "нашелся" в Украине, потому что пытаются замести следы его похищения в Молдове, - Павленко - Цензор.НЕТ 1576
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30.07.2021 18:11 Відповісти
+22
зебіл, по ходу тут тільки ти напружився..
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30.07.2021 18:13 Відповісти
+15
Судья Чаус в роли распятого мальчика в одних трусиках. Новая серия «95-го квартала» от Зеленского 30 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%83%d1%81-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2.html#respond Комментарии: 0

Судья Чаус "нашелся" в Украине, потому что пытаются замести следы его похищения в Молдове, - Павленко - Цензор.НЕТ 9334Понятно, что сейчас все активно обсуждают одновременно сенсационную, скандальную и позорную для Зе-власти новость об очередном «явлении народу» экс-судьи Чауса. Причем, многие обратили внимание на очень дивную деталь - Чаус почему находится на фото в одних трусах. Но пока не заметили еще один важный нюанс…
«Судью Чауса, которого вроде как выкрали из Молдовы украинские спецслужбы, нашли в трусах в Винницкой области.

Судья Чаус "нашелся" в Украине, потому что пытаются замести следы его похищения в Молдове, - Павленко - Цензор.НЕТ 8137

Это один бесконечный низкопробный «95-й квартал»))))))))», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83.html Чаус сдался властям, но сотрудники СБУ отбили его у полиции и вывезли в неизвестном направлении
«Чаус - это просто переходящий вымпел правоохранительной системы. Все стараются его выиграть ценой неимоверных усилий», - https://www.facebook.com/yuriy.romanenko отметил политолог Юрий Романенко и разместил такую фотожабу:
«Судья Чаус. Фото в трусах. Без SMS и регистрации. Осталось понять, на кого рассчитан этот цирк.

Итак, Чауса обнаружил местный житель в Винницкой области. Он вызвал полицию.
Приехал наряд. Но в этот момент приехали из Винницкой СБУ и отбили Чауса у ментов.
Теперь ждём, как судью будет отбивать спецназ НАБУ.
А вот у них сможет Чауса отбить лишь вахтер из Феофании.
Все это сильно напоминает какой-то дебильный комедийный сериал», - https://www.facebook.com/borislav.bereza добавил некоторые подробности экс-нардеп Борислав Береза.
Впрочем, кроме странного одеяния экс-судьи обращает на себя внимание еще один момент - его взгляд.
Судя по этому взгляду Чауса, напрашивается очевидный вывод, что у него не все в порядке с рассудком.
Напрашивается такой сценарий случившегося.
Да, наверное, державшие до этого Чауса где-то взаперти спецслужбы не собирались совершать его «распятие в одних трусиках». Скорее всего, они его держали в таком виде, поскольку так им было просто удобнее.
Кроме того, возможно, спецслужбисты полагали, что одеяние в одних трусах станет дополнительным препятствием к его возможному побегу.
При этом они, похоже, накачивали Чауса какими-то психотропными препаратами, чтобы они им не мешал - чтобы находился в состоянии безропотного животного.
Однако, по-видимому, работники спецслужб ошиблись и потеряли бдительность.
Чаус в одних трусах - в чем был, таки сбежал. И явился в первый ему попавшийся орган власти - в село Мазуровка Винницкой области к сельскому старосте (как сообщил Бутусов)…
Да уж, очередное позорище от Зе-власти на обозрение Украины и всего мира!
Ждем очередную серию от позорного президента Зеленского, который является главным режиссером этого сериала:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html Бутусов: похищение Чауса в Молдове было санкционировано лично Зеленским
Хотя, конечно, теперь уже нужно ждать и кое-чего другого - незамедлительной отставки позорящего страну клоуна-президента…
P. S. «Отныне дело Чауса для Зеленского стало тем же самым, что и дело Гонгадзе для Кучмы.
Оно похоронит Зеленского.
Причем за жизнь Чауса я не дам и гроша», - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал только что свое мнение эксперт Андрей Головачев.
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30.07.2021 18:09 Відповісти
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речь про новые танки... ремонт старых действительно делали и делают...ремонт с Свинарчуками не повязан.
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04.08.2021 00:00 Відповісти
ты удалил свой пост или тебя удалили?
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04.08.2021 00:01 Відповісти
Я удалил. Не будем отклонятся от основной темы.
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04.08.2021 00:04 Відповісти
Т.е. вы признаете что истерика с "вагнергейтом" - всего лишь как вы сказали "политическая борьба в которой все средства хороши", а по сути антиукраинский фейк раскручиваемый с целью получить власть?
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04.08.2021 00:02 Відповісти
вангергейт это реальная операция которая была слита из кабинета преза... толи по тупости, то ли думали, что "бацька", как друг, даже поможет в этом... то ли банальная зрада... вангергейт - домклавов меч над презом...
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04.08.2021 00:08 Відповісти
Обратите внимание, "вагнергейте" имеет явныее конспирологические признаки. Невероятная операция подготовленная очень небольшой группой людей... свидетели запуганы молчат... документы уничтожены... но! "независимый журналист" из "надежных источников" прознал... кто не верит или дурак или враг. Вам это ничего не напоминает?
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04.08.2021 00:18 Відповісти
конспирология, хорошая вещь, чтоб заговорить тему... с целью ее забвения... такие операции, по своей секретности, могут готовиться очень ограниченным кругом людей... людей проверенных и надежных... не секрет, сколько кацапских кротов в наших спецслужбах... по поводу документов, от куда мы можем знать, что есть, что унечтожено? есть рассказ Пороха, что он лично давал такое распоряжение, есть переговоры с теми вагнеровцами(вы не задумывались, почему "вагнеровцами" - любимый композитор самого Гитлера), переговоры слили в инет, есть билеты на рейс, есть сами "вагнеровцы" собравшиеся в минске, есть наши спецслужбисты которые должны были лететь с ними и имитировать сердечный приступ для посадки в Киеве, турки были уведомлены и дали добро... все это факты, тогда про какую конспирологию можем говорить?
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04.08.2021 00:29 Відповісти
К фактам можно отнести рассказ Пороха, но он заинтересованное лицо т.к. "все средства хороши". Остальное в добыл "независимый журналист" из "надежных источников". А что не добыл то сам додумал.
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04.08.2021 01:06 Відповісти
я рассказал про доказовые вещи которые в разные времена и разными авторами публиковались в инете. они легко сопоставляются и логически дополняются... Пороха слышал лично на "прямом" канале. он хоть и заинтересованое лицо(после наездов и заведеных десятков необоснованных дел протв него зелеными чмырями), он президент, я даже не допускаю, что он может лгать....он свое имя ценит намного дороже дешовой лжи. его статус позволяет про что то не сказать, но никак не лгать.
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04.08.2021 01:15 Відповісти
В том то и дело что вещи не доказаные, а то что доказано логически не дополняется. Например Bellingcat после знакомства с "доказательствами" спрыгнул с темы. Обещанная к концу мая текстовая версия так и не вышла, а фильм перенесен на неопределенный срок.
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04.08.2021 01:23 Відповісти
У Белингката, читал, была какая то проблема с укрвластями... но забыл уже ее сущность. ясно одно, вы не верите в спецоперацию по вагнеровцам... но розочарую ваше неверие, сам солнцеликий признался, что звонил луке по вагнеровцам... и непроизвольно сорвал этим операцию. он думал, найти в лице луки помощника, видимо себе захотел лаврового венка как победителю, а пулучился в итоге зрадныком. с лукой была грубая осечка... потому и логично, что они делают вид, что никакой операции не было....
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04.08.2021 01:31 Відповісти
1.По-моему это общеизвестный факт, что после задержания вагнеровцев в Белорусии Зеленский говорил с Лукашенко в выдаче их Украине, вроде было тогда в новостях. 2. Я не играю в "верю-неверю". Та история что излагаете вы базируется на противоречивых фактах и выдумках + раздувается политической партией для которй , как вы сами сказали, все средства хороши. 3. " с укрвластями", говорите, интересный оборот речи, очень характерный для любителей боярышника и сидения на бутылках.
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04.08.2021 02:00 Відповісти
нелох озвучил другое, он говорил с лукой до их задержания, вероятную мотивацию я описал выше... если вы заточены под другое понимание, вами очевидные факты будут воспримниматься как фейки и противоречивые... про обороты речи - не верю, то вы любитель боярышника, про сидение на бутылках признаетесь так смело, мне казалось самый отьявленный и грязный ******** не будет так смело признаваться о своем хобби незнакомым людям... вы ломаете стереотипы... содомией тоже балуетесь??
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04.08.2021 02:11 Відповісти
Вот ссылка не Цензор. https://censor.net/ru/news/3273411/zelenskiyi_lichno_peredal_lukashenko_informatsiyu_o_vagnerovtsah_ya_pozvonil_i_predupredil_ego_video
По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев". Источник: https://censor.net/ru/n3273411 "Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3273411
То что Зеленский говорил с Лукой до задержания, выдумали вырвав фразы из контекста представители вышей любимой партии, для которй все средства хороши.
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04.08.2021 02:28 Відповісти
Вот статя на Цензоре об этой беседе https://censor.net/ru/news/3212058/zelenskiyi_lukashenko_nadeyus_na_peredachu_nam_vagnerovtsev_prichastnyh_k_terrorizmu_v_ukraine
Ни тогда, ни сейчас никто из этого секрета не далал.
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04.08.2021 02:48 Відповісти
"последний раз общались" тогда то... до того был предпоследний и т. д. по нсходящей(кто знает сколько их было?)... после последнего, когда "бацька" крепко подставил, показав свою недоговороспособнось и ницость общение не имело смысла, сколько было общений до последнего звонки и какова их суть, об этом история умалчивает... вот тут можно и нужно включать конспирологию...
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04.08.2021 12:03 Відповісти
отбеливать своего кумира можете до бесконечности... если покажет и докажет свой украинский патриотизм и способность к восходящему державотворчеству, я готов тоже стать его фанатом... но пока увы, не вижу к этому предпосылок.
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04.08.2021 12:06 Відповісти
PS. Совершенно не удивлюсь, если завтра они объявят, что сегодняшнее убийство Шишова, санкционированно ОП, чтобы отвлечь внимание от Чауса.
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03.08.2021 23:51 Відповісти
но это же глупо... после того, как "бацька" подставил нашего преза под статью, през и его офис, даже коню понятно, ни на что подобное не могут пойти даже гипотетически. и чаус, есть такое чмо, что оно интнреесно только дешевым журналюшкам...
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03.08.2021 23:58 Відповісти
Да, глупо. А утверждение, что похищение Чауса с организовано целью отвлечь внимание от "вагнергейта" -не глупо?
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04.08.2021 00:07 Відповісти
как по мне, чаус очень мелкое чмо, чтоб ему предилять сколько внимания, обычный уголовник в судейской мантии(бывший), но в политике все средства хороши... мы проговорили про Свинарчуков - брехня от а до я и сработала...
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04.08.2021 00:11 Відповісти
Т.е. в "ЕС" умышленно врут, про похищение Чауса ДРГ ГУР и про тайную тюрьму ГУР в которой его держали? Умышенно поливают дерьмом украинские спецслужбы? А может и нетоторых политиков тоже умышленно поливают дерьмом? А может всех подряд?
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04.08.2021 00:27 Відповісти
чем вызвана ваша неприязнь до ЕС? про тайные тюрьмы слышу от вас впервые, а за такую топорную работу те спецслужбы нужно орденами обвешивать???? или поливать, как вы выразились - дерьмом? если делать такую работу, то нужно так, чтоб и комар "носа не подточил"... а так обгадились на всю Молдову й Украину..
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04.08.2021 00:35 Відповісти
Про тайную тюрьму говорил Арьев, на "Цензоре" была статья. Ему же нет смысла врать, или опять " все средства хороши"? С чего вы решили, что это были спецслужбы? Честные молдавские журналисты написали? Ну им точно нет смысла врать! Кучка молдаво-российских депутатов устроила чес перед провальными выборами? Тут конечно "все средства хороши", но верим!
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04.08.2021 00:48 Відповісти
по роду действия, спецлужбы вполне могут иметь такую тюрьму, не официальную. для передержки некоторое время важных персон, тюрьма без зкалюченных может выглядить как обычный гараж для трактора(это например) в какого то "фермера"... могу не только моделировать и даже вполне соглашусь... с чего я решил? какие могли быть альтернативы? кто другой может заниматься такой деятельностью? бандюки могут, но те за бабло... чаус, не та фигура, с которой бабло можно поиметь в достаточном количестве, еще и адекватное риску... значит бандюки отпадают.
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04.08.2021 01:03 Відповісти
Ну например Корбан решил помочь украинскому правосудию . И опять обратите внимание, как только мы убираем конспирологический элемент "украинской ДРГ" все звенья встают на свои места.
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04.08.2021 01:12 Відповісти
я думал в этом же разрезе... но не додумал никаких серьезных зацепок... Корбан не так глуп, чтоб вляпаться еще и в эту историю. тем более, тут для него деньгами не пахло...
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04.08.2021 01:18 Відповісти
вы так и не ответили, почему у вас такая нелюбовь к ЕС?
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04.08.2021 01:06 Відповісти
Почитайте что пишут персоны именуюшие себя "порохоботами" и сравните с тем что что писала путинская вата в 2014, тогда и поймете.
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04.08.2021 01:16 Відповісти
я считаю себя порохоботом, не за красивые глаза Петра, не сладкие его торты(очень вкусные), за его работу, за его патриотизм, его опыт, его действия в качестве президента, пока, в Украине, лучшего президента не было...
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04.08.2021 01:21 Відповісти
А що замітали наші славні пйавоохойонці, коли ургентно виявили в якомусь українському селі давно і безуспішно розшукуваного ними по всіх ізраїлях генерала Пукача - також мало не в одних трусах?
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30.07.2021 23:43 Відповісти
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