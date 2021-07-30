РНБО ввела санкції проти контрабандистів Акста, Фальковського та Студенця й афілійованих з ними компаній, - Данілов
Двоє громадян України й один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язані із ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки та оборони України
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю ввечері.
"Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським", - сказав Данілов.
За його словами, до списку ввійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Александр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. "Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими особами, також увійшли до цього списку", - додав секретар РНБО.
Він наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу щодо боротьби з контрабандистами. "Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони", - резюмував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто в Україні контрабандистів вже не судять, а вводять проти них санкції?
Какие и что за санкции против контрабандистов?
Это как указ убийце-рецидивисту: ты, вот этого убивай, а этого не смей!
банковским золотом без декларирование !!! Для них жизнь становится прекрасной,удивительной и почитаемой как воров в Законе !!!
Обидно за такую прекрасную Украину скатывающийся в КРИМИНАЛЬНОЕ государство...
Маразм якийсь.
Внізапна...
Серед нерухомості Зельонського о знайшли 15-кімнатну віллу за 4 мільйони євро на узбережжі Італії 👍🏼😏
Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни. Так ось: працюючи в 2011-2012 роках першим заступником голови парламентського комітету з питань боротьби з оргзлочинністю та корупцією, я зробив чимало звернень до правоохоронців і навіть, прости Господи, до Януковича щодо цього персонажа. Написав і зараз пану Зеленському - раптом він просто не знає, хто є хто в його оточенні? Текст звернення подаю повністю нижче, бо пошта в Офіс президента щось погано ходить.
https://chas.cv.ua/biz/72617-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
Санкції мають бути й до спонсора "Слуги народу", мегаконтрабандиста Іллі Павлюка, - ексміністр фінансів Данилюк
https://espreso.tv/sanktsii-mayut-buti-y-do-sponsora-slugi-narodu-megakontrabandista-illi-pavlyuka-eksministr-finansiv-danilyuk
типа штрафа... или индульгенции.... кто там уже разберёт
Пусте базікання. Є злодій - звинувачення - слідство - суд.