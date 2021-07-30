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РНБО ввела санкції проти контрабандистів Акста, Фальковського та Студенця й афілійованих з ними компаній, - Данілов

РНБО ввела санкції проти контрабандистів Акста, Фальковського та Студенця й афілійованих з ними компаній, - Данілов

Двоє громадян України й один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язані із ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки та оборони України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю ввечері.

"Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським", - сказав Данілов.

За його словами, до списку ввійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Александр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. "Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими особами, також увійшли до цього списку", - додав секретар РНБО.

Він наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу щодо боротьби з контрабандистами. "Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони", - резюмував Данілов.

Дивіться також: Брифінг секретаря РНБО Данілова. ВIДЕО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) контрабанда (1826) санкції (12284) РНБО (2303)


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Топ коментарі
+17
снбо стал при зеленском - цирком.
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30.07.2021 19:04 Відповісти
+14
Контрабандистов -граждан Украины надо судить, а не вводить против них санкции, которые стране потом боком вылезут.
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30.07.2021 19:10 Відповісти
+10
а черта Вадима Слюсарева опять забыли?
СНБО ввела санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними кампаний, - Данилов - Цензор.НЕТ 336
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30.07.2021 19:00 Відповісти
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СНБО стал судом????
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30.07.2021 18:57 Відповісти
снбо стал при зеленском - цирком.
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30.07.2021 19:04 Відповісти
Нет. Суд потом этих людей оправдает, а все налогоплательщики будут платить возмещение.
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30.07.2021 19:12 Відповісти
Ртвет прост: Есть человек и есть проблемы, нет человека и нет проблем. Да, радикально, но эффективно.
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30.07.2021 19:22 Відповісти
Цирк на дроті... Коли наближені до Зе попадуть під санкції?
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30.07.2021 18:59 Відповісти
Коли він до Ростова втече.
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30.07.2021 19:11 Відповісти
а черта Вадима Слюсарева опять забыли?
СНБО ввела санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними кампаний, - Данилов - Цензор.НЕТ 336
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30.07.2021 19:00 Відповісти
Какое то зеленое НОУ-ХАУ!
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30.07.2021 19:00 Відповісти
Надо не забыть зайти в 'СпортМастер"-вдруг санкциями задавят?
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30.07.2021 19:02 Відповісти
пятничный сериал для лохов "снбо" - выпустил новую серию
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30.07.2021 19:03 Відповісти
"СНБО ввела санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними кампаний, - Данилов..."

Тобто в Україні контрабандистів вже не судять, а вводять проти них санкції?
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30.07.2021 19:03 Відповісти
в Україні вже два роки немає влади, а є цирк. а клоунам закон не писаний, коли вони розважають лохів.
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30.07.2021 19:07 Відповісти
В Україні всі 30 років не було нормальної влади.
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30.07.2021 19:13 Відповісти
Особливий вид правосуддя від бєні-песиголовця!Дпя повернення "овоща" йде сумбурна підготовка....багато вже хто повернувся.А зелене "одоробло"-то так,що б було.
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30.07.2021 21:37 Відповісти
ввел-вывел-ввел- вывел - ГРАЮТЬСЯ ЗЕЛЕНІ ШО ІДІОТИ з презиком на чолі !
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30.07.2021 19:03 Відповісти
Открытие уголовного дела и подача в списки Интерпола. Не, не слышали? Данилов, тебе пора, давно пора искать убежище на параше.
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30.07.2021 19:07 Відповісти
СНБО ввела санкции против контрабандистов Акста, Фальковского и Студенца и аффилированных с ними компаний, - Данилов - Цензор.НЕТ 2984
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30.07.2021 19:08 Відповісти
Контрабандистов -граждан Украины надо судить, а не вводить против них санкции, которые стране потом боком вылезут.
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30.07.2021 19:10 Відповісти
В нормальных страна контрабандисты в тюрьме сидят, а у нас для них санкции
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30.07.2021 19:19 Відповісти
_В нормальных странах народ власть держит в рамочках, не даёт совсем на голову себе сесть. А у нас власть - бандиты, и не народ пинает власть, а власть гнобит народ.
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30.07.2021 19:28 Відповісти
А против контрабандиста Ахметова таскающего уголь составами из ордло, слабо санкции применить?
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30.07.2021 19:27 Відповісти
Акста, Фальковского и Студенца / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский,Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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30.07.2021 19:56 Відповісти
А , сладкая парочка из Харькова Слюсарев-Иванов не контрабандисты ? Ах , нет , конечно , они спонсоры Слуг народных.
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30.07.2021 20:08 Відповісти
андрія і віктора балог там чому не має...?
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Алексей, Вы не ходили в дураках никогда, и это похвально.
Какие и что за санкции против контрабандистов?
Это как указ убийце-рецидивисту: ты, вот этого убивай, а этого не смей!
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30.07.2021 20:44 Відповісти
Особливий вид правосуддя від бєні-песиголовця!Дпя повернення "овоща" йде сумбурна підготовка....багато вже хто повернувся.А зелене "одоробло"-то так,що б було.
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30.07.2021 21:38 Відповісти
Якщо контрабанда є злочином то ці особи мали бути для початку арештовані і запроторені до буцегарні (СІЗО). Влада просто займається шантажем і рекетом оголошуючи "контрабандистами" без рішення суду стосовно цих осіб. Звідси запровадження санкцій виглядає "схематозом" з вимагання хабарів. Суцільне гундосіння...
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30.07.2021 23:08 Відповісти
*******. Теперь заживем.
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30.07.2021 23:38 Відповісти
А при порошенку они руководили...
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30.07.2021 23:50 Відповісти
при папередниках такого не было.
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31.07.2021 01:31 Відповісти
ни один контрабас не заходит и не выходит через границу без поддержки таможни и сбу литинанта бакланова ---- цыркачи зеленые назовите хоть одно фамилие ** вашу зеленую мать . хоть одного рыгоанального руководителя таможни . хоть одного генерала сбу ----- как вы уже всем ************* с этим зеленым цирком
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31.07.2021 05:21 Відповісти
СНБО провели очередную КОРОНАЦИЮ контрабандистов, которые будут рассчитываться
банковским золотом без декларирование !!! Для них жизнь становится прекрасной,удивительной и почитаемой как воров в Законе !!!
Обидно за такую прекрасную Украину скатывающийся в КРИМИНАЛЬНОЕ государство...
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31.07.2021 06:15 Відповісти
Ще трішки і санкції проти грабіжників та вбивць будуть вводити.
Маразм якийсь.
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31.07.2021 07:33 Відповісти
Самое хреновое в том , что этот маразматический цирк под руководством имбецила юриста , уже даже не только не смешит , а вообще не каких эмоций не вызывает. Просто понимаешь , что стадо идиотов привело к власти самых тупорылых из них.
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31.07.2021 08:40 Відповісти
А ці ідіоти , дуже багаті буратіни ;
Внізапна...
Серед нерухомості Зельонського о знайшли 15-кімнатну віллу за 4 мільйони євро на узбережжі Італії 👍🏼😏
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31.07.2021 09:00 Відповісти
цирк ЗЕлупи продовжується
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31.07.2021 09:23 Відповісти
Старий дурень данилюк,не ганьбись імбіцил ти зв'язався з ЗЕлупою недорозвиненою
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31.07.2021 09:25 Відповісти
Новая контора Зеленой ботвы превратилась в контору "Рога и копыта" занимающейся зачисткой неугодных власти.А то что бутылка олии стоит дороже чем в Гондурасе,так это мелочи,Аксты и фальковские куда важнее заоблачных цен и тарифов угрожающих Нацбезопасности страны уже реально и на яву.
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31.07.2021 10:08 Відповісти
Якось забувають в РНБО про Павлюка, впрочім як і про Беню) Але то таке...

Mikheil Saakashvili нещодавно публічно назвав друга Володимира Зеленського, спонсора його президентської кампанії, партії "Слуга народу" та 95-го кварталу Іллю Павлюка головним контрабандистом країни. Так ось: працюючи в 2011-2012 роках першим заступником голови парламентського комітету з питань боротьби з оргзлочинністю та корупцією, я зробив чимало звернень до правоохоронців і навіть, прости Господи, до Януковича щодо цього персонажа. Написав і зараз пану Зеленському - раптом він просто не знає, хто є хто в його оточенні? Текст звернення подаю повністю нижче, бо пошта в Офіс президента щось погано ходить.
https://chas.cv.ua/biz/72617-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html

Санкції мають бути й до спонсора "Слуги народу", мегаконтрабандиста Іллі Павлюка, - ексміністр фінансів Данилюк
https://espreso.tv/sanktsii-mayut-buti-y-do-sponsora-slugi-narodu-megakontrabandista-illi-pavlyuka-eksministr-finansiv-danilyuk
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31.07.2021 10:52 Відповісти
а как вводятся санкции против своих граждан, почему не суд с посадкой или так надёжнее ???
типа штрафа... или индульгенции.... кто там уже разберёт
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31.07.2021 10:54 Відповісти
Що це значить "санкції"? В чому вони полягають?
Пусте базікання. Є злодій - звинувачення - слідство - суд.
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31.07.2021 11:31 Відповісти
Как минимум два из списка - хитрожопые, как и вся власть. Шануймося, ми у лайні...
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31.07.2021 11:48 Відповісти
 
 