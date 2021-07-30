РНБО ввела санкції проти контрабандистів Акста, Фальковського та Студенця й афілійованих з ними компаній, - Данілов

Двоє громадян України й один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язані із ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки та оборони України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю ввечері.

"Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським", - сказав Данілов.

За його словами, до списку ввійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Александр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. "Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими особами, також увійшли до цього списку", - додав секретар РНБО.

Він наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу щодо боротьби з контрабандистами. "Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони", - резюмував Данілов.

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