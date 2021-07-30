РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і за необхідності прийняти кадрові рішення, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України дала протокольне доручення Кабінету Міністрів розібратися зі станом справ в "Укрзалізниці".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьме питання - це питання роботи нашої "Укрзалізниці". Ми звертаємо увагу, що там на сьогодні є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарської діяльності, в забезпеченні нинішнього сталого функціонування цієї системи.

Тому РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету Міністрів України розібратися зі станом справ, у разі необхідності вжити кардинальних, зокрема й кадрових рішень з цього питання", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю.

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