РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і за необхідності прийняти кадрові рішення, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони України дала протокольне доручення Кабінету Міністрів розібратися зі станом справ в "Укрзалізниці".
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Восьме питання - це питання роботи нашої "Укрзалізниці". Ми звертаємо увагу, що там на сьогодні є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарської діяльності, в забезпеченні нинішнього сталого функціонування цієї системи.
Тому РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету Міністрів України розібратися зі станом справ, у разі необхідності вжити кардинальних, зокрема й кадрових рішень з цього питання", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю.
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це спадщина від ссср заточена на звязки з країнами рев...україні і половини тої залізниці не треба, но розставатись жалко
азаров у листопаді 13-го, застерігав, що підписувати "асоціацію" не можна, бо буде війна...та нічого не робив цей "не до прем,єр" аби була армія...зрадник
а потім злився цей член екіпажу, як і ти...
наскільки це бачать всі, хто аж сюди в коментарі заглядає...
часті перейменування тобі йдуть на шкоду...