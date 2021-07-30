УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини
1 300 20

РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і за необхідності прийняти кадрові рішення, - Данілов

РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ

Рада національної безпеки та оборони України дала протокольне доручення Кабінету Міністрів розібратися зі станом справ в "Укрзалізниці".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьме питання - це питання роботи нашої "Укрзалізниці". Ми звертаємо увагу, що там на сьогодні є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарської діяльності, в забезпеченні нинішнього сталого функціонування цієї системи.

Тому РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету Міністрів України розібратися зі станом справ, у разі необхідності вжити кардинальних, зокрема й кадрових рішень з цього питання", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю.

Читайте також: "Укрзалізниця" зможе економити кілька мільярдів гривень на рік на закупівлях електроенергії, - Кубраков

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Кабмін (14184) РНБО (2303) Укрзалізниця (6930)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Надо серОже зарплату в два раза поднять...и сразу все наладится...
показати весь коментар
30.07.2021 19:37 Відповісти
+3
На залізниці все ОК ,наглядач Сірожа службу знає !!!))))
показати весь коментар
30.07.2021 19:34 Відповісти
+3
На залізниці залізна дисципліна,Сірожа на сторожі !!!)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На залізниці все ОК ,наглядач Сірожа службу знає !!!))))
показати весь коментар
30.07.2021 19:34 Відповісти
На залізниці потрібно підняти ціни на вантажні перевезення, бо вони в 3-5 разів менші за економічно обгрунтовані та ціни в доларах які діяли на Укрзалізниці в 2013 році!
показати весь коментар
30.07.2021 19:41 Відповісти
Надо серОже зарплату в два раза поднять...и сразу все наладится...
показати весь коментар
30.07.2021 19:37 Відповісти
поки не відбудеться реформа і південно-західна залізниця не стане, як мінімум, північно-східною, толку там не буде...
це спадщина від ссср заточена на звязки з країнами рев...україні і половини тої залізниці не треба, но розставатись жалко
показати весь коментар
30.07.2021 19:42 Відповісти
Дійсно, вся справа в назві...
показати весь коментар
31.07.2021 00:42 Відповісти
ти жеж памятаєш: як назовеш, так і плинутиме(плистиме)
показати весь коментар
31.07.2021 06:55 Відповісти
За 7 років ви вже і так перейменували все, що можна і не можна. Але плавучості це чомусь нічому не додало. Ще стрімкіше все йде на дно, разом з країною, причому...
показати весь коментар
31.07.2021 13:59 Відповісти
ти з тих, хто з компасом не дружить...заблукав
показати весь коментар
31.07.2021 14:26 Відповісти
Заблукав? Недалекий, мені доводиться жити серед усього цього срачу, що ви розвели за останні роки. Бо після ваших "реформ" та перейменувань перестало працювати навіть те, що до цього хоч як-небудь ворушилось...
показати весь коментар
31.07.2021 14:56 Відповісти
ти так перейменувався...бімба-мьотчик коля рускій, глаз узкій..
показати весь коментар
31.07.2021 22:31 Відповісти
На рахунок ваших рехворм, як я зрозумів, заперечити нічого? Це добре, є надія, що згодом, коли підростеш, таки зрозумієш, що справа зовсім не в назві, а в екіпажі корабля...
показати весь коментар
01.08.2021 01:31 Відповісти
перейменований, ти, так хвацько почав із перейменувань і так ганебно злився
азаров у листопаді 13-го, застерігав, що підписувати "асоціацію" не можна, бо буде війна...та нічого не робив цей "не до прем,єр" аби була армія...зрадник
а потім злився цей член екіпажу, як і ти...
показати весь коментар
01.08.2021 14:35 Відповісти
Чим він злився? Я маю на увазі цензоровського дописувача, який, безсумнівно, до справжнього Азарова не має ніякого відношення. Наскільки я бачу, злився якраз ти, аргументів проти його тверджень не привів, лише перевів стрілки в стилі "сам дурак" і почав нести ахінею.
показати весь коментар
01.08.2021 16:57 Відповісти
опа, знову переіменувався...
наскільки це бачать всі, хто аж сюди в коментарі заглядає...
показати весь коментар
01.08.2021 18:17 Відповісти
І все? Крім тупих висерів більш ні на що ти не здатне?
показати весь коментар
01.08.2021 18:30 Відповісти
тёть, не истери...
часті перейменування тобі йдуть на шкоду...
показати весь коментар
01.08.2021 19:31 Відповісти
На залізниці залізна дисципліна,Сірожа на сторожі !!!)))
показати весь коментар
30.07.2021 19:42 Відповісти
олігархами призначать нарід а каломойскій ахмєтов мертвечук і тп слугі нарота
показати весь коментар
30.07.2021 20:23 Відповісти
так там ціла наглядова рада з мульонними преміями
показати весь коментар
30.07.2021 21:42 Відповісти
Для початку розігнати наглядову раду,а на кожного її члена завести карну справу:є за що!!!
показати весь коментар
31.07.2021 08:45 Відповісти
 
 