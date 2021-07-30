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Політсила мера Чернігова Атрошенка братиме участь у парламентських виборах від партії "УДАР Віталія Кличка"

Політсила мера Чернігова Атрошенка братиме участь у парламентських виборах від партії

Віталій Кличко та Владислав Атрошенко підписали меморандум про об’єднання зусиль та спільну участь у виборах на базі "УДАРу" під час Форуму Єдності у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.

Документ передбачає напрацювання спільної позиції щодо відповідей на ключові виклики та захисту базових цінностей українського суспільства. Також передбачена спільна діяльність, в тому числі – через партійні організації та представників в органах місцевого самоврядування.

"Зазначені в меморандумі цілі сторони домовилися досягти, зокрема, через їх спільну участь у загальнонаціональних виборах на базі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", - сказано ву меморандумі.

При підписанні меморандуму Віталій Кличко зазначив, що співпраця спрямована на вирішення проблем, які найбільше турбують людей.

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"Сьогодні людей турбують бідність, коронавірус, несправедливі тарифи, захмарні ціни, війна. Чи може Чернігів чи Київ впоратися з такими викликами самотужки? Навряд. Саме тому ми консолідуємося. Саме тому ми з вами сьогодні тут", - наголосив лідер "УДАРу".

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко зазначив, що об’єднання політсил – це продовження співпраці з Віталієм Кличком.

"Ми спільно працювали багато років у місцевому самоврядуванні. Кличко - з 2014 року міський голова столиці та добре знає всі проблеми та виклики, які стоять перед українськими містами та не вирішуються десятиріччями. Віталій Кличко для нас зрозумілий, прогнозований та адекватний партнер. Як і його партія "Удар". Політична партія "Рідний дім" протягує свою руку підтримки політичній партії "Удар", щоби продовжувати разом наші добрі справи в ім’я відродження України", - заявив Атрошенко.

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко є одним з лідерів за рівнем підтримки серед мерів країни. На місцевих виборах 2020 року він виграв у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців. Лідер "УДАРу" Віталій Кличко також виграв вибори мера Києва у першому турі, отримавши 50,5% голосів виборців.

Автор: 

Кличко Віталій (3536) УДАР (89) Чернігів (803) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+3
а какие его действия? приедь в чернигов и посмотри
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31.07.2021 06:16 Відповісти
+3
Нет, продолжает воровать- все тендеры на стройки и ремонты отдаются его фирмам прокладкам. И продолжает дерибанить увеличенный с 2015 г. местный бюджет, который стал пополняться в результате реформы Децентрализации с 2015 года (налоги не идут в Киев а остаются) - спасибо Пороху. Но серой массе которой в Чернигове большинство, этого никогда не понять.
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31.07.2021 07:05 Відповісти
+2
А удар єто патриотическая сила?
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30.07.2021 21:04 Відповісти
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Позитивный момент, Украине очень не хватает платформ для обьединения усилий ради будущего страны, и я не про Удар конкретно, а про общую ситуацию. Патриотические силы раздроблены, все погрязли в мелочных конфликтах, а вражины поднимают голову, клоуны дискредитируют последние основы государственности...
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30.07.2021 20:38 Відповісти
А удар єто патриотическая сила?
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30.07.2021 21:04 Відповісти
атроха по черниговской области наберет минимум 70-80%. человек наворовался и действительно стал жить для людей
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30.07.2021 20:48 Відповісти
обычно у таких наоборот, аппетиты растут, что и доказывает его действие.
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30.07.2021 21:39 Відповісти
а какие его действия? приедь в чернигов и посмотри
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31.07.2021 06:16 Відповісти
Нет, продолжает воровать- все тендеры на стройки и ремонты отдаются его фирмам прокладкам. И продолжает дерибанить увеличенный с 2015 г. местный бюджет, который стал пополняться в результате реформы Децентрализации с 2015 года (налоги не идут в Киев а остаются) - спасибо Пороху. Но серой массе которой в Чернигове большинство, этого никогда не понять.
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31.07.2021 07:05 Відповісти
Так все города в одинаково ситуации, причем Чернигов и область не отличаются развитой промышленностью, в отличии от многих, где вообще ничего не делается.
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31.07.2021 08:12 Відповісти
ну ты нулевое конечно знаешь что дерибанится)))) а я вижу что все строится, и причем лучше чем в других регионах
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01.08.2021 17:45 Відповісти
Черниговскую область присоединят к Киеву?
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30.07.2021 21:03 Відповісти
Вони щось знають? Будуть дострокові вибори?
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30.07.2021 21:03 Відповісти
Всю парію УДАР треба ув'язнити на тривалі терміни - напрацювали на славу...
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30.07.2021 21:56 Відповісти
Тебе из Пензы виднее…
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31.07.2021 08:13 Відповісти
Неужели Киев наконец-то станет похож на Чернигов.
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31.07.2021 06:24 Відповісти
Не дай Бог! Не хочется чтоб и в Киеве тоже разрушили историческую архитектуру и вместо нее построили макдональдсы и стремные стекло-бетонные бутики, а также вырубили половину парков и зеленой зоны. Похож на что, на серые раены пятиэтажных хрущевок на Одинцова или на убитую Подусовку с циганями, или Пять углов с уникальноц деревянной одножтажной застройкой гноить (спасибо что на Подоле Кличко такие дома отреставрировал), или чтоб уничтожили историческую застройку и зеленую зону- чтоб в этом Чернигов копировать? Или может чтоб безработица была как в Чернигове и тотальная беднота местных?
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31.07.2021 07:14 Відповісти
И сколько в Чернигове Макдональдсов, один, и построен при Соколове? Что ты мелешь?
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31.07.2021 08:15 Відповісти
Частенько бываю в Чернигове - дороги, тротуары, дорожная разметка, озеленение с Киевом не сравнимы и близко. Безработица, думаю как в любом городе такого размера. Что касается уничтожения облика города, то Киев - абсолютный чемпион, знаю точно, т.к. родился и живу в центре Киева уже шестой десяток лет. Кстати очень хорошо помню Киев 70-х, 80-х годов, когда каштаны были не только на гербе города. Мнение о Чернигове у меня субъективное, я там не живу, но, что вижу - то вижу.
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31.07.2021 09:14 Відповісти
Мене теж Чернігів приємно здивував минулого літа - дороги, благоустрій, транспорт, пляж, озеленення...
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31.07.2021 11:25 Відповісти
Ой интересно а чьи асфальтные заводы ?
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01.08.2021 01:56 Відповісти
 
 