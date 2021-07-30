Політсила мера Чернігова Атрошенка братиме участь у парламентських виборах від партії "УДАР Віталія Кличка"

Віталій Кличко та Владислав Атрошенко підписали меморандум про об’єднання зусиль та спільну участь у виборах на базі "УДАРу" під час Форуму Єдності у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.

Документ передбачає напрацювання спільної позиції щодо відповідей на ключові виклики та захисту базових цінностей українського суспільства. Також передбачена спільна діяльність, в тому числі – через партійні організації та представників в органах місцевого самоврядування.

"Зазначені в меморандумі цілі сторони домовилися досягти, зокрема, через їх спільну участь у загальнонаціональних виборах на базі політичної партії "УДАР Віталія Кличка", - сказано ву меморандумі.

При підписанні меморандуму Віталій Кличко зазначив, що співпраця спрямована на вирішення проблем, які найбільше турбують людей.

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"Сьогодні людей турбують бідність, коронавірус, несправедливі тарифи, захмарні ціни, війна. Чи може Чернігів чи Київ впоратися з такими викликами самотужки? Навряд. Саме тому ми консолідуємося. Саме тому ми з вами сьогодні тут", - наголосив лідер "УДАРу".

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко зазначив, що об’єднання політсил – це продовження співпраці з Віталієм Кличком.

"Ми спільно працювали багато років у місцевому самоврядуванні. Кличко - з 2014 року міський голова столиці та добре знає всі проблеми та виклики, які стоять перед українськими містами та не вирішуються десятиріччями. Віталій Кличко для нас зрозумілий, прогнозований та адекватний партнер. Як і його партія "Удар". Політична партія "Рідний дім" протягує свою руку підтримки політичній партії "Удар", щоби продовжувати разом наші добрі справи в ім’я відродження України", - заявив Атрошенко.

Мер Чернігова, лідер партії "Рідний дім" Владислав Атрошенко є одним з лідерів за рівнем підтримки серед мерів країни. На місцевих виборах 2020 року він виграв у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців. Лідер "УДАРу" Віталій Кличко також виграв вибори мера Києва у першому турі, отримавши 50,5% голосів виборців.