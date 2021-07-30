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Новини
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Держава втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж, які "дивним чином" перейшли у приватну власність, - Данілов

Держава втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж, які

Україна за останній час втратила близько 17 тисяч газорозподільних мереж, які безпідставно опинилися у приватній власності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО у Краматорську в п'ятницю.

"На жаль, мусимо констатувати, що за останній час якимось дивним чином держава втратила 16 тисяч 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. Ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням і маємо намір з'ясувати, як це трапилося", - сказав він.

При цьому він зазначив, що сегмент ринку розподілу газу відрізняється монопольним становищем однієї групи компаній, власником якої є бізнесмен Дмитро Фірташ, у зв'язку з чим РНБО дасть доручення Кабінету Міністрів перевірити їхню діяльність.

"Одна з компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо стосується пана Фірташа, щодо якого застосовано персональні санкції. Ми цим питанням теж займатимемося. Рішенням РНБО дамо доручення Кабінету Міністрів перевіряти всі ці речі, щоби привести їх до чинного законодавства. І найголовніше: ми не допустимо, щоб хтось нас як державу шантажував і пересмикував платіжки", - наголосив Данілов.

Читайте також: ВР підтримала законопроєкт щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2303) газорозподільні системи (83)


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Топ коментарі
+11
ну так наведіть порядок і перш за все в сбу.
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30.07.2021 21:08 Відповісти
+9
Не знаю как все это назвать. но точно это не бардак. В бардаке каждая б№ ядь знает свое место и свои обязанности
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30.07.2021 21:16 Відповісти
+8
Будуть розбиратися по черзі! Все вкрадене повинно бути повернуте народу! Крапка!.
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30.07.2021 21:19 Відповісти
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ну так наведіть порядок і перш за все в сбу.
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30.07.2021 21:08 Відповісти
В Фірташа відібрати і передати Бєні. Євреї з Заліщиків і Коломиї воювали між собою ще з часів Австро-Угорської імперії
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30.07.2021 22:37 Відповісти
це про фірташа-------Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі Богданівка (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Синьків ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Заліщицького району , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільської області . Мати працювала бухгалтером на цукровому заводі, батько - водієм. Дмитро до 17 років із матір'ю вирощував на продаж помідориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-of-bio-21 [ .=========Національність українець.== була дуже здивована,коли прочитала вперше.
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31.07.2021 07:16 Відповісти
И нечего "удивляться", действуйте, а не разглагольствуйте. Или заявите, что снова Порошенко виноват.
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31.07.2021 08:23 Відповісти
В точку...Путин так Ходорковского засунул в лагерь.Можно подумать что все остальное в стране поивптизированно законно...
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30.07.2021 21:12 Відповісти
Будуть розбиратися по черзі! Все вкрадене повинно бути повернуте народу! Крапка!.
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30.07.2021 21:19 Відповісти
да все и так принадлежит народу, вот только народы разные бывают
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30.07.2021 21:32 Відповісти
От і стоїть задача- забрати у "разного народа" і повернути істиному народу України.
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30.07.2021 22:15 Відповісти
фирташа равнять с Ходоркрвским?фейспалм .
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30.07.2021 21:23 Відповісти
государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", - сказал он

======================
до чого тільки не докопаєшся аби "клятого" Порошенко посадити..
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30.07.2021 21:35 Відповісти
А до чого тут Порошенко? Чи може шапка диміти почала?
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30.07.2021 22:16 Відповісти
цікаво що хвірташ отримав облгази ще за часів януковича, але чомусь свиночолий за 5 років не зробив нічого аби незаконно отримані активи повернути у власність держави.
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03.08.2021 06:33 Відповісти
прізвище сивочолого пєтьмана навіть не всплило, але ж ти опєративненько вже тут, як кращі репортари каналу росія на місці майбутнього вибуху))
молодець!
хто порося вкрав, у того в вухах пищить!
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30.07.2021 23:23 Відповісти
Бла-бла-бла і ППР.
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31.07.2021 11:40 Відповісти
что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей Источник: https://censor.net/ru/n3280118
цікаво, а коли саме це відбулось?
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30.07.2021 21:13 Відповісти
При яныке ещё, и в начале 14-го пока на должностях сидели его люди
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30.07.2021 21:21 Відповісти
можливо, але сім років тому якось не дуже підходить до "за последнее время".
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30.07.2021 21:29 Відповісти
Последние семь лет они переоформлялись и переходили из рук в руки. Как в общем то при любой смене власти
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30.07.2021 21:52 Відповісти
зрозуміло.
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30.07.2021 21:57 Відповісти
Удивительным образом... Это ещё тюрьмы не проверяли. Они тоже " удивительным образом"...
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30.07.2021 22:23 Відповісти
Мышы зйылы?😁😁😁
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30.07.2021 21:14 Відповісти
Так тарифи ж Зеленський призначає
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30.07.2021 21:14 Відповісти
что-то так хорошо проверяли, что долги Фирташа погрузили на население, увеличив доставку за газ
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30.07.2021 21:14 Відповісти
Проснулись ,бл@ть!! А ты ,НАРІД, плати за доставку этим упырям! Пока разберуться (а они спешить не будут), сколько НАРІД заплатит? Стесняюсь спросить, кто потом прикарманит эти денешки??
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31.07.2021 08:46 Відповісти
Ось винуватець!

Государство потеряло около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность, - Данилов - Цензор.НЕТ 5613
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30.07.2021 21:15 Відповісти
Не знаю как все это назвать. но точно это не бардак. В бардаке каждая б№ ядь знает свое место и свои обязанности
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30.07.2021 21:16 Відповісти
это нелохи доят лохов
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30.07.2021 21:25 Відповісти
Похоже Вы правы. "а дела у нас плохи потому что мы лохи"
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30.07.2021 21:39 Відповісти
Дело говоришь!
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30.07.2021 21:17 Відповісти
опять хотят фирташа освободить. зебобики, не получится. до 30 августа(число-то какое) должно быть рассмотрена апелляция на экстрадицию в США. Они уже ждут и они будут покруче Данилова.
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30.07.2021 21:18 Відповісти
эти газораспределительные сети- кого надо частная собственность
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30.07.2021 21:18 Відповісти
Капитан очевидность в своем репертуаре.
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30.07.2021 21:18 Відповісти
Нужно ещё Водоканал вспомнить, тоже перешедший в частную собственность уливительным образом.
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30.07.2021 21:21 Відповісти
ой. а кто это сделал вместе?
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30.07.2021 21:22 Відповісти
Те кто в 2014м встречались в Вене...
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30.07.2021 21:29 Відповісти
Сейчас ещё и землю продадим!
Вообще-то по Конституции земля и недра принадлежат народу. Я так понимаю, что нам предлагают купить нашу собственность или продадут её таким же Фирташам
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30.07.2021 21:23 Відповісти
НезаконнооООО!
Читаємо Конституцію Держави УКРАЇНА!!
Вже 30-ть років мафія при владі!!
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30.07.2021 21:55 Відповісти
Академики трепологии. Вы с этим разберетесь так, как разобрались и с вагнеровцами.
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30.07.2021 21:30 Відповісти
Декомунізуйте відносини власності так, щоб приватна власність стала ПЕРШОДЖЕРЕЛОМ усіх задіяних в економіці видів власності, як різних сукупностей приватних власностей. Тоді не буде таких безграмотних публікацій. Приватизація не означає втрату державою і не звільняє державну владу від управління економікою приватних власників.
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30.07.2021 21:31 Відповісти
розкажіть про це, наприклад, ахмет-хану.
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30.07.2021 22:51 Відповісти
пора уж давно понять, всё что находится на Украине, с 1991 года находится в частной собственности вольных каменщиков.
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30.07.2021 21:31 Відповісти
а СНБО может отбить у СБУ или НАБУ чауса? а данилов??? какие там 17 тыс. км?? ))))))
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30.07.2021 21:37 Відповісти
А вы и дальше мониторьте воду, смотришь и страна, удивительным образом, исчезнет.
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30.07.2021 21:44 Відповісти
А родители сказали:"Как же так, с каких же лет?"
А родители сказали что такого слова нет.
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30.07.2021 21:49 Відповісти
Вишки Бойка ...
Шельф України...
Зе=Пе..
)))
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30.07.2021 21:50 Відповісти
Сільон,колгоспник луганський.Борутьба з олігархами триває.
https://zaxid.net/vru_uvalila_zakon_pro_spisannya_borgiv_teplokomunenergo_ta_privatnih_oblgaziv_n1522452 ВРУ ухвалила закон про списання боргів теплокомуненерго та приватних облгазів
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30.07.2021 21:51 Відповісти
Стесняюсь спросить - а сколько километров из этих 17ти тысяч были проложены за деньги людей,которые собирались с каждого частного дома?
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30.07.2021 22:18 Відповісти
"...дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи..." Та Кабинет министров за нехилый прайс уже 30 годиков моет полы в офисе фирташка и прочей всем известной публики. Данилов ?
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30.07.2021 22:33 Відповісти
Скромно засмеялся СП-2!
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31.07.2021 00:03 Відповісти
при папереднике о таком не заявляли.
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31.07.2021 01:14 Відповісти
А може не треба?Після вчорашнього СОРОМУ,з чаусом,стає страшно за краіну.Ви куди не суните своі,"шимпанЗЕві",лапи все летить шкереберть.
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31.07.2021 06:45 Відповісти
И за последние два года Украина "удивительным образом" превратилась из субъекта международных отношений в объект.
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31.07.2021 08:27 Відповісти
Ревизию земель сделайте, неприятно удивитесь.
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31.07.2021 08:50 Відповісти
Ну так поверніть усе государству.Ви для цього і потрібні.
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01.08.2021 20:38 Відповісти
 
 