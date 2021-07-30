Держава втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж, які "дивним чином" перейшли у приватну власність, - Данілов

Україна за останній час втратила близько 17 тисяч газорозподільних мереж, які безпідставно опинилися у приватній власності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО у Краматорську в п'ятницю.

"На жаль, мусимо констатувати, що за останній час якимось дивним чином держава втратила 16 тисяч 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. Ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням і маємо намір з'ясувати, як це трапилося", - сказав він.

При цьому він зазначив, що сегмент ринку розподілу газу відрізняється монопольним становищем однієї групи компаній, власником якої є бізнесмен Дмитро Фірташ, у зв'язку з чим РНБО дасть доручення Кабінету Міністрів перевірити їхню діяльність.

"Одна з компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо стосується пана Фірташа, щодо якого застосовано персональні санкції. Ми цим питанням теж займатимемося. Рішенням РНБО дамо доручення Кабінету Міністрів перевіряти всі ці речі, щоби привести їх до чинного законодавства. І найголовніше: ми не допустимо, щоб хтось нас як державу шантажував і пересмикував платіжки", - наголосив Данілов.

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