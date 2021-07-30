Держава втратила близько 17 тис. км газорозподільних мереж, які "дивним чином" перейшли у приватну власність, - Данілов
Україна за останній час втратила близько 17 тисяч газорозподільних мереж, які безпідставно опинилися у приватній власності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО у Краматорську в п'ятницю.
"На жаль, мусимо констатувати, що за останній час якимось дивним чином держава втратила 16 тисяч 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. Ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням і маємо намір з'ясувати, як це трапилося", - сказав він.
При цьому він зазначив, що сегмент ринку розподілу газу відрізняється монопольним становищем однієї групи компаній, власником якої є бізнесмен Дмитро Фірташ, у зв'язку з чим РНБО дасть доручення Кабінету Міністрів перевірити їхню діяльність.
"Одна з компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо стосується пана Фірташа, щодо якого застосовано персональні санкції. Ми цим питанням теж займатимемося. Рішенням РНБО дамо доручення Кабінету Міністрів перевіряти всі ці речі, щоби привести їх до чинного законодавства. І найголовніше: ми не допустимо, щоб хтось нас як державу шантажував і пересмикував платіжки", - наголосив Данілов.
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до чого тільки не докопаєшся аби "клятого" Порошенко посадити..
молодець!
хто порося вкрав, у того в вухах пищить!
цікаво, а коли саме це відбулось?
Вообще-то по Конституции земля и недра принадлежат народу. Я так понимаю, что нам предлагают купить нашу собственность или продадут её таким же Фирташам
Читаємо Конституцію Держави УКРАЇНА!!
Вже 30-ть років мафія при владі!!
А родители сказали что такого слова нет.
Шельф України...
Зе=Пе..
)))
https://zaxid.net/vru_uvalila_zakon_pro_spisannya_borgiv_teplokomunenergo_ta_privatnih_oblgaziv_n1522452 ВРУ ухвалила закон про списання боргів теплокомуненерго та приватних облгазів