"Зняла скальп", - потерпілого від пантери чоловіка в приватному зоопарку під Полтавою прооперували. ВIДЕО
29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави на людину в приватному екопарку напала пантера. 33-річного чоловіка госпіталізували в шоковому стані. Пацієнта вже прооперували і загрози для його життя більше немає.
Про стан потерпілого і чому мовчать в екопарку, де сталася трагедія, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалого від нападу пантери чоловіка вже перевели з реанімації до травматології. Він уже отямився, але розмовляти про обставини нападу пантери не хоче.
Як розповідали свідки події, пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком. "Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпа, вона йому відірвала", - говорила жінка, яка бачила інцидент.
Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.
"Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції був реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови", - розповів він.
У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент, передає ТСН. На телефонні дзвінки дирекція екопарку не відповідає. У приватних розмовах працівники не повідомляють жодних подробиць щодо нападу тварини на чоловіка, який годував хижака.
У поліції ж з'ясували, що потерпілий насправді не був працівником екопарку. "Він начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, тому що за освітою обидва ветеринари", - розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 29 липня в приватному екопарку під Полтавою пантера напала на людину.
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Меньше всего здесь виновато животное.
Животное - зверь.
Хотя, иногда люди бывают даже хуже животных.
Скорее всего, это чёрный ягуар.
Пантеры - это род семейства кошачьих, в который входят: тигр, лев, ягуар, леопард и снежный барс.
Журналисты, пора уже грамотными становиться. Я понимаю, вы прогуливали уроки в школе, но сейчас есть интернет и школьную программу можно без сложностей наверстать.
Вот один блоггер от туда :
https://www.youtube.com/watch?v=n_WkffUBud0
Впервые посетил зоопарк в Ковалёвке. Понравилась полянка с двумя маленькими озерами (и еще одно за забором было) и клетка с тиграми (если пошуметь то прибегут играть))), ах да еще при входе очень крутые черные петухи и курицы))) И на этом все... Вход 80грн с человека, кормить своим нельзя, только там покупать (но сильно не гоняют, если возьмете с собой морковку и овощи, а вот капусту запрещают давать). Погладить енотов- платно, детский паровозик по территории - платный, большие очереди в ларьки, всего два кофе автомата и то один не работал. Из позитивного, что запрещено распивать алкоголь на территории. Сильно не разбираюсь, но животные как будто замученные (или было плохое настроение у них)). Многих животных просто не видно, попрятались куда-то. Из клеток некоторых прям очень воняет (может это и норм, все таки лето). Общее впечатление складывалось позитивным, даже не смотря на то, что цены на вход поднимают, так как людей все больше приезжает, чистый бизнес))). Интерес смотреть на животных в клетках у меня всегда слабый был (кроме тигров-они ван лав), по-этому я больше тусил с ламами в поле- там классно)) но мало мест с теньком, а это плохо под палящим солнцем. Потом ко мне подбежала работница зоопарка и начала кричать, что съемка с дрона у них платная и якобы об этом написано при входе, что оказалось враньем. Пригрозилась охраной и что она меня выведет сейчас с зоопарка...эх... и сразу такой грустный осадок об этом месте... и кофе вспомнилось, что покупал минут 30-40 и ту вонь с клеток, и кормление енотов с дополнительной платой 250 грн и кучу табличек с запретом кормежки принесенной еды (даже если она точно такая же как в ларьке у них), толпы людей, вонючие туалеты при виде и запахе которых сразу перехочется )) Приеду еще раз врятли... только может из за наглых лам которых можно и погонять и погладить и покормить)