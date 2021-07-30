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Новини
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"Зняла скальп", - потерпілого від пантери чоловіка в приватному зоопарку під Полтавою прооперували. ВIДЕО

29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави на людину в приватному екопарку напала пантера. 33-річного чоловіка госпіталізували в шоковому стані. Пацієнта вже прооперували і загрози для його життя більше немає.

Про стан потерпілого і чому мовчать в екопарку, де сталася трагедія, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалого від нападу пантери чоловіка вже перевели з реанімації до травматології. Він уже отямився, але розмовляти про обставини нападу пантери не хоче.

Як розповідали свідки події, пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком. "Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпа, вона йому відірвала", - говорила жінка, яка бачила інцидент.

Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.

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"Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції був реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови", - розповів він.

У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент, передає ТСН. На телефонні дзвінки дирекція екопарку не відповідає. У приватних розмовах працівники не повідомляють жодних подробиць щодо нападу тварини на чоловіка, який годував хижака.

У поліції ж з'ясували, що потерпілий насправді не був працівником екопарку. "Він начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, тому що за освітою обидва ветеринари", - розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 29 липня в приватному екопарку під Полтавою пантера напала на людину.

Автор: 

зоопарк (64) Полтавська область (1162)


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Топ коментарі
+18
заборонити такi зоопарки, це тюрми для безвинних тварин!
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30.07.2021 22:04 Відповісти
+11
В частном зоопарке, ради экономии, к работе привлекали неподготовленных людей, можно сказать - случайных.
Меньше всего здесь виновато животное.
Животное - зверь.
Хотя, иногда люди бывают даже хуже животных.
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30.07.2021 22:04 Відповісти
+7
"Зняла скальп", - потерпілого від пантери чоловіка в приватному зоопарку під Полтавою прооперували - Цензор.НЕТ 1068
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30.07.2021 22:19 Відповісти
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30.07.2021 21:55 Відповісти
Кормить хищников надо специальными приспособлениями, незаходя в клетку. Наверное в частном зоопарке этого не знали.
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30.07.2021 22:01 Відповісти
заборонити такi зоопарки, це тюрми для безвинних тварин!
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30.07.2021 22:04 Відповісти
В частном зоопарке, ради экономии, к работе привлекали неподготовленных людей, можно сказать - случайных.
Меньше всего здесь виновато животное.
Животное - зверь.
Хотя, иногда люди бывают даже хуже животных.
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30.07.2021 22:04 Відповісти
Нет такого животного "пантера".
Скорее всего, это чёрный ягуар.
Пантеры - это род семейства кошачьих, в который входят: тигр, лев, ягуар, леопард и снежный барс.
Журналисты, пора уже грамотными становиться. Я понимаю, вы прогуливали уроки в школе, но сейчас есть интернет и школьную программу можно без сложностей наверстать.
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30.07.2021 22:07 Відповісти
Это слэнг, неужели не понятно. Напал аллигатор, напал кит, напал примат. Разбираться в неестественных гибридах, выведенных в зоопарке, нет времени.
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30.07.2021 22:43 Відповісти
Неестественный гибрид, выведенный в зоопарке, это не пантера, а избиратели зеленского и слуг народа
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31.07.2021 00:47 Відповісти
давно от зешоблы отрёкся?Зачем голосовал за неё?
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31.07.2021 08:16 Відповісти
Срочно запретить зоопарки, животніх віселить в заповедники.
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30.07.2021 22:16 Відповісти
"Зняла скальп", - потерпілого від пантери чоловіка в приватному зоопарку під Полтавою прооперували - Цензор.НЕТ 1068
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30.07.2021 22:19 Відповісти
предположение,хотел наверное сделать селфи и стал спиной к хищнику,надо было к тигру зайти,вобще головы не было,жалко конечно человека,скорейшего выздоровления пострадавшему
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30.07.2021 22:25 Відповісти
С таким злим перерсоналом не удивительно, что кошка злая.
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30.07.2021 22:31 Відповісти
Він ідіот, поліз в клітку до тата, а в сусідній сиділа мама з маленькими котами. Звісно тато трохи на нервах. Ще б кошенят зайшов погладити.
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30.07.2021 22:48 Відповісти
Работал без документов неофициально вот и всё.И главное той Эко парк судя по отзывам в сети ещё тот гадюшник ,а работники еще те быдло которое разводить людей на деньги.
Вот один блоггер от туда :

https://www.youtube.com/watch?v=n_WkffUBud0

Впервые посетил зоопарк в Ковалёвке. Понравилась полянка с двумя маленькими озерами (и еще одно за забором было) и клетка с тиграми (если пошуметь то прибегут играть))), ах да еще при входе очень крутые черные петухи и курицы))) И на этом все... Вход 80грн с человека, кормить своим нельзя, только там покупать (но сильно не гоняют, если возьмете с собой морковку и овощи, а вот капусту запрещают давать). Погладить енотов- платно, детский паровозик по территории - платный, большие очереди в ларьки, всего два кофе автомата и то один не работал. Из позитивного, что запрещено распивать алкоголь на территории. Сильно не разбираюсь, но животные как будто замученные (или было плохое настроение у них)). Многих животных просто не видно, попрятались куда-то. Из клеток некоторых прям очень воняет (может это и норм, все таки лето). Общее впечатление складывалось позитивным, даже не смотря на то, что цены на вход поднимают, так как людей все больше приезжает, чистый бизнес))). Интерес смотреть на животных в клетках у меня всегда слабый был (кроме тигров-они ван лав), по-этому я больше тусил с ламами в поле- там классно)) но мало мест с теньком, а это плохо под палящим солнцем. Потом ко мне подбежала работница зоопарка и начала кричать, что съемка с дрона у них платная и якобы об этом написано при входе, что оказалось враньем. Пригрозилась охраной и что она меня выведет сейчас с зоопарка...эх... и сразу такой грустный осадок об этом месте... и кофе вспомнилось, что покупал минут 30-40 и ту вонь с клеток, и кормление енотов с дополнительной платой 250 грн и кучу табличек с запретом кормежки принесенной еды (даже если она точно такая же как в ларьке у них), толпы людей, вонючие туалеты при виде и запахе которых сразу перехочется )) Приеду еще раз врятли... только может из за наглых лам которых можно и погонять и погладить и покормить)
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30.07.2021 23:07 Відповісти
Селюкам нельзя позволять открывать зоопарки, они к животным априори плохо относятся, к сожалению, это норрма для выходцев из села. При чем они даже не поймут искренне если им это сказать. Ментальность плюс отсутсвие контроля и вот результаты.
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31.07.2021 07:03 Відповісти
...сказав потомственний аристократ пропан-бутан.
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31.07.2021 16:41 Відповісти
 
 