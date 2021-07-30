"Зняла скальп", - потерпілого від пантери чоловіка в приватному зоопарку під Полтавою прооперували. ВIДЕО

29 липня в селі Ковалівка в передмісті Полтави на людину в приватному екопарку напала пантера. 33-річного чоловіка госпіталізували в шоковому стані. Пацієнта вже прооперували і загрози для його життя більше немає.

Про стан потерпілого і чому мовчать в екопарку, де сталася трагедія, йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалого від нападу пантери чоловіка вже перевели з реанімації до травматології. Він уже отямився, але розмовляти про обставини нападу пантери не хоче.

Як розповідали свідки події, пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком. "Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпа, вона йому відірвала", - говорила жінка, яка бачила інцидент.

Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.

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"Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції був реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови", - розповів він.

У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент, передає ТСН. На телефонні дзвінки дирекція екопарку не відповідає. У приватних розмовах працівники не повідомляють жодних подробиць щодо нападу тварини на чоловіка, який годував хижака.

У поліції ж з'ясували, що потерпілий насправді не був працівником екопарку. "Він начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, тому що за освітою обидва ветеринари", - розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 29 липня в приватному екопарку під Полтавою пантера напала на людину.