УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10156 відвідувачів онлайн
Новини
5 219 12

Авіація ДСНС України здійснила перші скидання води на осередки лісових пожеж у Туреччині

Авіація ДСНС України здійснила перші скидання води на осередки лісових пожеж у Туреччині

У п'ятницю ввечері, 30 липня, пожежні літаки ДСНС України здійснили перші два скидання води на осередки пожежі в гірських районах Туреччини, де відбуваються лісові пожежі.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці ДСНС.

"Увечері 30 липня, з 19:30 до 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Турецькій Республіці для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скидання води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу м. Анталія", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Читайте також: Два українські літаки прибули до Туреччини для допомоги в гасінні пожеж

Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.

Автор: 

Туреччина (3636) ДСНС (5193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Правильно, что решили Турции помочь.
показати весь коментар
30.07.2021 22:04 Відповісти
+5
Мона былобы и кацапам помочь с тушением пожаров
Вместо пожарных отправить заправочные борты с гептилом...
Так не просять)))
показати весь коментар
30.07.2021 22:33 Відповісти
+4
На Ютубі під роликом, в якому йшлось про те, що Україна відправляє 2 літаки для допомоги, турки оцінили допомогу від нашої країни. Дякували.
показати весь коментар
30.07.2021 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А самолеты каких ещё стран участвуют в ликвидации пожаров в Турции ?
показати весь коментар
30.07.2021 21:57 Відповісти
Монголия и чехия))))
показати весь коментар
30.07.2021 22:02 Відповісти
Самолеты из России и https://iz.ru/tag/ukraina Украины принимают участие в тушении лесных пожаров в https://iz.ru/tag/turtciia Турции . Об этом 30 июля сообщил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган.

https://iz.ru/1200453/2021-07-30/v-tushenii-pozharov-v-turtcii-zadeistvovali-samolety-iz-rf-i-ukrainy
показати весь коментар
30.07.2021 22:17 Відповісти
Ясно
показати весь коментар
30.07.2021 22:22 Відповісти
Правильно, что решили Турции помочь.
показати весь коментар
30.07.2021 22:04 Відповісти
Мона былобы и кацапам помочь с тушением пожаров
Вместо пожарных отправить заправочные борты с гептилом...
Так не просять)))
показати весь коментар
30.07.2021 22:33 Відповісти
Можно и не отправлять, и так все сгоритг
показати весь коментар
30.07.2021 23:48 Відповісти
На Ютубі під роликом, в якому йшлось про те, що Україна відправляє 2 літаки для допомоги, турки оцінили допомогу від нашої країни. Дякували.
показати весь коментар
30.07.2021 22:33 Відповісти
Туркам нужно помогать. И курорт там супер
показати весь коментар
30.07.2021 23:21 Відповісти
У нас есть мощный пожарный - Ющенко. Его бы туда на вертолёте
показати весь коментар
31.07.2021 10:34 Відповісти
тільки в тандемі з шуфричем! по-іншому це не працює
показати весь коментар
31.07.2021 19:27 Відповісти
Я розумію - допомога сусіду повинна бути ! Безоплатною та безіменною . Та приємно , що ті 2 борти - Антонов 32 П - наші !
показати весь коментар
31.07.2021 12:52 Відповісти
 
 