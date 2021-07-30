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Новини
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Головні новини 30 липня: битва за Чауса, затримання і танці під ОП

Головні новини 30 липня: битва за Чауса, затримання і танці під ОП

Суддя-втікач Чаус знайшовся і став предметом розбрату між СБУ і НАБУ, ЛГБТ влаштували танці під ОП, "дельта"-штам заразний, як вітрянка - головні новини 30 липня.

Чаус знайшовся, за нього борються СБУ і НАБУ

Екссуддю-втікача виявили в селі Мазурівка Вінницької області. Про його перебування там повідомив сільський староста, він же зробив у сільраді фото Чауса, який чомусь у самих шортах сидить на стільці.

На місце виїхали поліцейські. Але виявилося, що не тільки вони. Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і забрали. Його доставили в Київ, при цьому машину СБУ, в якій перебував Чаус, переслідували співробітники НАБУ, зобов'язані його затримати. У Києві Чауса доставили в головне управління СБУ. Коли туди спробували зайти детективи НАБУ - їх не пустили. Бюро вимагає передати їм колишнього суддю. СБУ ситуацію поки не коментує.

Виїзне засідання РНБО

Рада засідала в Донецькій області. Вона ввела санкції проти контрабандистів, схвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності і доручила Кабміну моніторити ситуацію в "Укрзалізниці". Наступне, за що візьмуться - обленерго (там можуть ввести тимчасові адміністрації) і газорозподільні мережі (Рада хоче з'ясувати, як вони потрапили в приватні руки).

ЛГБТ "Рейвах" і бійка під ОП

Під ОП було гаряче: ЛГБТ-спільнота анонсувала там проведення заходу в форматі рейв-вечірки. Швидше за самих організаторів на Банкову прийшли праві активісти. Вони спробували перешкодити проведенню заходу і вступили в конфлікт з поліцією. "Правих" розігнали поліцейські, ЛГБТ-спільнота станцювала під ОП, на 12 противників "Рейвах прайду" склали адмінпротоколи.

Лукашенко погрожує розмістити в Білорусі військових РФ

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави ... розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - пообіцяв "президент", який захопив владу. Прессекретар президента РФ Пєсков уточнив, що Росія поки не отримувала жодних офіційних звернень від Білорусі про розміщення російських військ у цій країні.

МЗС просить поки не їхати до Туреччини

Щоправда, не взагалі, а лише туди, де вирують лісові пожежі - в Анталію, Адану, Мерсін і Муглу. На допомогу в боротьбі з полум'ям прибули два літаки української ДСНС, вони вже скидають воду на вогонь.

"Дельта"-штам заразний, як вітрянка

Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонний грип і вітряну віспу.

В Україні з наступного тижня вакцинуватимуть підлітків старших за 12 років - щоправда, отримати щеплення можна буде тільки в разі важкого захворювання або виїзду за кордон.

Наші плавці Романчук і Фролов - у фіналі Олімпіади

За золоту медаль вони змагатимуться на дистанції 1500 метрів.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Олімпіада (688) пожежа (4365) РНБО (2303) Туреччина (3636) ЛГБТ-спільнота (270) Чаус Микола (327) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8354
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30.07.2021 22:12 Відповісти
+10
День задався ,вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.07.2021 22:28 Відповісти
+10
доктор чаус - в спецслужбах хаос ))))))
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3370

...
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30.07.2021 22:29 Відповісти
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Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 2463
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30.07.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8354
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30.07.2021 22:12 Відповісти
по Закону Гор?
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30.07.2021 22:41 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 2573
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30.07.2021 22:22 Відповісти
Конгениально!
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30.07.2021 22:32 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 400
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30.07.2021 22:24 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3257
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30.07.2021 22:31 Відповісти
День задався ,вистава лялькового балагана триває !!!)))
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30.07.2021 22:28 Відповісти
доктор чаус - в спецслужбах хаос ))))))
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3370

...
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30.07.2021 22:29 Відповісти
У перервах між роботою зазирав у новини... Буфонада з Чаусом нагадала комедії з покійним Леслі Нільсеном...
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31.07.2021 00:43 Відповісти
Главная новость дня - танцы под ОП! Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 9438
Ну вы, блин, даёте!
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30.07.2021 22:30 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 6849
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30.07.2021 22:35 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 8292
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30.07.2021 22:37 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 3647
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30.07.2021 22:39 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 7351
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30.07.2021 22:42 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 9603
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30.07.2021 22:43 Відповісти
Главные новости 30 июля: битва за Чауса, задержания и танцы под ОП - Цензор.НЕТ 56
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30.07.2021 22:49 Відповісти
Реально йому не позаздриш ,він швидше мертвий ніж живий !!!)))
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30.07.2021 22:51 Відповісти
так таки так!
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30.07.2021 22:56 Відповісти
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
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30.07.2021 22:52 Відповісти
Головні новини 30 липня: битва за Чауса, затримання і танці під ОП - Цензор.НЕТ 8835
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30.07.2021 23:09 Відповісти
Новости дня: танцы под ОП и пляски с Чаусом
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31.07.2021 00:40 Відповісти
Все це клоунада !
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31.07.2021 01:17 Відповісти
 
 