Головні новини 30 липня: битва за Чауса, затримання і танці під ОП

Суддя-втікач Чаус знайшовся і став предметом розбрату між СБУ і НАБУ, ЛГБТ влаштували танці під ОП, "дельта"-штам заразний, як вітрянка - головні новини 30 липня.

Чаус знайшовся, за нього борються СБУ і НАБУ

Екссуддю-втікача виявили в селі Мазурівка Вінницької області. Про його перебування там повідомив сільський староста, він же зробив у сільраді фото Чауса, який чомусь у самих шортах сидить на стільці.

На місце виїхали поліцейські. Але виявилося, що не тільки вони. Співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і забрали. Його доставили в Київ, при цьому машину СБУ, в якій перебував Чаус, переслідували співробітники НАБУ, зобов'язані його затримати. У Києві Чауса доставили в головне управління СБУ. Коли туди спробували зайти детективи НАБУ - їх не пустили. Бюро вимагає передати їм колишнього суддю. СБУ ситуацію поки не коментує.

Виїзне засідання РНБО

Рада засідала в Донецькій області. Вона ввела санкції проти контрабандистів, схвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності і доручила Кабміну моніторити ситуацію в "Укрзалізниці". Наступне, за що візьмуться - обленерго (там можуть ввести тимчасові адміністрації) і газорозподільні мережі (Рада хоче з'ясувати, як вони потрапили в приватні руки).

ЛГБТ "Рейвах" і бійка під ОП

Під ОП було гаряче: ЛГБТ-спільнота анонсувала там проведення заходу в форматі рейв-вечірки. Швидше за самих організаторів на Банкову прийшли праві активісти. Вони спробували перешкодити проведенню заходу і вступили в конфлікт з поліцією. "Правих" розігнали поліцейські, ЛГБТ-спільнота станцювала під ОП, на 12 противників "Рейвах прайду" склали адмінпротоколи.

Лукашенко погрожує розмістити в Білорусі військових РФ

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави ... розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - пообіцяв "президент", який захопив владу. Прессекретар президента РФ Пєсков уточнив, що Росія поки не отримувала жодних офіційних звернень від Білорусі про розміщення російських військ у цій країні.

МЗС просить поки не їхати до Туреччини

Щоправда, не взагалі, а лише туди, де вирують лісові пожежі - в Анталію, Адану, Мерсін і Муглу. На допомогу в боротьбі з полум'ям прибули два літаки української ДСНС, вони вже скидають воду на вогонь.

"Дельта"-штам заразний, як вітрянка

Варіант Delta передається інтенсивніше, ніж віруси, що викликають MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонний грип і вітряну віспу.

В Україні з наступного тижня вакцинуватимуть підлітків старших за 12 років - щоправда, отримати щеплення можна буде тільки в разі важкого захворювання або виїзду за кордон.

Наші плавці Романчук і Фролов - у фіналі Олімпіади

За золоту медаль вони змагатимуться на дистанції 1500 метрів.