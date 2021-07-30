Українські миротворці візьмуть участь у місії ООН у Боснії і Герцеговині, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що під час нинішнього засідання було прийнято рішення відправити українських військовослужбовців у Боснію і Герцеговину для участі в місії "Алтея".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Данілов зробив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

За словами Данілова, під час засідання РНБО було прийнято рішення направити національний персонал для надання допомоги партнерам по Європейському Союзу в рамках миротворчої місії "Алтея".

Операція "Алтея" полягає в спостереженні за виконанням Дейтонської мирної угоди, яка була укладена в 1995 році. "Алтея" є наступником місій НАТО SFOR and IFOR і була почата в грудні 2004 року і продовжується ООН щорічно. До операції залучено 20 країн.

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