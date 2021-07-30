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Українські миротворці візьмуть участь у місії ООН у Боснії і Герцеговині, - Данілов

Українські миротворці візьмуть участь у місії ООН у Боснії і Герцеговині, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що під час нинішнього засідання було прийнято рішення відправити українських військовослужбовців у Боснію і Герцеговину для участі в місії "Алтея".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Данілов зробив під час брифінгу за підсумками засідання РНБО.

За словами Данілова, під час засідання РНБО було прийнято рішення направити національний персонал для надання допомоги партнерам по Європейському Союзу в рамках миротворчої місії "Алтея".

Операція "Алтея" полягає в спостереженні за виконанням Дейтонської мирної угоди, яка була укладена в 1995 році. "Алтея" є наступником місій НАТО SFOR and IFOR і була почата в грудні 2004 року і продовжується ООН щорічно. До операції залучено 20 країн.

Дивіться також: Брифінг секретаря РНБО Данілова. ВIДЕО

Автор: 

Боснія (70) Данілов Олексій (1259) миротворці (859)


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Топ коментарі
+1
Цікаво було би чути фамілії цих ,,миротворців,, які і дня за майже 8 років не були на ,,нульовці,, а мир творять у всьому мирі.
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30.07.2021 22:37 Відповісти
+1
Миротворческая Миссия Украины в составе ООН это особый статус,там надо знать обязательно английский язык,а лучше еще и любой другой язык,типа французский или испанский....,думаете туда берут так просто?Это особый международный батальон,с особой спецификой и знаниями..., баранов туда не берут....
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31.07.2021 04:29 Відповісти
+1
На сегодня Украина принимает участи в 6 Миротворческих Миссиях под эгидой ООН...,потому что Украина одна из Соучредителей,типа страна-организатор ООН... Статус этот не изменился с дня основания ООН...
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31.07.2021 04:34 Відповісти
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нашелся соколик! кто молодец? я молодец!!! Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов - Цензор.НЕТ 7529 " />
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30.07.2021 22:37 Відповісти
Цікаво було би чути фамілії цих ,,миротворців,, які і дня за майже 8 років не були на ,,нульовці,, а мир творять у всьому мирі.
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30.07.2021 22:37 Відповісти
P.S.Та і про техніку включаючи гелікоптери які вже ніколи не повернуться в Україну при такій необхідності в країні.
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30.07.2021 22:41 Відповісти
А чому не пишеш, скільки грошей Україні заробили наші миротворчі місії? "Іксперд", мля, прости Господи... нафіг гелікоптери в Авдіївці чи Пісках?
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31.07.2021 11:03 Відповісти
Сколько?Да каплю в море по сравнению из тем сколько здесь разворовывают.Ди видят ли эти деньги украинские банки?
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31.07.2021 11:10 Відповісти
Від ООН гроші - однозначно бачать. І, якщо проблема в розкраданні - то пиши в НАБУ, САП, СБУ і т.п, а не на форумі про миротворців. А хто там був на передку.. а нічого, що у нас 400 тис учасників бойових дій в Україні? З них на передку було хоч 20%? От їх прізвища і пиши, от про них і цікаво булоб чути. Не хочеш?)))
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31.07.2021 11:18 Відповісти
У самих в країні війна, але миротворців посилаємо у інщі країни, якось це трохи збочено
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30.07.2021 23:29 Відповісти
А нічого що військові і колишні військові прямо рвуться в миротворці? А ви хочете, щоб вони тупо були мішенню для кацапських снайперів на Донбасі і не мали права стріляти у відповідь? І, що, у нас мобілізація чи військовий стан? Всі на передову, так? Всі 260 тис армії? Та там не більше 20 тис. перебуває одномоментно, а на передку взагалі десь зо дві тисячі. І, насамкінець - от естонці воюють у Малі - їм що, робити немає що, так ви вважаєте? Господи, коли ви вже почнете мислити глобально, ні, коли ви вже, нарешті, почнете просто мислити...
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31.07.2021 11:09 Відповісти
От і почніть мислити, а не ахінею писати про Естонію - там у влади нема клоунів під контролем фсб. Все що хтів сказати вже сказав - у нас в Україні війна, а ми миротворців кудись посилаємо, це трохи маячня як для здорового глузду. До речі ви мислити не глобально, а совково - за миротворчі місії країна отримує грощі (валюту) це як що ви не знали, такі вискорозвинені країни як Пакистан теж ідуть таким миротворчим шляхом ))
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31.07.2021 22:28 Відповісти
Мій син дембельнувся кілька років тому, назад в армію не хоче, а миротворцем - запросто. Як і його друзі. От з ними посперечайтесь на тему " в країні війна". В кого війна? В мільйонів молодих чоловіків, які не вилазять з барів та пляжів? Для нашого населення війна давно вже закінчилась, так, "пастрєлівают іногда". Стосовно Пакистану - паки, на відміну від нас, мають ядерну зброю і з ними рахуються в світі набагато більше, ніж з Україною. А в Лондоні, до прикладу, пакистанець - це круто, а українець - дідько знає, що це таке. Про Естонію - не зрозумів нічого. Естонці посилають війська - молодці. Ми посилаємо війська - дебіли. Не зростається...
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01.08.2021 07:15 Відповісти
Звісно у вас не зростається - ви ж "усталі от войни" і не буде зростатись.
Для якого це населення війна закінчилась, це лахтинська пропаганда,
війна з Московієй продовжується доки Донбас і Крим знову не стануть

Українськими територіями. Так що кремлядський погляд на мою країну
мене не хвилює, до свіданія.
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01.08.2021 11:36 Відповісти
Накуа - нам нікуди дівать свого надмірного миротворства, чи то просто бартерна угода?
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30.07.2021 23:35 Відповісти
Миротворці мать вашу, так ви краще візьміть участь в обов'язковому звільненні своєї рідної але тимчасово окупованої кремлівськими загарбниками маніяка кривавого )(уйла суверенної української землі Криму і Донбасу. А у Боснії і Герцеговині НАТО чудово розбереться і без вас.
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31.07.2021 04:15 Відповісти
З цим Верховним Головнокомандуючим не буде ніякого звільнення окупованої землі, це ще неясно? І, з чим там НАТО розібралося за останні 20 років? З Афганом чи Іраком? З Сомалі чи Малі? Чи з тими ж самими Балканами? Був в Боснії кілька разів, знаю, про що пишу.
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31.07.2021 11:12 Відповісти
Миротворческая Миссия Украины в составе ООН это особый статус,там надо знать обязательно английский язык,а лучше еще и любой другой язык,типа французский или испанский....,думаете туда берут так просто?Это особый международный батальон,с особой спецификой и знаниями..., баранов туда не берут....
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31.07.2021 04:29 Відповісти
І, хлопці заробляють великі гроші - і для України, і для своїх сімей.
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31.07.2021 11:14 Відповісти
На сегодня Украина принимает участи в 6 Миротворческих Миссиях под эгидой ООН...,потому что Украина одна из Соучредителей,типа страна-организатор ООН... Статус этот не изменился с дня основания ООН...
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31.07.2021 04:34 Відповісти
Конго - ми там одні з найкращих, якщо не найкращі.
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31.07.2021 11:13 Відповісти
 
 