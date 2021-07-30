Данилюк побив Милованова, який не допустив його до конкурсу на главу БЕБ через "недостатню освіту". ФОТО
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.
Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке прийшов Милованов.
Милованов і Данилюк відійшли вбік і говорили. Зрештою чоловіки почали сваритися. Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято і доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.
У якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі нагадати, як ти за часів Януковича працював?".
Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я від перших днів був на Майдані".
Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерківець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак. У результаті Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака зазнав пошкодження брови.
Фото - Фейсбук Віктора Чумака
Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США.
Голова цієї комісії - Милованов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(на зарплату пастуха)
..
"Я, конечно, утрирую и перегибаю, но такое впечатление, что надо ввести уголовную ответственность "за дискредитацию государственной власти" с реальной отсидкой от 3 лет."
Людина з переконаннями. До того ж здатна ці переконання відстоювати (не про бійку йдеться).
Отак от.
ляпнул нелестное про какогото претендента на чтото и..... ??? и фсьо ??? а что остальные а
что объктивность ??? византийщина наше всьо..........
А то стоит дебил Миклован, за бельмо держится - лежать на столе у патологоанатома должен.