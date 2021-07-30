Данилюк побив Милованова, який не допустив його до конкурсу на главу БЕБ через "недостатню освіту". ФОТО

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке прийшов Милованов.

Милованов і Данилюк відійшли вбік і говорили. Зрештою чоловіки почали сваритися. Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято і доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

У якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі нагадати, як ти за часів Януковича працював?".

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Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я від перших днів був на Майдані".

Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерківець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак. У результаті Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака зазнав пошкодження брови.

Фото - Фейсбук Віктора Чумака

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США.

Голова цієї комісії - Милованов.