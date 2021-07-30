Чиновника Держекоінспекції затримано в Одесі під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали "на гарячому" інспектора Державної екологічної інспекції України. Чиновник спільно з керівницею відділу Держекоінспекції вимагав гроші з підприємця і погрожували закрити його кафе в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Під час перевірки закладу харчування інспектор з'ясував, що в кафе відсутній дозвіл на викид шкідливих речовин із кухні в атмосферу. За це порушення керівниця відділу Держекоінспекції з підлеглим пригрозили власникові закрити заклад і запропонували заплатити їм 1,5 тисячі доларів для вирішення ситуації", - сказано в повідомленні.

ДБР затримало інспектора під час одержання усієї суми хабаря. Його керівниця втекла з робочого місця.

Співробітники ДБР повідомили інспектору і його керівниці про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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