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Новини Хабарники
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Чиновника Держекоінспекції затримано в Одесі під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Чиновника Держекоінспекції затримано в Одесі під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали "на гарячому" інспектора Державної екологічної інспекції України. Чиновник спільно з керівницею відділу Держекоінспекції вимагав гроші з підприємця і погрожували закрити його кафе в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Під час перевірки закладу харчування інспектор з'ясував, що в кафе відсутній дозвіл на викид шкідливих речовин із кухні в атмосферу. За це порушення керівниця відділу Держекоінспекції з підлеглим пригрозили власникові закрити заклад і запропонували заплатити їм 1,5 тисячі доларів для вирішення ситуації", - сказано в повідомленні.

ДБР затримало інспектора під час одержання усієї суми хабаря. Його керівниця втекла з робочого місця.

Чиновника Держекоінспекції затримано в Одесі під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР 01

Співробітники ДБР повідомили інспектору і його керівниці про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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хабар (4750) Держекоінспекція (248) Одеса (5545) ДБР (3591)


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Відпустять, скажуть йому не було за що "жити".
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30.07.2021 23:29 Відповісти
"Так отпустите ,плачут дома детки..." !!!)))
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30.07.2021 23:51 Відповісти
Якщо придивитися тільки по публікаціях цензора за останні два роки по затриманих хабарниках то виходить що у нас просто не залишилось чиновніків і всі відбувають довгострокові покарання.Як що не лінь то підійміть архіви цензора та зрівняйте їх із офіційною кількістю чиновників в Україні.
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30.07.2021 23:37 Відповісти
Цих гельмінтів в Україні сотні тисяч !!! Всі дердінспекціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованї гидоти !!!))))
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30.07.2021 23:54 Відповісти
Та таких гнид в Україні сотні тисяч !!! Іх мають сотню за добу пакувати на нари !!!)))
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30.07.2021 23:51 Відповісти
"...Его руководитель убежала." Так в сборную страны ее по легкой атлетике, а не в экоинспекцию. Хоть одно золото стране из Японии принесла бы.
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30.07.2021 23:52 Відповісти
Экологи в Украине самые большие взяточники. Они берут больше чем таможня. Но самое интересное, что они менялись раньше все как только менялся премьер. Каждому премьера была нужна своя финансовая цепочка. А сейчас уже за премьерами не успевают меняться.
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31.07.2021 12:12 Відповісти
 
 