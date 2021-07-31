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Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо
Дві українські легкоатлетки, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, вийшли у півфінал Олімпійських ігор-2020 на дистанції 400 м із бар'єрами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.
Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. У першому забігу Ткачук показала результат 54.80, а в другому Рижикова поліпшила час до 54.56.
А ось українка Марія Миколенко не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши 6-ю у третьому забігу (57.86).
У півфінали потрапили по 4 спортсменки з кожного із 5 забігів, плюс ще 4 відбираються серед інших за найкращим часом.
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.07.2021 08:39 Відповісти Посилання
+3 Patrik #425680
показати весь коментар31.07.2021 10:20 Відповісти Посилання
+2 Olexa Pluzh
показати весь коментар31.07.2021 08:20 Відповісти Посилання
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...але. сьогодні срібло взяло Сан-Маріно.
"дякуючи" всім владам часів Незалежності Україна перестала бути олімпійською державою.