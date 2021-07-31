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Новини Олімпіада-2020
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Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо

Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо

Дві українські легкоатлетки, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, вийшли у півфінал Олімпійських ігор-2020 на дистанції 400 м із бар'єрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.

Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. У першому забігу Ткачук показала результат 54.80, а в другому Рижикова поліпшила час до 54.56.

А ось українка Марія Миколенко не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши 6-ю у третьому забігу (57.86).

У півфінали потрапили по 4 спортсменки з кожного із 5 забігів, плюс ще 4 відбираються серед інших за найкращим часом.

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Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо 01
Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо 02
Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо 03

Автор: 

легка атлетика (76) Олімпіада (688) спорт (1637)


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Топ коментарі
+6
ВІТАЄМО !!!! успіху й надалі !!!!
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 1830

.
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31.07.2021 08:39 Відповісти
+3
Завтра,в 4.45 финал 1500 м.А там Романчук и наш,запорожский козак,Сергей Фролов (Романчук тоже наш,из Ровно,если шо)Надежда есть-держим крепко кулаки
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31.07.2021 10:20 Відповісти
+2
Дівчата, ви найкращі! Хай вам Бог помагає і береже!
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31.07.2021 08:20 Відповісти
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Дівчата, ви найкращі! Хай вам Бог помагає і береже!
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31.07.2021 08:20 Відповісти
Тем временем мы все ближе и ближе к первой олимпиаде без единого золота.
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31.07.2021 08:30 Відповісти
А как же эта, прыгунья, со странной фамилией. Вроде рекордсмен мира.
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31.07.2021 08:38 Відповісти
Ярослава Магучих. Не вижу странностей, в фамилии. Она и сейчас будет пробовать взять новую высоту, по её же заявлению. Тут реальный шанс на золото.
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31.07.2021 08:51 Відповісти
ВІТАЄМО !!!! успіху й надалі !!!!
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 1830

.
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31.07.2021 08:39 Відповісти
Две украинские легкоатлетки Ткачук и Рыжикова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио - Цензор.НЕТ 6399
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31.07.2021 08:46 Відповісти
Красотки.
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31.07.2021 09:25 Відповісти
звичайно успіхів!
...але. сьогодні срібло взяло Сан-Маріно.


"дякуючи" всім владам часів Незалежності Україна перестала бути олімпійською державою.
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31.07.2021 09:26 Відповісти
До незалежності, Україна навіть державної не була. З ваших слів просрали те чого не було?
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31.07.2021 11:06 Відповісти
відчувається "польот мислі" відбірного зебіла
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31.07.2021 19:23 Відповісти
Да пошёл ты нах. Зебил по ходу это ты
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31.07.2021 23:12 Відповісти
*****, краще нах бы послав. Зебил - гіршого нема
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31.07.2021 23:25 Відповісти
Завтра,в 4.45 финал 1500 м.А там Романчук и наш,запорожский козак,Сергей Фролов (Романчук тоже наш,из Ровно,если шо)Надежда есть-держим крепко кулаки
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31.07.2021 10:20 Відповісти
грацаньки!!!..... медальку может и не станется выхватить но для олимпиады уже здорово!!!
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31.07.2021 10:37 Відповісти
 
 