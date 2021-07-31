Дві українські легкоатлетки Ткачук і Рижикова вийшли у півфінал Олімпіади в Токіо

Дві українські легкоатлетки, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, вийшли у півфінал Олімпійських ігор-2020 на дистанції 400 м із бар'єрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.

Обидві українки впевнено виграли свої попередні забіги. У першому забігу Ткачук показала результат 54.80, а в другому Рижикова поліпшила час до 54.56.

А ось українка Марія Миколенко не зуміла пробитися в наступний раунд, фінішувавши 6-ю у третьому забігу (57.86).

У півфінали потрапили по 4 спортсменки з кожного із 5 забігів, плюс ще 4 відбираються серед інших за найкращим часом.

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