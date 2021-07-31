Найманці РФ на Донбасі застосовували гранатомети й АГС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", за добу чотири порушення перемир'я, втрат немає, - штаб
За минулу добу, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим тиші. Втрат серед українських вояків немає. Від початку поточної доби суботи порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
"За минулу добу, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню... Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - сказано в ранковому зведенні.
Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Від початку поточної доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - наголошується у звіті.
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