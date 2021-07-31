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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі застосовували гранатомети й АГС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", за добу чотири порушення перемир'я, втрат немає, - штаб

Найманці РФ на Донбасі застосовували гранатомети й АГС, зафіксовано проліт безпілотника

За минулу добу, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим тиші. Втрат серед українських вояків немає. Від початку поточної доби суботи порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"За минулу добу, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню... Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - сказано в ранковому зведенні.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Від початку поточної доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - наголошується у звіті.

Читайте також: Війська РФ обстріляли українські позиції біля Водяного з РПГ: бойових втрат немає, - Міноборони

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обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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31.07.2021 08:30 Відповісти
Ну и что их уже продали по выгодной цене?
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31.07.2021 10:10 Відповісти
Мені цікаво, чи буде вважатися зривом "вазеленської тиші" збиття кацапського безпілотника?
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31.07.2021 10:18 Відповісти
Це ж ясно, що кацапи готуються робити нам втрати.
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31.07.2021 10:40 Відповісти
Я не понял они что ОБСЕ что бы фиксировать ? Стрелять и сбивать нужно.
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31.07.2021 10:40 Відповісти
они косяк курили, под ним пелотник можно только зафиксировать
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31.07.2021 11:36 Відповісти
Слава Богу! Без потерь
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31.07.2021 10:46 Відповісти
У нас настіьки стійкий мир, що навіть орланів на своїй території не чіпаємо, а задерши голови (жартую) фіксуємо проліт. ЗРП, зрдн (ОСА, БУК), ви якого там біса робите?.
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31.07.2021 11:53 Відповісти
За пролетом будет прилет.
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01.08.2021 06:53 Відповісти
 
 