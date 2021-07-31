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В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 961 новий випадок зараження, 510 людей одужали
Упродовж минулої доби, 30 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед них 61 дитина і 43 медпрацівники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Загалом за минулу добу госпіталізовано 486 осіб, видужали 510. Померло від коронавірусу 15 осіб.
За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 252 785 осіб;
◾️ одужало – 2 186 863 особи;
◾️ летальних випадків – 52 945;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.
Топ коментарі
+5 Super Gut
показати весь коментар31.07.2021 08:36 Відповісти Посилання
+4 Super Gut
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+3 юра Лонг
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1. Враг Украины, жаждущая как можно больших масштабов эпидемии ковида в Украине, ведущая подрывную пропаганду на форуме.
2. Полезная для врагов Украины идиотка, ведущая подрывную пропаганду на форуме, чтоо может привести к большим масштабам эпидемии ковида в Украине.
В обоих случаях нельзя оставлять такую деятельность без внимания.
Так что и не надейтесь.
Это Америка, а значит Пфайзер, верно? Как-то не очень оптимистично, для тех кто вакцинировался, понятное дело.
Полностью вакцинированных в Италии 50%. Даже для школьников видно (кроме крупного ученого Женя-женя), что такое соотношение указывает на то, что в когорте невакцинированных вероятность умереть от ковида в 99 раз выше, чем в когорте полностью вакцинированных. И это несмотря на то, что средний возраст невакцинированных в Италии гораздо ниже, чем у вакцинированных, поскольку Италия начала вакцинацию детей от 12 лет только 3 июля.
Как-то не очень оптимистично, для тех кто не вакцинировался, понятное дело.
https://kurs.com.ua/ua/novost/484324-v-massachusetse-bolshaja-chast-zarazhennih-bili-vakcinirovani-issledovanija?source=ukrnet
вакцинированные не болеют
вакцинированные болеют в более лёгкой форме
у вакцинированных смертность существенно ниже вы находитесь здесь
от вацин никакого толку
у вакцинированных обнаружены серьёзные проблемы
так както
Если для вас эффективность это "может не умрёт" - то вы на третей стадии и находитесь, поздравляю.
Я так вижу стадии
вакцинированные заболевают в 10 раз реже невакцинированных
вакцинированные болеют в более лёгкой форме
у вакцинированных смертность в 100 раз ниже, чем у невакцинированных мы находимся здесь
создана более эффективная вакцина
у антиваксеров очередная депрессия
а тут чють ниже другие данные
такшта антиваксеры - это не ко мне
Смотрим терь на ковид - процент смертности неизвестен (тут вчера, представьте себе, проскочила статейка, что у 40% украинцев есть иммунитет), польза от вакцины - сомнительна (кроме групп верующих и на зарплате)
Вот так то
https://censor.net/ua/news/3279573/mayije_99_pomerlyh_v_italiyi_vid_covid19_z_lyutogo_potochnogo_roku_ne_buly_povnistyu_vaktsynovani/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76631433
Полностью вакцинированных в Италии 50%. Даже для школьников видно (кроме крупного ученого Женя-женя), что такое соотношение указывает на то, что в когорте невакцинированных вероятность умереть от ковида в 99 раз выше, чем в когорте полностью вакцинированных. И это несмотря на то, что средний возраст невакцинированных в Италии гораздо ниже, чем у вакцинированных, поскольку Италия начала вакцинацию детей от 12 лет только 3 июля.
Of the 143 hospitalized patients, 58% were vaccinated, 39% were not at all, and 3% were partially vaccinated.
Перевожу: 61% госпитализированных - вакцинированы
Fifteen of the 20 people who died this month were fully vaccinated.
Перевожу: 75% умерших в этом месяце - полностью вакцинированы
Для справки: 59% полностью вакцинированы, 64% одна прививка
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.
Перевожу
На даный момент в этом месяце от вируса умерло 20 человек по сравнению с девятью в прошлом месяце и 237 в июле 2020 года.
и еще
Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.
перевожу
Из 64 серьезных пациентов в стране, в том числе 17 в критическом состоянии, 12 находились на инвазивной вентиляции легких. Однако, хотя процент вакцинированных случаев был высоким, процент тех, кто нуждался в инвазивном лечении, был низким: только три полностью вакцинированных человека получали инвазивную вентиляцию легких.
Кроме того, только два человека были подключены к внешнему аппарату оксигенации ЭКМО, и ни один из них не был вакцинирован.
Вам хочется думать, что от прививок.
Но увы, на конец последней волны в Украине было привито ничтожное количество желающих.
Антиваксеры очень щедры, когда касается смертей украинцев... Интересно, почему?
Повторяем для тех, кто уже успел забыть ранее прочитанное:
Of the 143 hospitalized patients, 58% were vaccinated, 39% were not at all, and 3% were partially vaccinated.
Перевожу: 61% госпитализированных - вакцинированы
Fifteen of the 20 people who died this month were fully vaccinated.
Перевожу: 75% умерших в этом месяце - полностью вакцинированы
Для справки: 59% полностью вакцинированы, 64% одна прививка
Спасибо.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны - в том смысле, что вакцинированных достаточно для будем посмотреть, к осени (особенно зиме) будет ясно, есть с вакцин толк или это всемирная лажа.
У меня есть знакомый, который подхватил ковид на шестой день после повторной вакцинации. Говорил, что два дня была температура и кашель четыре дня, вот и вся болезнь. Потратил на лекарства максимум 100грн. А теперь сравни с теми, кто месяц болел и потратил 20тыс.
- А чому б - ні?
1. 510 человек выздоровеЛИ;
2. 510-ый человек выздоровел.
наводит на грустные мысли . С такими понятиями долго не протянем. Зато есть шанс выродится в быдло.
Вывод: Обязательно прививайтесь.
Вывод: Обязательно прививайтесь.
А ты береги свои легкие, тебе ими еще вирусню кормить.