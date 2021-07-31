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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 961 новий випадок зараження, 510 людей одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 961 новий випадок зараження, 510 людей одужали

Упродовж минулої доби, 30 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед них 61 дитина і 43 медпрацівники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом за минулу добу госпіталізовано 486 осіб, видужали 510. Померло від коронавірусу 15 осіб.

За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.

Читайте також: "Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 252 785 осіб;
◾️ одужало – 2 186 863 особи;
◾️ летальних випадків – 52 945;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.

Читайте також: Антитіла до COVID-19 є у 40% українців, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 961 новий випадок зараження, 510 людей одужали 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Открытые навстеж границы, в первую очередь с фашистской ордой, дают свои результаты - плюс почти 50% за одну неделю! Браво зе-команда.
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31.07.2021 08:36 Відповісти
+4
Так вакцинирование не защищает от короновируса. Вакцинация помагает легко перенести болезнь и при этом остаться живым в случае каких-либо хронических проблем со здоровьем.
У меня есть знакомый, который подхватил ковид на шестой день после повторной вакцинации. Говорил, что два дня была температура и кашель четыре дня, вот и вся болезнь. Потратил на лекарства максимум 100грн. А теперь сравни с теми, кто месяц болел и потратил 20тыс.
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31.07.2021 09:05 Відповісти
+3
подставте вместо ковида грип клиника одинаковая. И вся ущербность нынешних обитателей
наводит на грустные мысли . С такими понятиями долго не протянем. Зато есть шанс выродится в быдло.
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31.07.2021 09:31 Відповісти
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Открытые навстеж границы, в первую очередь с фашистской ордой, дают свои результаты - плюс почти 50% за одну неделю! Браво зе-команда.
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31.07.2021 08:36 Відповісти
Мне вот интересно, что за жидкости стали распылять по городам в последнее время? Люди жалуются, что ночью ездят машины и распыляют непонятное вещество, в подъездах распыляют по ночам и на вопросы что они делают не отвечают. Что это такое? У людей после этих распылений появляется затрудненное дыхание, кашель. Это нам так готовят третью волну? Путь зеленая плесень ответит , что они творят и долго ли еще будут травить народ как тараканов?
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31.07.2021 09:54 Відповісти
Это дигидрогена монооксид. Только никому об этом не говорите, это страшная тайна. Ой, кто-то в дверь ломиииии
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31.07.2021 10:31 Відповісти
Я ботам не пишу, чего ты активировался? Иди нах. Я пишу для людей.
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31.07.2021 13:36 Відповісти
Ну и матюгальник у Вас, Лариса. А пишу я не Вам, а людям, которіе читают комменті на форуме, чтоб не велись на Ваши бредни.
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31.07.2021 14:05 Відповісти
Не царапай под моими комментами, бот.
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01.08.2021 12:14 Відповісти
А то что? Снова свой матюгальник раскроешь?
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01.08.2021 12:34 Відповісти
С ботами, такими как ты общаться бесполезно, они нелюди, биороботы с методичкой. Так что пиши кому-то другому, кто не отличает ботов от людей.
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01.08.2021 21:02 Відповісти
Ланиса, Вы одно из двух:
1. Враг Украины, жаждущая как можно больших масштабов эпидемии ковида в Украине, ведущая подрывную пропаганду на форуме.
2. Полезная для врагов Украины идиотка, ведущая подрывную пропаганду на форуме, чтоо может привести к большим масштабам эпидемии ковида в Украине.
В обоих случаях нельзя оставлять такую деятельность без внимания.
Так что и не надейтесь.
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01.08.2021 22:22 Відповісти
Три четверти инфицированных в американском штате Массачусетс были полностью вакцинированы. Об этом свидетельствуют результаты исследования резкого роста случаев заражения штаммом коронавируса Delta(с).
Это Америка, а значит Пфайзер, верно? Как-то не очень оптимистично, для тех кто вакцинировался, понятное дело.
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31.07.2021 08:36 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3279573/mayije_99_pomerlyh_v_italiyi_vid_covid19_z_lyutogo_potochnogo_roku_ne_buly_povnistyu_vaktsynovani/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76631433

Полностью вакцинированных в Италии 50%. Даже для школьников видно (кроме крупного ученого Женя-женя), что такое соотношение указывает на то, что в когорте невакцинированных вероятность умереть от ковида в 99 раз выше, чем в когорте полностью вакцинированных. И это несмотря на то, что средний возраст невакцинированных в Италии гораздо ниже, чем у вакцинированных, поскольку Италия начала вакцинацию детей от 12 лет только 3 июля.
Как-то не очень оптимистично, для тех кто не вакцинировался, понятное дело.
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31.07.2021 09:03 Відповісти
Твоя позиция всем известна. Моя- противоположна. Доказать что-то друг-другу- мы не сможем. Тут только время покажет. А у меня по-прежнему- ни единого знакомца, ни единого соседа, ни единого родственника- этой бодягой так и не заболели.
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31.07.2021 09:06 Відповісти
Доказывает тот, кто дает ссылки на источники информации. А ты не доказываешь, ты рассказываешь.
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31.07.2021 09:19 Відповісти
Ты считаешь, что рассказываю? О Массачусетсе и 74% заболевших которые были дважды вакцинированы? Мне было лень, но я таки нашел ссыляк:

https://kurs.com.ua/ua/novost/484324-v-massachusetse-bolshaja-chast-zarazhennih-bili-vakcinirovani-issledovanija?source=ukrnet
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31.07.2021 09:25 Відповісти
Ну, вот теперь это похоже на доказательство того, что штамм Дельта более заразен, чем обычные и эффективность от заражения у вакцин против него ниже. Все то, что давно сообщили из Израиля. Но и Израиль и Италия сообщили, что среди вакцинированных смертность существенно ниже.
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31.07.2021 09:45 Відповісти
Как там про маска было, сейчас тоже с вакцинами

вакцинированные не болеют
вакцинированные болеют в более лёгкой форме
у вакцинированных смертность существенно ниже вы находитесь здесь
от вацин никакого толку
у вакцинированных обнаружены серьёзные проблемы

так както
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31.07.2021 10:04 Відповісти
Напишите, когда было заявление от производителей вакцин от ковида, что вакцинированные не болеют? Со ссылкой, плиз.
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31.07.2021 10:27 Відповісти
Это из каждого утюга неслось: эффективность 99%!!! Трампампам!!одинодинодин
Если для вас эффективность это "может не умрёт" - то вы на третей стадии и находитесь, поздравляю.
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31.07.2021 10:31 Відповісти
Производитель с самого начала дал результаты испытаний, например, эффективность от заражения по Пфайзеру изначально была 92 процента. Так что врать тут не нужно.
Я так вижу стадии
вакцинированные заболевают в 10 раз реже невакцинированных
вакцинированные болеют в более лёгкой форме
у вакцинированных смертность в 100 раз ниже, чем у невакцинированных мы находимся здесь
создана более эффективная вакцина
у антиваксеров очередная депрессия
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31.07.2021 10:43 Відповісти
хахаха, это вы там находитесь в своих розовых мечтах
а тут чють ниже другие данные
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31.07.2021 10:45 Відповісти
и да, как будет создана эффективная вакцина - всенепременно побегу прокалываться
такшта антиваксеры - это не ко мне
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31.07.2021 10:47 Відповісти
Так это не ново. Например, после укуса антиваксера бешеным животным, он 100%-но покидает ряды антиваксеров так или иначе.
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31.07.2021 10:56 Відповісти
Ну вот так оно и есть. Отличие такое: бешенство 100% смертельно и вакцинация реально спасает дело.
Смотрим терь на ковид - процент смертности неизвестен (тут вчера, представьте себе, проскочила статейка, что у 40% украинцев есть иммунитет), польза от вакцины - сомнительна (кроме групп верующих и на зарплате)

Вот так то
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31.07.2021 11:06 Відповісти
Вот тебе польза от вакцины
https://censor.net/ua/news/3279573/mayije_99_pomerlyh_v_italiyi_vid_covid19_z_lyutogo_potochnogo_roku_ne_buly_povnistyu_vaktsynovani/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76631433
Полностью вакцинированных в Италии 50%. Даже для школьников видно (кроме крупного ученого Женя-женя), что такое соотношение указывает на то, что в когорте невакцинированных вероятность умереть от ковида в 99 раз выше, чем в когорте полностью вакцинированных. И это несмотря на то, что средний возраст невакцинированных в Италии гораздо ниже, чем у вакцинированных, поскольку Италия начала вакцинацию детей от 12 лет только 3 июля.
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31.07.2021 11:13 Відповісти
В статеечке сцылочек нету, так что давай дасвиданья.
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31.07.2021 11:22 Відповісти
Канешна-канешна! Это похоже на доказательство того что надо срочно впрыснуть дважды вакцинированным ещё дозу, как уже заявлено Пфайзером. А что далее? А далее- будем посмотреть, да? Вот и я посмотрю, со стороны...
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31.07.2021 10:06 Відповісти
И об Израиле https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508 Jerusalem Post :
Of the 143 hospitalized patients, 58% were vaccinated, 39% were not at all, and 3% were partially vaccinated.

Перевожу: 61% госпитализированных - вакцинированы

Fifteen of the 20 people who died this month were fully vaccinated.

Перевожу: 75% умерших в этом месяце - полностью вакцинированы

Для справки: 59% полностью вакцинированы, 64% одна прививка
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31.07.2021 10:28 Відповісти
Вы немного недопереводили
So far this month, 20 people have died of the virus, compared to nine people last month and 237 in July 2020.

Перевожу
На даный момент в этом месяце от вируса умерло 20 человек по сравнению с девятью в прошлом месяце и 237 в июле 2020 года.

и еще

Of the country's 64 serious patients, including 17 in critical condition, there were 12 who were being invasively ventilated. However, while the percentage of vaccinated cases was high, the percentage of those who require invasive treatment was low: Only three fully vaccinated people were being invasively ventilated.
Also, only two people were connected to an ECMO external oxygenation machine, and neither of them were vaccinated.
перевожу

Из 64 серьезных пациентов в стране, в том числе 17 в критическом состоянии, 12 находились на инвазивной вентиляции легких. Однако, хотя процент вакцинированных случаев был высоким, процент тех, кто нуждался в инвазивном лечении, был низким: только три полностью вакцинированных человека получали инвазивную вентиляцию легких.
Кроме того, только два человека были подключены к внешнему аппарату оксигенации ЭКМО, и ни один из них не был вакцинирован.
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31.07.2021 10:54 Відповісти
И шта? Это означает, как тут написали ниже, что случилось страшное - эпидемия пошла на спад.

Вам хочется думать, что от прививок.
Но увы, на конец последней волны в Украине было привито ничтожное количество желающих.
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31.07.2021 11:00 Відповісти
В 2020 эпидемия ковида тоже шлана спад... ценой 20 тыс. смертей, вторая волна забрала еще 30 тыс. Сколько планируете пожертвовать жизней украинцев третьей?
Антиваксеры очень щедры, когда касается смертей украинцев... Интересно, почему?
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31.07.2021 11:21 Відповісти
А чё это вы вдрух решили, что вакцинация както гдето поможет?
Повторяем для тех, кто уже успел забыть ранее прочитанное:

Of the 143 hospitalized patients, 58% were vaccinated, 39% were not at all, and 3% were partially vaccinated.

Перевожу: 61% госпитализированных - вакцинированы

Fifteen of the 20 people who died this month were fully vaccinated.

Перевожу: 75% умерших в этом месяце - полностью вакцинированы

Для справки: 59% полностью вакцинированы, 64% одна прививка
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31.07.2021 11:24 Відповісти
Вы, двумя первыми словами своего поста ответили на вопрос, заключавшийся в двух последних предложениях моего предыдущего поста.
Спасибо.
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31.07.2021 11:27 Відповісти
Ладно, надоело уже. До новых встреч!
Чем дальше в лес, тем толще партизаны - в том смысле, что вакцинированных достаточно для будем посмотреть, к осени (особенно зиме) будет ясно, есть с вакцин толк или это всемирная лажа.
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31.07.2021 11:27 Відповісти
"будем посмотреть, к осени (особенно зиме)" - т.е. ты совсем не любопытный
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31.07.2021 12:02 Відповісти
Депутати вакцинувалися за 3000 євро,а інші хай думають що то шкідливо і світовий зговір і взагалі пшик той вірус, всеодно ні контракту на вакцину нормального ні ресурсів медичних не вистачало. І пишуть статистику заражень от балди бо ніхто толком ті мазки не робить.
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31.07.2021 10:07 Відповісти
Так вакцинирование не защищает от короновируса. Вакцинация помагает легко перенести болезнь и при этом остаться живым в случае каких-либо хронических проблем со здоровьем.
У меня есть знакомый, который подхватил ковид на шестой день после повторной вакцинации. Говорил, что два дня была температура и кашель четыре дня, вот и вся болезнь. Потратил на лекарства максимум 100грн. А теперь сравни с теми, кто месяц болел и потратил 20тыс.
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31.07.2021 09:05 Відповісти
Я подсчитал: в течение месяца я трачу 174 гривны ежедневно, на свою вакцину. Это- 2 пачки синего Кэмэла и 200 грамм водки. Чувствую себя- великолепно.
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31.07.2021 09:09 Відповісти
Вот как легко Вы опровергли кучу исследований о вреде курения и злоупотребления алкоголем...
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31.07.2021 10:05 Відповісти
Я нисколечко не шучу! Знакомец давний так и сказал мне, что девять, из десяти прибывающих к нему в инфекционное отделение больных короной- не курили! Ну... а водочка- это уже моё личное дополнение.
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31.07.2021 10:09 Відповісти
Ти, коли цигарку з пачки дістаєш, руки дезинфікуєш? Чи будь-хто з курців?
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31.07.2021 10:51 Відповісти
Понятное дело- нет! Я, в принципе, мою руки с мылом только придя с улицы. Но это- как всегда, без всякой "пандемии".
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31.07.2021 10:54 Відповісти
Тобто тримаєш імунку в напруженні, як і діти, які і руки не миють і хворіють легше за своїх тепличних продизенфікованих однолітків. Або взагалі не хворіють, на гепатит А, наприклад.
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31.07.2021 11:03 Відповісти
Да??? Как-то не задумывался, честно говоря, о напряжении иммунитета. Как жил всю свою жизнь- так и живу.
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31.07.2021 11:13 Відповісти
- Да???
- А чому б - ні?
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31.07.2021 11:36 Відповісти
Ти і знати не можеш, скіки тих палочок за життя з'їв без усіяких наслідків.
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31.07.2021 11:41 Відповісти
Вот Кэмэл ,это зря ,бросайте .
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31.07.2021 10:10 Відповісти
Возможны два варианта:
1. 510 человек выздоровеЛИ;
2. 510-ый человек выздоровел.
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31.07.2021 08:43 Відповісти
подставте вместо ковида грип клиника одинаковая. И вся ущербность нынешних обитателей
наводит на грустные мысли . С такими понятиями долго не протянем. Зато есть шанс выродится в быдло.
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31.07.2021 09:31 Відповісти
Грип, алергія, отруєння чадним газом, серцеві хвороби і решта.
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31.07.2021 10:53 Відповісти
вот и случилось страшное - эпидемия кончилась, смертность упала до критической отметки, когда ее почти незаметно на фоне естественной, а вакцинацию толком так и не сделали, просрали... рептилоидное правительство будет очень недовольно...
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31.07.2021 10:49 Відповісти
У вас на лаптестане разве уже все умерли, что смертность упала? Еще пару дней назад было по 800 ковидных жмуров в день!
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31.07.2021 11:05 Відповісти
Не варто казати про "осінній сплеск СОVID-19"!! Хворобу СОVID-19 спричиняв уханьській штам коронавірусу якого вже немає! Зараз домінує штам Дельта, який дає (якщо є симптоми) іншу картину захворювання схожу на застуду. Цю хворобу від Дельти варто називати СОVID-21 (с)
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31.07.2021 12:42 Відповісти
Подайте свої пропозиції у ВОЗ.
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31.07.2021 15:34 Відповісти
Дано: Прививки не помогут вам не заразиться или не заразить других. От прививок могут быть серьёзные последствия, включая смерть (десятки тысяч смертей в США). Большинство из заражённых дельтой - привитые. На этих привиках делаются миллиарды.

Вывод: Обязательно прививайтесь.
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31.07.2021 19:39 Відповісти
Дано: Прививки снижают вероятность заражения коронвирусом SARS-CoV-2, снижают вероятность тяжелого течения ковида и сильно снижают вероятность смерти от ковида. Большинство из заражённых дельтой - привитые, но только в странах, где привито практически все взрослое население. Да, на прививках делаются миллиарды потому что они сберегают миллионы жизней и сотни миллиардов из бюджетов многих стран.
Вывод: Обязательно прививайтесь.
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31.07.2021 20:30 Відповісти
прививайся !!! тебе уже ничего не навредит !!!
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31.07.2021 23:55 Відповісти
Я уже привился.
А ты береги свои легкие, тебе ими еще вирусню кормить.
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01.08.2021 00:22 Відповісти
ну пАнятно .. ты привился - как заколдовался от вирусняка !! .. ***.. какие же вы идиоты ..
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01.08.2021 00:24 Відповісти
Антиваксеры расстроены, что вакцинированные вредная еда для их любимых вирусняков... Даже матюгальники вкючили...
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01.08.2021 00:34 Відповісти
Если вся семья дружно решила привиться дерьмом, то думаю, им детям просто небезопасно расти среди этих людей-родителей !!! (с)
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01.08.2021 01:09 Відповісти
Антиваксеры пропагандируют отказ от прививок, что ведет к повышенному количеству смертей, в частности, от ковида. Следовательно, антиваксеры враги всех людей, но догадываются об этом только здравомыслящие.
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01.08.2021 09:09 Відповісти
 
 