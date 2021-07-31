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Новини Боротьба з коронавірусом
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За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано понад 150 тис. осіб, - МОЗ

За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано понад 150 тис. осіб, - МОЗ

Упродовж доби 30 липня проти коронавірусу COVID-19 в Україні вакциновано 150 080 громадян, водночас перше щеплення отримали 88 219 осіб, повністю завершили імунізацію - 61 861.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"150 080 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 30 липня 2021 року. Одну дозу отримали 88 219 осіб, повністю імунізовано 61 861 людину", - повідомляє МОЗ.

Зазначається, що упродовж доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення, 255 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, із них отримали одну дозу - 3 525 848 людей, повністю імунізовано і отримали дві дози 2 000 356 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 526 204 щеплення", - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.

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За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано понад 150 тис. осіб, - МОЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5406) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9372
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31.07.2021 09:01 Відповісти
+2
Правильно! только постить такие картинки надо на россии и в соиальных сетях россии - одноглазники, неконтактные, финдловники на одну ночь - глядишь и падет кровавый режим раньше!
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31.07.2021 09:24 Відповісти
+2
Сегодня на мысль пришел один интересный вопрос. Почему вакцину от Ковида изобрело несколько стран, а лекарство ни одна не смогла за три года?
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31.07.2021 09:50 Відповісти
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За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9372
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31.07.2021 09:01 Відповісти
Правильно! только постить такие картинки надо на россии и в соиальных сетях россии - одноглазники, неконтактные, финдловники на одну ночь - глядишь и падет кровавый режим раньше!
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31.07.2021 09:24 Відповісти
Мне вот интересно, что за жидкости стали распылять по городам в последнее время? Люди жалуются, что ночью ездят машины и распыляют непонятное вещество, в подъездах распыляют по ночам и на вопросы что они делают не отвечают. Что это такое? У людей после этих распылений появляется затрудненное дыхание, кашель. Это нам так готовят третью волну? Путь зеленая плесень ответит , что они творят и долго ли еще будут травить народ как тараканов?
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31.07.2021 09:52 Відповісти
Хе-хе. А у пiд-рашек в голове мировое правительство рептилоидов плоскую землю окучивает
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31.07.2021 10:55 Відповісти
Я ботам не пишу, чего вы активировались, животные? Нах. Я пишу для людей.
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31.07.2021 13:35 Відповісти
С каких пор вы кацапы - люди?
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31.07.2021 13:38 Відповісти
Согласна, ты, бот кацапский не человек, а биоробот.))
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01.08.2021 12:15 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пуля
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01.08.2021 17:50 Відповісти
Тю, блох можуть травити. Не вдень же це робити, шоб людей с тваринами не потравити.
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31.07.2021 11:08 Відповісти
чем больше кацапов и ватников сдохнет - тем меньше их приедет к нам воевать, тем меньше поддержка у кровавого режима... да и в Украине сектанты МП, ватаны и прочие голосователи по приколу на такие картинки клюют - думают что не привьемся - вам же будет хуже. Не знаю, чего в таких мракобесных мыслях больше - глупости или невежества? Ковид - это надолго! Это как при аутизме - нет таблетки которая все исправит! С ковидом нужно теперь учиться жить и снижать его воздействие на организм хотя-бы до уровня простуды. До появления Дельты вакцины защищали и привитого и уменьшали риск передачи вируса другим людям. Теперь это не работает - вакцина - это индивидуальная защита, снижающая риск тяжелого течения заболевания.точка.
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31.07.2021 09:38 Відповісти
Давно выписался?
Попробуй еще гипноз, традиционная психиатрия в твоем случае бессильна.
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31.07.2021 10:19 Відповісти
ватник-кацап обиделся
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31.07.2021 10:56 Відповісти
Напрасно, не обижайся, тебе добра желают.
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31.07.2021 11:35 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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31.07.2021 11:52 Відповісти
Сегодня на мысль пришел один интересный вопрос. Почему вакцину от Ковида изобрело несколько стран, а лекарство ни одна не смогла за три года?
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31.07.2021 09:50 Відповісти
Ну так это ж рептилоиды им запретили.
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31.07.2021 10:02 Відповісти
А что - на своих фейкомётных сайтах ты ответа не нашло?
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31.07.2021 10:57 Відповісти
И Вам доброе утро!
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31.07.2021 11:06 Відповісти
В Израильском мед - центре Сураски создан первый в мире препарат против Covid-19, который успешно прошел тест. Из 30 тяжелых пациентов с ЭКСО-CD24, 29 покинули больницу за 3-5 дней, а 30-й пациент выздоровел, но потребовалось еще несколько дней.
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31.07.2021 12:45 Відповісти
О, какая хорошая новость!
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31.07.2021 13:02 Відповісти
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Вакциноаферисты совсем распоясались, ради бабла они готовы прикончить всех украинцев! (с)
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31.07.2021 12:40 Відповісти
Вакцинация от китайца не более чем заработок на неучах и любителях ТВ -прореживание узколобых.
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31.07.2021 12:48 Відповісти
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey

"Благодаря массовой вакцинации можно будет достичь коллективного иммунитета - медики ВОЗ" ... Нет - Не можно!! Эпидемия, как ей и положено по эпидемиологическим канонам, угаснет до весны будущего года. Читайте иммунологов там все есть...
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31.07.2021 12:50 Відповісти
 
 