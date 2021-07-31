За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано понад 150 тис. осіб, - МОЗ

Упродовж доби 30 липня проти коронавірусу COVID-19 в Україні вакциновано 150 080 громадян, водночас перше щеплення отримали 88 219 осіб, повністю завершили імунізацію - 61 861.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"150 080 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 30 липня 2021 року. Одну дозу отримали 88 219 осіб, повністю імунізовано 61 861 людину", - повідомляє МОЗ.

Зазначається, що упродовж доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення, 255 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, із них отримали одну дозу - 3 525 848 людей, повністю імунізовано і отримали дві дози 2 000 356 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 526 204 щеплення", - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.

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