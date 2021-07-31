"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко

Методи роботи російської ФСБ і українських спецслужб ідентичні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав адвокат Ілля Новіков на сторінці у фейсбуці.

Адвокат нагадав, що у квітні суддя Чаус, на екстрадицію якого в Україну Молдова не дала згоди, зник у Кишиневі, і дуже швидко з'ясувалося, що співробітники українських спецслужб засвітилися під час його вивезення.

"На рівному місці виник дипломатичний скандал, який не вщух, а дістався у спадок адміністрації нового президента Санду. Бо Молдова не може просто вдавати, що викрадення не було. Три місяці Чаус перебував невідомо де (злі язики кажуть, що на одній базі СБУ ), і ось сьогодні його випадково виявив в одних трусах староста села і здав у поліцію. І, за останніми повідомленнями, Чаус вже знову затриманий і вивезений з відділу поліції співробітниками СБУ", - зазначив Новіков.

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"У мене через усе це крінж і дежавю, бо рівно сім років тому співробітники ФСБ розповідали нам, як вони точно так само випадково знайшли у себе під Воронежем Надію Савченко, яка за два тижні до цього зникла з Луганська. І тут раптом знайшлася в машині, яку даішники зупинили на дорозі через неувімкнені фари", - розповів адвокат.

"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, "тільки не слово в слово, а змінюючи, щоб вчителька не спалила", це і соромно, і тривожно. Бо якщо вони працюють так у справі, щодо якої заздалегідь відомо, що буде великий міжнародний інтерес, то як вони працюють взагалі? І тому, якщо копіюєш схеми роботи, то раніше чи пізніше починаєш копіювати і суть", - зазначив він.

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Новіков також виклав фотокопію листа у справі Надії Савченко, де описується момент її викрадення співробітниками ДПС Росії.

Як відомо, Ілля Новіков був у команді захисників ув’язненої Росією української льотчиці Надії Савченко.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.