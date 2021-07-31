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Новини
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"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко

Методи роботи російської ФСБ і українських спецслужб ідентичні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав адвокат Ілля Новіков на сторінці у фейсбуці.

Адвокат нагадав, що у квітні суддя Чаус, на екстрадицію якого в Україну Молдова не дала згоди, зник у Кишиневі, і дуже швидко з'ясувалося, що співробітники українських спецслужб засвітилися під час його вивезення.

"На рівному місці виник дипломатичний скандал, який не вщух, а дістався у спадок адміністрації нового президента Санду. Бо Молдова не може просто вдавати, що викрадення не було. Три місяці Чаус перебував невідомо де (злі язики кажуть, що на одній базі СБУ ), і ось сьогодні його випадково виявив в одних трусах староста села і здав у поліцію. І, за останніми повідомленнями, Чаус вже знову затриманий і вивезений з відділу поліції співробітниками СБУ", - зазначив Новіков.

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"У мене через усе це  крінж і дежавю, бо рівно сім років тому співробітники ФСБ розповідали нам, як вони точно так само випадково знайшли у себе під Воронежем Надію Савченко, яка за два тижні до цього зникла з Луганська. І тут раптом знайшлася в машині, яку даішники зупинили на дорозі через неувімкнені фари", - розповів адвокат.

"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, "тільки не слово в слово, а змінюючи, щоб вчителька не спалила", це і соромно, і тривожно. Бо якщо вони працюють так у справі, щодо якої заздалегідь відомо, що буде великий міжнародний інтерес, то як вони працюють взагалі? І тому, якщо копіюєш схеми роботи, то раніше чи пізніше починаєш копіювати і суть", - зазначив він.

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Новіков також виклав фотокопію листа у справі Надії Савченко, де описується момент її викрадення співробітниками ДПС Росії.

Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно, - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко 01

Як відомо, Ілля Новіков був у команді захисників ув’язненої Росією української льотчиці Надії Савченко.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

Новіков (168) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+49
"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко - Цензор.НЕТ 6543
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31.07.2021 09:57 Відповісти
+27
Зелень перетворила країну в суцільний дурдом і від цього , мені особисто , страшно і моторошно !
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31.07.2021 09:58 Відповісти
+26
https://twitter.com/durdominua

Дурдом
@durdominua Sic transit gloria mundi

"Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко - Цензор.НЕТ 7681
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31.07.2021 09:52 Відповісти
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То есть в стране вяточников уже не осталось и необходимо кровь из носу доставить Чауса для наказания, ценой международного скандала? Я всё правильно понял? Самому не смешно?
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31.07.2021 15:58 Відповісти
Вы не правильно поняли. Те если сбежал за границу то наказывать нельзя и дело закрывать? Взяточник это только в Украине? Я все правильно понял? Самому не смешно?
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31.07.2021 17:59 Відповісти
Дело ни кто не закрывал, процесс по экстрадиции продвигался, сроки никакие не истекали, для чего нужен весь этот цирк?
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31.07.2021 19:32 Відповісти
Для того наверно о чем писалось в начале этой ветки диалогов и чему вы возразили представив неправдивую информацию.
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31.07.2021 19:47 Відповісти
В начале ветки писали про еврейский Моссад который занимается похищением или устранением военных преступников. Каким боком тут Чаус? Международный скандал ради рядового взяточника? У дружественной страны? Которая в принципе уже дважды отказала в предоставлении политического убежища?
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01.08.2021 17:21 Відповісти
Ага и про "украинский мосад" и про Протасевича и то что вы определились как бы определились что с главной угрозой государства бороться оказывается не нужно. Обо всем этом уже писалось. Опять определитесь трусы или крестик? И к стати о каком международном скандале речь? Там же явно все договорено: никто нот не присылает, послов не отзывает и тд, а подписывают новые документы о совместном сотрудничестве, стремлениях и тд. И на бис отказ в политическом убежище это не экстрадиция.
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01.08.2021 18:06 Відповісти
ЦЕ ДОДОН НЕ ВИДАВАВ ЧАУСА , А САНДУ ЗРОБИЛА Б ЦЕ , ВСЕ БУЛО Б ОК.
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31.07.2021 10:56 Відповісти
А Єрмак хіба не фсб ?
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31.07.2021 10:49 Відповісти
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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31.07.2021 10:50 Відповісти
Все і вся, що очолює шапіто-95 перетворюється в цирк.
Україна за 2 роки стала анекдотичною державою, але сміються вже з нас(
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31.07.2021 10:59 Відповісти
"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко - Цензор.НЕТ 615
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31.07.2021 11:11 Відповісти
Постій , Єрмачок
Не «стучи» московитам
Дай хай твій дурачок
Б'є себе в лоб копитом.

Хай відосік зніме,
Як закони паплюжить.
Ще статєйку візьме,
Бо з мізками не дружить.

Хай за «вайнером» йде
Чаус з льоху «кварталу».
Всіх на «кічу» зведе,
Банду цю - до фіналу.

Обісрались - смердить,
Зупинитись світ радить.
А Володя бубнить,
Порошенко це гадить.
30.07.2021 р
Анатолій Березенський
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31.07.2021 11:12 Відповісти
Найкраще в світі викраденням людей займається Моосад. Це напевне операція філіала Моссаду при СБУ.
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31.07.2021 11:44 Відповісти
Эта спецоперация войдёт в историю спецслужб. Насчет Савченко - там чистый тупизм, ездить мимо ДПС непристёгнутым - это просто сельский мудачок привез её в тюрьму. Савченко задержали россияне в России. Никто за ней за границу не ездил. Смешнее всего было смотреть как ей затыкали рот когда её на родину отдали. В России ей говорить не мешали так.
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31.07.2021 11:47 Відповісти
В историю спецслужб войдет операция по приходу к власти зеленой плесенью. Наверняка там участвовали и спецслужбы. Но не Украины.
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31.07.2021 11:53 Відповісти
Чи повинна нас хвилювати думка російського громадянина ?
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31.07.2021 13:04 Відповісти
Савченко сама,свідомо здалася ФСБ..Це загальновідомий факт.
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31.07.2021 13:04 Відповісти


Їй же Героя дали. Невже не перевіряли обставини ??
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31.07.2021 13:18 Відповісти
Я під час суду над савченко слухав свідчення власниці готелю де з нею бухали так звані полонарі,і як вона чудово з ними проводила час у "полоні"перед відправкою до Москви..
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31.07.2021 13:22 Відповісти
"Коли СБУ списує схеми у ФСБ, це і соромно, і тривожно", - адвокат Новіков порівняв викрадення Чауса і Савченко - Цензор.НЕТ 9755
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31.07.2021 19:28 Відповісти
Как говорит хозяин ФСБ - одиннарот!Вот кого он имел ввиду.
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01.08.2021 06:49 Відповісти
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