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Новини
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Упродовж липня в Україні потонули майже 400 осіб, зокрема понад 40 дітей, від початку року вода забрала 900 життів

Упродовж липня в Україні потонули майже 400 осіб, зокрема понад 40 дітей, від початку року вода забрала 900 життів

Від початку 2021 року в Україні вже зафіксовано понад 900 випадків утоплення. З них майже 400 - лише від початку липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Тільки цього місяця потонули понад 40 дітей.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:

  • купання в необладнаних для цього місцях,
  • купання в нетверезому стані,
  • самостійне відвідування водойм дітьми.

"З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм ДСНС наголошує, що, аби уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - зазначають рятувальники.

Читайте також: Основна причина - алкоголь: з початку липня на водоймах України загинуло 265 осіб, з початку року - 808

Зокрема, пам'ятайте:

- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;

- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;

- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

- температура води має бути не нижчою 17 °С;

- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах у разі сильних поривів вітру.

Автор: 

потоплення (17) ДСНС (5193) вода (1187)


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Топ коментарі
+7
Уже надоело писать , что за такие цифры надо садить в тюрьму руководство ГСЧС
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
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31.07.2021 10:10 Відповісти
+2
И в автомобильных авариях погибает 3000 человек в год. Дороги ремонтируют, но не расширяют.
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31.07.2021 09:54 Відповісти
+2
Это всё жертвы Ковида-19.
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31.07.2021 10:05 Відповісти
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И в автомобильных авариях погибает 3000 человек в год. Дороги ремонтируют, но не расширяют.
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31.07.2021 09:54 Відповісти
За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 2191
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31.07.2021 10:05 Відповісти
Вода ни в чём не виновата.
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31.07.2021 09:57 Відповісти
«В жизни давно я понял, кроется гибель где:
В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.»
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31.07.2021 11:18 Відповісти
Да-да.
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31.07.2021 12:22 Відповісти
І алгоголь також губить, подивись статистику смертності, там 20 000 смертей набирається за рік в Україні.
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31.07.2021 15:49 Відповісти
судьи с мусорами и депутатами сократили численность
населения Украины на много миллионов человек,
эти триста-четыреста утонувших не очень серьёзное
подспорье бандитам управляющим Украиной в проведении
политики геноцида, а так, повод для создания шумихи
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31.07.2021 10:01 Відповісти
Сложный случай... За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 3648
Но попробовать можно. За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней - Цензор.НЕТ 5949
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31.07.2021 10:08 Відповісти
что вас не устраивает ?почему для нищих украинцев, продотировавших
агроолигархат, украинская же олия дороже, чем в Чехии в два раза ?
что там с земельным дерибаном, порядок ?
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31.07.2021 11:37 Відповісти
Не валите всё в кучу.
Обсуждается беспечность людей на воде.
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31.07.2021 12:21 Відповісти
не вода, во многих случаях алкоголь
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31.07.2021 10:05 Відповісти
Вот за 40 детей на родителей в Австрии уголовные дела бы завели за недосмотр и посадили бы .
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31.07.2021 10:05 Відповісти
Это всё жертвы Ковида-19.
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31.07.2021 10:05 Відповісти
Уже надоело писать , что за такие цифры надо садить в тюрьму руководство ГСЧС
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
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31.07.2021 10:10 Відповісти
Есть один верный совет как не утонуть:купаться онли под душем!Желаю всем не утонуть!
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31.07.2021 10:16 Відповісти
Да что же вы себя так не бережёте...
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31.07.2021 10:19 Відповісти
Я почти ежедневно проезжаю вдоль всей линии городского пляжа, в Мариуполе. Людей действительно очень много! Одновременно, на городском сайте частенько появляется ИНФА о том, что есть превышение кишечной палочки какой-то в 48%, в водичке.

Я так понимаю: ото и бухают, для дезинфекции, после купания. А потом- снова в водичку... а жара ведь убойная! Ну и "Мементо мори... Моментально, в море"(с).
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31.07.2021 10:41 Відповісти
Виноват! Превышение не в 48%, а в 48 раз!
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31.07.2021 10:42 Відповісти
В нас тих палочок-колбочок кожного року богзнаскіки.
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31.07.2021 10:45 Відповісти
Ну, да. Есть такое. Но, это сопровождается сильным замором бычка, переизбытком медуз, а отсюда- вонь дичайшая, на пляже. Я к тому, что на кой хрен бы мне сдался такой пляж???
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31.07.2021 10:48 Відповісти
В Кирилівці і палочки нема, і медуз з блохами повно. Підтримую думку, шо вибили бичка. Минулого року на пляжі бачили дохлу азовку, вона маленька, думали - рибина.
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31.07.2021 10:56 Відповісти
прям фронтовой ковид какой там...
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31.07.2021 11:40 Відповісти
Тут, щоби задарма вакцинувалися, треба вмовляти. А щоби не купалися де попало... Січас! - Вони нам будуть вказувати! ))) - Піду втоплюся назло "їм"!
Нарід в масі тупий і впертий. 900 чоловік! І ти хоч трісни - набухається і полізе посцяти у воду.
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31.07.2021 11:49 Відповісти
Нужно просто перестать купаться и отдыхать н водоемах! Как это бубочка не додумался?
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31.07.2021 12:29 Відповісти
Губит людей не пиво...
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31.07.2021 18:28 Відповісти
 
 