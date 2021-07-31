Упродовж липня в Україні потонули майже 400 осіб, зокрема понад 40 дітей, від початку року вода забрала 900 життів
Від початку 2021 року в Україні вже зафіксовано понад 900 випадків утоплення. З них майже 400 - лише від початку липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Тільки цього місяця потонули понад 40 дітей.
Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:
- купання в необладнаних для цього місцях,
- купання в нетверезому стані,
- самостійне відвідування водойм дітьми.
"З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм ДСНС наголошує, що, аби уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - зазначають рятувальники.
Зокрема, пам'ятайте:
- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води має бути не нижчою 17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах у разі сильних поривів вітру.
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В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
Реки, моря, проливы - сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода.»
населения Украины на много миллионов человек,
эти триста-четыреста утонувших не очень серьёзное
подспорье бандитам управляющим Украиной в проведении
политики геноцида, а так, повод для создания шумихи
Но попробовать можно.
агроолигархат, украинская же олия дороже, чем в Чехии в два раза ?
что там с земельным дерибаном, порядок ?
Обсуждается беспечность людей на воде.
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАКОМ ТО АНАБИОЗЕ и не реагирует на эти цифры.
в Европе бы уже уголовных дел завели на всех ответственных и посадили бы ,
Но там демократия - а здесь автократия в сговоре с олигархами
Я так понимаю: ото и бухают, для дезинфекции, после купания. А потом- снова в водичку... а жара ведь убойная! Ну и "Мементо мори... Моментально, в море"(с).
Нарід в масі тупий і впертий. 900 чоловік! І ти хоч трісни - набухається і полізе посцяти у воду.