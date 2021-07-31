Упродовж липня в Україні потонули майже 400 осіб, зокрема понад 40 дітей, від початку року вода забрала 900 життів

Від початку 2021 року в Україні вже зафіксовано понад 900 випадків утоплення. З них майже 400 - лише від початку липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Тільки цього місяця потонули понад 40 дітей.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають:

купання в необладнаних для цього місцях,

купання в нетверезому стані,

самостійне відвідування водойм дітьми.

"З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм ДСНС наголошує, що, аби уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки", - зазначають рятувальники.

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Зокрема, пам'ятайте:

- відпочивати і купатися можна тільки на спеціально обладнаних пляжах;

- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;

- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

- температура води має бути не нижчою 17 °С;

- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах у разі сильних поривів вітру.