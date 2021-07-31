У Донецькій області стався вибух на шахті: 1 людина загинула, госпіталізовано 10 гірників

31 липня о 4:15 ранку на ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху постраждало 10 осіб, із яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, які перебували в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу.

Створено комісію з розслідування причин аварії. Сім'ям постраждалих надається підтримка.

У "Метінвесті" висловлюють співчуття родині загиблого.

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