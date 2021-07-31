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У Донецькій області стався вибух на шахті: 1 людина загинула, госпіталізовано 10 гірників

У Донецькій області стався вибух на шахті: 1 людина загинула, госпіталізовано 10 гірників

31 липня о 4:15 ранку на ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху постраждало 10 осіб, із яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, які перебували в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу.

Створено комісію з розслідування причин аварії. Сім'ям постраждалих надається підтримка.

У "Метінвесті" висловлюють співчуття родині загиблого.

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Автор: 

вибух (4537) шахта (707) шахтарі (538) Донецька область (8963)


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Топ коментарі
+6
Причина метан а виновники руководство которое не следило за исправностью систем обнаружения концентрации метана.Оборудование достаточно дорогое а для руководства жизнь работника ничего не стоит,придут другие.
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31.07.2021 10:22 Відповісти
+4
Да пищат,ведь там при диапазона,есть метан,есть опасная концентрация,и тетий безпрерывный писк при котором нужно без раздумия бежать.А если они пикают даже на первом уровне то это вина руководства которое не обеспечивает надлежащую вентиляцию.
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31.07.2021 10:50 Відповісти
+3
Тогда ахметка обнищает
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31.07.2021 10:45 Відповісти
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815 метров...
Глубоко копают.
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31.07.2021 10:18 Відповісти
Есть и глубже. Скочинского 1200, Глубокая больше 1500
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31.07.2021 10:22 Відповісти
Построить завод по производству утеплителя гораздо дешевле чем рыть километровые норы и таскать оттуда уголь чтобы сжигать в печках. Но видимо ето кому то выгоднее чем дать людям утеплиться по нормальной ценеьа не по золотым ценам которые сейчас) и уменьшить на порядок потребление енергоносителей.
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31.07.2021 10:43 Відповісти
Тогда ахметка обнищает
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31.07.2021 10:45 Відповісти
Так и есть. В Украине не властям выгоднее выделять миллиарды на деребан на разные проекты типо *зеленых тарифов*, *теплых кредитов*, *льготной ипотеки и кредитов* и т.д., чем просто не мешать и заниматься реальными ефективными проектами
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31.07.2021 10:58 Відповісти
Уже пострадал - это шахта Ахметова.
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31.07.2021 15:38 Відповісти
Ну Зеля приехал на Домбас и АГА!
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31.07.2021 10:56 Відповісти
Причина метан а виновники руководство которое не следило за исправностью систем обнаружения концентрации метана.Оборудование достаточно дорогое а для руководства жизнь работника ничего не стоит,придут другие.
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31.07.2021 10:22 Відповісти
Скорей банальное воровство. По документам это оборудование стоит, в Реале его нет
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31.07.2021 10:22 Відповісти
Соять по видимому стоит,а вот работает ли оно и как это другой вопрос.Это оборудование должно регулярно обслуживаться,проходить тестирование и регулировку спецсмесями не реже раз в три месяца а то и раз.Раз в год должна проводится поверка в ЦСМ.Я я в 99% уверен что ЦСМ эти приборы никогда не видели хотя по документам они регулярно проходят поверку.А это потому что следственные комисии никогда не берут на экспертизы сами средства безопасности а только смотрят документы о поверке не выходя даже из кабинетов.
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31.07.2021 10:30 Відповісти
как и везде в нашей стране...говорю как бывший инженер по охране труда...только время потерял на эту ерунду! ОХРАНА ТРУДА не нужна никому, даже идиоту слесарю....как начальство скажет, так и будет! А завтра этот слесарь прийдет домой без головы....и его дети пойдут дальше хавать разнарядки начальства...ШАХТЕРЫ - это первые *********!
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31.07.2021 10:36 Відповісти
Да придут ихние дети и будут далше работать при неисправном оборудовании.А придут потому что больше им некуда деваться.Вся инфраструктура города строилась вокруг шахты так что если шахта умрет то умрет и город или поселок.
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31.07.2021 10:55 Відповісти
Инженер ,сразу видно!
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31.07.2021 11:34 Відповісти
Там, где стояли, их отключали. Потому что они пищат почти постоянно
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31.07.2021 10:44 Відповісти
Да пищат,ведь там при диапазона,есть метан,есть опасная концентрация,и тетий безпрерывный писк при котором нужно без раздумия бежать.А если они пикают даже на первом уровне то это вина руководства которое не обеспечивает надлежащую вентиляцию.
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31.07.2021 10:50 Відповісти
Дивного нема нічого! Ходяче лихо провело там виїздне засідання!
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31.07.2021 13:23 Відповісти
 
 