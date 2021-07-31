Захисників до Чауса не допускають і навіть не кажуть, у якому він відомстві, - адвокат Вишневий

Захисників екссудді Миколи Чауса, якого знайшли 30 липня в селі у Вінницькій області, все ще не пускають до свого клієнта. Правоохоронці досі не повідомили, в якому саме відомстві він перебуває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив захисник Олександр Вишневий у коментарі УП.

"Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять все, щоб унеможливити будь-які контакти з ним.

СБУ не підтвердила, що Чаус у них. НАБУ влаштувало ефектне кіно, але також не підтвердило, що затримало Чауса, як і те, що вони його взагалі бачили", - повідомив він.

За словами адвоката, у правоохоронців є дані про захисників Чауса.

Вишневий зазначає, якщо СБУ або НАБУ планують вчиняти з ним процесуальні дії, то зобов'язані повідомити залучених за договором захисників.

Адвокат припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників: "Це може бути пов'язано зі специфікою цієї справи".

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.