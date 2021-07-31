Донецькому терористові повідомлено про підозру у тортурах українських воїнів під Іловайськом у 2014-2015 роках, - Офіс ГПУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими громадянину України, учаснику терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків. Підозрюваний в одній із так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, із серпня 2014 до лютого 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних сил РФ під час бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі м. Іловайськ Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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Підозрюваний застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному заподіянні великої кількості ударів руками, ногами і гумовою палицею, а також у тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.

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Відповідно до статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року зазначені дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

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