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Новини Антитерористична операція
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Донецькому терористові повідомлено про підозру у тортурах українських воїнів під Іловайськом у 2014-2015 роках, - Офіс ГПУ

Донецькому терористові повідомлено про підозру у тортурах українських воїнів під Іловайськом у 2014-2015 роках, - Офіс ГПУ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими громадянину України, учаснику терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків. Підозрюваний в одній із так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, із серпня 2014 до лютого 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних сил РФ під час бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі м. Іловайськ Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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Підозрюваний застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному заподіянні великої кількості ударів руками, ногами і гумовою палицею, а також у тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.

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Відповідно до статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року зазначені дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

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Автор: 

полон (1605) катування (615) Антитерористична операція (6637) Іловайськ (269) Офіс Генпрокурора (3308)


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Топ коментарі
+7
Заочно там пол дамбаса предьявлять можно. Чергове шоу для зебаранов.
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31.07.2021 12:16 Відповісти
+6
А дамбасюра про це знає?
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31.07.2021 11:41 Відповісти
+5
Что за секреты опять? Могли бы опубликовать данные и фото. Не удивлюсь, если он спокойно гуляет где нибудь по Киеву
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31.07.2021 11:49 Відповісти
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А дамбасюра про це знає?
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31.07.2021 11:41 Відповісти
Про Женевську Конвенцію????!!!!
Навряд. А щодо оголошення в розшук - то хай буде "сепрайз».
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31.07.2021 14:42 Відповісти
у зільоних ат падазрєнія до любві адін шаг
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31.07.2021 11:41 Відповісти
Беркутовца за убийства на Майдане оправдывают....а тут какие-то пытки.Вот где уже даже не цветочки....а ягодки,Сметуны диванные как мыслите....при Порохе хоть зелёнкой смелости хватало в грызло залить.У
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31.07.2021 11:45 Відповісти
Что за секреты опять? Могли бы опубликовать данные и фото. Не удивлюсь, если он спокойно гуляет где нибудь по Киеву
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31.07.2021 11:49 Відповісти
А раньше не подозрения выдвигали....... Раньше на лифте катали...
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31.07.2021 12:03 Відповісти
Такие сообщения нужно слать написанными на флаконе "Шмеля"... Как, к примеру, михаилу толстых, погоняло "гиви"...
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31.07.2021 12:15 Відповісти
Заочно там пол дамбаса предьявлять можно. Чергове шоу для зебаранов.
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31.07.2021 12:16 Відповісти
помнится для предыдущего стада баранов вели шоу с участием Штепы и Ефремова, которые настолько затянули что тоже закончились пшиком
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31.07.2021 19:06 Відповісти
Просто зебили не различают реальние посадки от заочних дел. Придурки, ток ботить по методичкам могут.
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31.07.2021 21:48 Відповісти
Врпховуючи те, як ви виправдовуєте тітушок і беркутню, за катування та розстріли, то боятися цьому ублюдку нічого.
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31.07.2021 12:36 Відповісти
 
 