Порошенко відповів на статтю Путіна: "Українці не мають проблем із власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме він про це думає"
Українська нація вже давно самоідентифікувалася, тому твердження президента РФ Володимира Путіна, що нібито українці і росіяни - "один народ", нагадують про опис божевільні з художнього твору Ярослава Гашека "Пригоди бравого солдата Швейка".
Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко написав у публікації "Стаття Путіна не про історію. Це - політичний маніфест із погрозами сусідам" для Gazeta Wyborcza.
"Ми, українці, не маємо проблем із власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме про це думає Путін. Ми - українська політична нація, рівноправними членами якої є громадяни різного етнічного походження, різних конфесій і мовних спільнот. І від росіян нас відрізняють не лише власний історичний досвід, мова, пісні і танці, кухня, але й політична культура, ставлення до прав і свобод людини, геополітичні орієнтації, усвідомлене і глибоко вкорінене відчуття причетності до європейської цивілізації. Ці відмінності упродовж останніх семи років лише посилилися, і, до речі, не останню роль у прискоренні процесу відіграв настільки відразливий для України Путін", – зазначив Порошенко.
Він також зазначив, що російський президент у своїй статті не запропонував жодної нової тези, а повторив всі традиційні російські фейки.
"З точки зору сприйняття історії, стаття Путіна не містить для нас нічого нового. Ця рамка відома нам із середини дев’ятнадцятого століття. Тоді на фоні національного відродження на українських теренах російська імперська пропаганда розгорнула кампанію несприйняття українців як окремого народу. "Не было, нет и быть не может", – сумновідомий вислів із циркуляра міністра внутрішніх справ Росії Валуєва. Та фраза стала офіційною позицією Петербургу щодо української мови і народу як її носія", – додав він.
Порошенко зазначив, що відтоді сплило майже 160 років, а інтелектуальний прогрес російського керівництва нульовий. "Твердження, ніби українці та росіяни - один народ, нагадує мені про опис божевільні, в якій лежав Швейк. Серед причинних був один професор, який "доводив, що всередині земної кулі є ще одна куля, набагато більша, ніж та, що зверху", – порівняв Порошенко. Він також зазначив, що українці визначили європейський напрямок розвитку своєї держави, а російська агресія ще більше утвердила цей вибір.
"Україна обрала свій шлях розвитку – членство в ЄС і НАТО. Соціологічні опитування засвідчують, що на референдумі за вступ до ЄС готові проголосувати три чверті тих, хто планує взяти в ньому участь. За НАТО – відповідно дві третини українців, які ладні брати участь у референдумі. Російська агресія, до речі, істотно посилила підтримку євроатлантичного курсу серед українців", – зазначив Порошенко.
"Наступного місяця ми святкуватимемо тридцятиріччя незалежності, а росіяни й досі з нею не змирилися. А чому тут дивуватися? Лише ж тридцять років, а в Росії багатьом і досі болить втрата Фінляндії та Польщі, яка сталася понад століття тому", – резюмує лідер "ЄС".
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Были десятки финоугорских племен, которых покорили тмтары, а сплотили болгарские священики. Петр первый офоромил это стремный конгломерат в империю и украл имя русские у нынешней Украины.Возможно мы увидим, как об этом начнут писать в украинских учебниках.
Фины считают, что базовые проблемы кацапов: разобщенность, повальный алкоголизм, агрессивность и т.д. связаны с утерей самоидентификации. Если русские признают что они финно-угры, что подтверждает их реальная генетика, а никакие не славяне их конкретно попустит.
нет никаких рюзьге. рюзьге- понятие искусственное, имя прилагательное, денационализированный азиопский сброд без рода-племени, а паРаша твоя, обосРашка, она же расска ********** обречена на погибель в ближайшую историческую перспективу.
А в канун Первомая Порошенко щебетал Путину: "Мы с вами трудящиеся, может и солидарными будем..."
Путин к пиару относится с пониманием, а иначе ему стоит только бровь приподнять, как всему семейству Порошено лбы "Новичком" намажут.
Та же самая порошенковская питерская невестка Юлия Алиханова, сестра жены вице-губернатора Ленинградской области, чем не исполнитель? Позвонят мама с папой с минус третьего этажа здания на Лубянке - и исполнит.
по цимбалам... це у кацапiв виходить "по барабану", бо кацапо-орда не знає, що таке цимбали.)
по цимбалам - це якраз влучно i доречно, саме так i потрiбно вiдповiдати на маячню мiжнародного злочинця та узурпатора, якому зайшло в його хвору голову, що воно великикй спецiЯлiст по iсторii, та яке висрало свою чергову маячню з гiвно-iмперських кацапських агiток та брехнi, якi йому вдувають весь час попи москальського сатанату РПЦ-КДБ.
в серйозну полемiку вступати з ким? з пуйлом? в полемiку з iсторii Русi? ) з iсторii України? ))
з тими, хто запевняє, що не було та нема нiякоi України, нема та не було нiяких українцiв, нема та не було української мови, що все це вигадали в Австро-Угорському Генштабi?
з тими, хто знає, що насправдi вони є продовженням, висiрком, нащадками Орди, але нiколи про це не скажуть, з тими, хто переписував та переписує весь час, брехав про свою власну iсторiю та походження,хто привласнює на протязi столiть чуже?
Вам самому голову не надуло? )
думати, що з придуркуватими малограмотними курдупликами з пiтерської лiговки потрiбно вступати в серйозну полемiку, можуть лише такi самi придурки. ))
Ви самi cебе ким вважаєте? українцем, хАхлом, рюзьге? прiзвище ж не кацапське...
Якi у Вас ще претензii до пана Порошенко?
Як саме потрiбно було вiдповiсти кацапо-ординському Сцарьку?
переходь на мову, бо кацапського койне ти не знаєш. та вимкни капслок, досить iстерики.)