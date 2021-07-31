"Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ

Історія із радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим і колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком показує, що в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Історія із Миловановим і дипломом Данилюка - це історія не стільки про конкурс, скільки про репутацію.

Якби Милованов точно знав, що, крім ляпаса, він також буде нерукоподаваним у нормальному товаристві, він, напевно, десяток разів подумав би, чи виконувати такі політичні замовлення, чи ні.

Але, на жаль, в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.

Виборці прощають політикам будь-яку брехню чи будь-яку "арахамію" в принципі, а політики не вважають репутацію власним капіталом.

Ось так і живемо :(

Я тепер Милованову руки точно не подам".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Млованов назвав Данилюка "неадекватним".