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"Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ

Історія із радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим і колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком показує, що в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Історія із Миловановим і дипломом Данилюка - це історія не стільки про конкурс, скільки про репутацію.

Якби Милованов точно знав, що, крім ляпаса, він також буде нерукоподаваним у нормальному товаристві, він, напевно, десяток разів подумав би, чи виконувати такі політичні замовлення, чи ні.

Але, на жаль, в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.

Виборці прощають політикам будь-яку брехню чи будь-яку "арахамію" в принципі, а політики не вважають репутацію власним капіталом.

Ось так і живемо :(

Я тепер Милованову руки точно не подам".

Дивіться також: На святкуванні свого дня народження екссекретар РНБО Данилюк побився з Миловановим. ФОТО

Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення, - Чумак про провал конкурсу БЕБ 01

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США.   Глава цієї комісії - Милованов.

У коментарях до ситуації Млованов назвав Данилюка "неадекватним".

Автор: 

Чумак (121) Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (418)


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Топ коментарі
+20
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 6234
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31.07.2021 12:01 Відповісти
+12
Милованов здесь точно не прав. Университет Индиана известен на весь мир. Все страны признают диплом Магистра Бизнес администрейшн. И сам Милованов послал какого-то мажора туда учиться в этом году на того же самого Магистра.
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31.07.2021 11:57 Відповісти
+12
Какая на фиг репутация? Хуцпа и бабло-вот что здесь работает
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31.07.2021 11:58 Відповісти
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Милованов здесь точно не прав. Университет Индиана известен на весь мир. Все страны признают диплом Магистра Бизнес администрейшн. И сам Милованов послал какого-то мажора туда учиться в этом году на того же самого Магистра.
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31.07.2021 11:57 Відповісти
При чем здесь известность университета, если есть требование закона по юридической регистрации диплома любого заграничного вуза - этого не было сделано. В чем Милованов не прав?
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31.07.2021 12:43 Відповісти
А до чого тут диплом Індіани , якщо у Данилюка є ще два дипломи київських вишів . ? То що , вони теж не дійсні в Україні ? .
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31.07.2021 12:59 Відповісти
Треба економічну освіту. Або трускавецьку.))
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31.07.2021 13:13 Відповісти
Їхня спеціалізація не відповідає вимогам до кандидата на посаду голови беб - про це теж чітко було сказано. Данилюк про це знав, тому й подава диплом Індіани, спеціалізація якого підходила, хто ж винен, що віднісся до цього так халатно.
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31.07.2021 13:19 Відповісти
але Індіани відповідає?
Чувак був міністром фінансів, хоча йому й видали пня під жопу при Порохі, але дивно, на міністра фінансів освіти вистачило, а на голову БЕБ - нє.
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31.07.2021 20:22 Відповісти
Дивно не дивно, але вимоги були давно прописані, і освіта Данилюка відповідала вимогам, потрібно було просто дотриматись букви закону і підтвердити диплом. Дивують претензії до Милованова - вчинив згідно закону, але, при цьому, в чомусь винен.
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31.07.2021 20:54 Відповісти
Дипломы из Индианы нынче не в почете, диплом из Кривого Рога должен быть для победы в конкурсе!
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01.08.2021 09:09 Відповісти
Да пусть даст диплом для верификации. Дело ж не в плохом вузе, а в том, что диплом не верифицировал здесь
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31.07.2021 16:52 Відповісти
Бред! Верификацию проводят для неизвестных украинских вузов, когда кто-то хочет устроится на приличную работу Европе или США. Но например наши медицинские институты там никогда не будут признаны. Начинается эта врификация в Представительствах МИД в Украине до отъезда из страны. А продолжается зп границей. Но чаще всего безуспешно.
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31.07.2021 17:29 Відповісти
В твоїй фантазії - можливо, а українське законодавство визначає юридичну процедуру підтвердження будь-якого диплому закордонного вузу.
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31.07.2021 20:55 Відповісти
Верифікацію (підтвердження факту отримання диплому саме цією особою в певному навчальному закладі) має проводити роботодавець самостійно. Це його обовязок. Або бажання. Робиться це за пять хвилин натискуванням декількох кнопок на компі.
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31.07.2021 21:31 Відповісти
необязательно руку, сейчас пандемия.
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 1264
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31.07.2021 11:57 Відповісти
Какая на фиг репутация? Хуцпа и бабло-вот что здесь работает
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31.07.2021 11:58 Відповісти
"Я теперь не подам руки Милованову. Если бы он знал, что станет нерукопожатным, то подумал бы, выполнять ли политические заказы", - Чумак о провале конкурса БЭБ - Цензор.НЕТ 6234
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31.07.2021 12:01 Відповісти
Это чисто еврейское отношение к жизни. Но сейчас оно доминирует в стране. Уже не первый президент еврей.
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31.07.2021 12:20 Відповісти
Мене за такі коменти на цензорів відправляють в бан))жиди казяться,від правди!
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31.07.2021 19:51 Відповісти
зараз розплачусь... От скажи мені, щойно вилуплене ко-ко , вважаєш, що нік-нейм замінив то й забанене ай.пі автоматично?
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31.07.2021 22:08 Відповісти
расскажи нам про вальцмана, ага
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01.08.2021 10:43 Відповісти
Не буду судить политическую подоплёку этого случая. Но превращать День рождения, где надо дарить радость и добро, в арену для решения своих амбиций, неправильно. Я жил некоторое время в Грузии. Там, если бы хозяин мероприятия поднял руку на своего гостя, его бы подвергли всеобщему презрению. А у нас на первом плане шкурные интересы. Вот и вся мораль!
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31.07.2021 12:17 Відповісти
...по .. їзжайте .. пАне в .. чи куди там ам ... таке .. ПІДТРИМУЮ .. Данилюка ... приперлося на ДН - міло ВАНОВ .. і намагалося і тут .. отримало по Заслугах ...
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31.07.2021 12:22 Відповісти
Господа! К сожалению , культура нашей политической "элиты" столь на низком уровне , что уважения нет к обоим сторонам... И ведь учиться не у кого.
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31.07.2021 12:22 Відповісти
А почему только к обоим сторонам? Назовите мне партию к которой есть у вас уважение?
"ЕС" или БПП только не называйте. Там один Барна чего только стоит.
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31.07.2021 14:53 Відповісти
В этой истории два героя. А "политическая элита" - понятие широкое.
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31.07.2021 15:04 Відповісти
Судя по ответу , я так понял кандидатов на уважение нет. Хоть и политическая элита у нас "широкая".
Какая там широкая. Один сплошной совок.
Так называемые "новые" все лица Зеленский и Вакарчук , тоже совок.
Нет у нас нормальной элиты потому , что она вся узкая, совковая , и жадная.
Нормальных на горизонте нет. Хочешь поспорить, приведи хоть один конкретный пример.
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31.07.2021 18:12 Відповісти
ото ж...жаба ще якось пливає,а от голос конкретно загубила...
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31.07.2021 19:39 Відповісти
Данилюк предоставил ксерокопию диплома школы Индианского универа. Ну а оригинал показать конечно принципы не позволяют. Ведь до сегодня ксерокса было достаточно, а тут оригинал подавай. Обидно.
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31.07.2021 12:27 Відповісти
Ага. Со слов Милованова. А двух других вышей Данилюк тоже только ксерокопии показывал? И как же он умудрялся министром финансов в одном из самых результативных кабминов работать?
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31.07.2021 13:59 Відповісти
Какие " политики" такая и политика. Откуда это "Элито" повыползало?. Куда идем? Падайте на коленки и просите у Штатов внешнее правление. Потому как у нас "элиты. и если не придут Штаты - придет ВВП...
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31.07.2021 12:33 Відповісти
Чумак? Теж мені "моральний авторітєт"... Теж зробив себе разом, допомагав цій шоблі зеленій прийти до влади.
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31.07.2021 12:36 Відповісти
Милованов може сідати писати дисертацію: "Як з шанованого економіста з хорошою репутацією і якісною освітою за рік перетворитись на "дівчинку за викликом" для влади".
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31.07.2021 12:49 Відповісти
Вперше чую про "шанованого економіста Мілованова". А репутацію воно втратило як тільки поїхало в Трускавець...
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31.07.2021 21:35 Відповісти
Мілованов під любе безглузде рішення Зелених неуків підводить якесь примітивне наукове обгрунтування. Дебіє є дебіл. Як така людина може курувати КШЕ?
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31.07.2021 12:57 Відповісти
Всем тем, кто считает, что будущее Украины было просрано не в первом, а во втором туре, просто напоминаю:
кучма и симоненко
ющенко и янукович
тимошенко и янукович
порошенко и зеленский

Вам еще мало граблей? Внуки не выберутся из нищеты, ни ваши, ни ваших заложников - более вменяемых граждан. Задумайтесь, если есть чем!
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31.07.2021 13:01 Відповісти
И Ющ и Порошенко были нормальными президентами. Просто лохторату всегда хотелось новых ощущений.
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31.07.2021 14:01 Відповісти
Усі наші президенти були схвалені олігархічним консенсусом. Всі вони послідовно опустили економіку України ушестеро нижче від найближчих сусідів протягом 30 років. Згадані куми в тому числі.
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31.07.2021 16:09 Відповісти
поклонник слуги сказонул,,,лохторат гребанный
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31.07.2021 16:48 Відповісти
Экономику Украины опустил лохторат, который голосует за гречку, колбасу по 2.20 и дешевые тарифы.
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31.07.2021 19:08 Відповісти
Лохторат голосує за пропозиції з олігархічного ТБ та інтернет-ЗМІ. Кого йому вбили у мізки плюси, прямі, п'яті, інтери, айсітіві та інші - того і обирають. І НІКОЛИ нікого з переліку ворогів, визначених олігархічним консенсусом. Цим місце на кічі, або у пральні зомбоящика. Тутешнього у тому числі.
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31.07.2021 21:07 Відповісти
Если у лохтората отсутствует критическое мышление, то кто им доктор? Быдло должно страдать.
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31.07.2021 21:23 Відповісти
От обоих смердит кучмой, это повод не считать их приличными людьми. И, на всякий случай, напомню забывчивым, что войну с НАБУ(это событие сейчас главнее быдлодраки квартальщиков) начал порошенко руками шокина...
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31.07.2021 18:21 Відповісти
та це дурня... Просто ти було малим телям та не пам'ятаєш як після пологів, прийшов Порошенко та випив твій мозок. Але ти вижив?
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31.07.2021 22:25 Відповісти
У нас ніколи не було "нормального президента". Ніколи. І звідкіля б він узявся? З номенклатурних радянських покидьків? з дегенератів 90-х? з коромпованих ********* "новітнього часу"?
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31.07.2021 21:38 Відповісти
Вы ждете Супермена? Вам нужен такой, чтобы раздавал деньги бедным, понижал тарифы и переводил бабушек через дорогу? Тогда это будет не "нормальный" президент, а идиот.
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01.08.2021 00:11 Відповісти
В моєму розумінні "нормальний" це жорстокий і принциповий націоналіст-реформатор для якого "Україна понад усе!"
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01.08.2021 16:29 Відповісти
Ну это хорошо и правильно в идеальном мире. Но ты представляешь какой вой зубожилых поднимется, если начать реальные жесткие реформы? Это в принципе невозможно. Сингапуру при жестком авторитарном режиме, малом количестве населения, покорном народе и отсутствии внешних преград для того, чтобы построить государство понадобилось 40 лет. А ты хочешь за один срок при демократии? Президента, которого ты хочешь, повесят через месяц после его прихода к власти.
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01.08.2021 17:25 Відповісти
В 1991 році державних службовців було лише рівно 3000 осіб. Зараз їх 285 000. І тоді 3000 керували всіма підприємствами країни. Чим зайняті 285 000 чиновників сьогодні витрачаючи на своє утримання 49% ВВП країни (за Гройсмана. Зараз невідомо, напевне більше) а на медицину 3% та на армію під час війни 5%? Чому сьогодні держава наповнює бюджет поборами з таможні, драконівським оподаткування яке вбиває будь яке виробництво, а не виробництвом товарів та послуг? Не думаю що президента який знизить податкові відрахування на ввезення засобів виробництва, скоротить корумпований держапарат і спрямує кошти на освіту, медицину та армію повісять...
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01.08.2021 20:15 Відповісти
У меня таких данных нет. Да, аппарат раздут. Бубочка кричал, что его слишком много, а когда пришел, еще добавил. Я понятия не имею, чем занимаются 285 тысяч человек, но 3000 точно мало. Гройсман, кстати, был замечательным премьером. И Сеня тоже. С армией ситуация еще печальней. Там и расходы на НГУ в этих 5% учитываются. А наполняют бюджет поборами, потому что денег нет, а ума запустить экономику нет.
Ну а вообще не президент определяет налоговую политику государства - к реформам это не имеет никакого отношения. И госаппаратом он не управляет, и к бюджету вообще никакого отношения иметь не должен, а значит и к средствам на медицину и образование - учите матчасть! Кстати, Сеня налоги снизил. Ему это сильно помогло? Я это оценил. А Вы?
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01.08.2021 21:00 Відповісти
Хто має монобільшість в середовищі "законотворців" в ВР зараз той і керує. З 2008 у внутрішній еміграції і плачу лише 20% ПДВ на всі товари та послуги. До суспільних фондів не звертаюсь зовсім і сподіваюсь довіку цього не робити. Нехай Вам більше дістанеться. 285000 це тільки ті що мають статус "номенклатура міністерств та відомств" а загалом в держсекторі (бюджетники) працевлаштовано понад 7 млн. осіб. У світі держсектор вважається ефективним якщо в ньому зайнято не більше 1% населення. звідси у нас має бути 400 000 бюджетників максимально...
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01.08.2021 21:36 Відповісти
Сейчас главное, чтобы эта "монобильшисть" не переманила на свою сторону еще кого-то и не напринимала изменения в Конституцию - можем не разгрести. Все остальное пока что поправимо, хоть и потеряем лет 10.
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01.08.2021 21:41 Відповісти
но быдло так и непоняло
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31.07.2021 16:48 Відповісти
Это быдло уже надоело, несите мне другое быдло!
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31.07.2021 18:21 Відповісти
дибіл.... він і в африці дибіл.... такі чмошники, як міловарев, тянуть країну в гниле болото.....
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31.07.2021 13:04 Відповісти
Ну що ж , треба константувати - кожен хто береться виконувати забаганки охвісу ЗЕ , в підсумку залазить в лайно і виглядає дурнем .. .
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31.07.2021 13:04 Відповісти
Чому "виглядає"? Це і є патентований дурень. Жодна розумна особа ніколи і нізащо не буде мати справу з дегенератами ЗЕ.
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31.07.2021 21:40 Відповісти
З Миловановим та Данилюком все зрозуміло ще з того часу, коли вони йшли на вибори в команді зеленого кварталу. Дивує Чумак! Колись справляв враження розумної та порядної людини. Я не вважаю Порошенка святим, але треба судити людину по її спаравах, як сказано в Біблії! Невже варто було піднімати таку жахливу істерію проти Порошенка, свідомо приводячи до влади цих нахабних зелених невігласів на чолі з вовою?!! Тільки абсолютний ідіот не міг передбачити - на що воно здатне!!! Тепер ви маєте нахабство дивуватись беззаконню, що вони творять?!! Ганьба вам, малоросійська худоба!
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31.07.2021 13:16 Відповісти
влучно.
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31.07.2021 22:29 Відповісти
чумак,такого ж "поля ягода" як і милованов з данилюком-"зелена пліснява",якого ЗЕро,як і Данилюка,використав в якості нацюцюрника і "викинув на смітник". Так,що сваріться і далі недолугі "політики". Та й до ср@ки мені ваше шапіто-балаган)
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31.07.2021 13:25 Відповісти
От чим мені "подобаються" всі ці чумаки,романенки,гайдаі,лещенки,наєми,гордони та інші такмце тим,що спочатку агітують за телепнів,а потім костатують,що привели до влади телепнів.
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31.07.2021 14:02 Відповісти
милованову нахезать. он типичный нарцисс - социопат.
у таких совести нет.
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31.07.2021 16:45 Відповісти
В одному з африканських племен чоловіки не тиснули один одному руки,а по іншому вітались...Брали один в одного в руки геніталіі,тим самим довіряючи своє найбільш цінне і вразливе...Отака форма вітанням зеленим би підійшла...Хоча ні,повідривали б нафіг все,чим думають і грають...на ф-но...
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31.07.2021 16:59 Відповісти
"Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ - Цензор.НЕТ 4079
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31.07.2021 19:31 Відповісти
руку то понятно.а леве брать будешь?
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31.07.2021 21:40 Відповісти
Про інститут репутації говорить тіп,що в'їхав у парламент в БПП,й одразу став у лави борцунів-антикорупцьйонерів,вийшовши з фракції.
А які діла з Рябошапкою мутили !
https://resonance.ua/chumackiy-shlyakh-ryaboshapki/ Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
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31.07.2021 22:05 Відповісти
що цікаво, що кожна бл.діна, вважає, що воно моральний авторитет, особливо як вчасно втече:
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня 2012 року став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 7-го скликання , балотуючись і будучи обраним від партії Віталія Кличка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «УДАР»
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада 2014 року вдруге був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 8-го скликання за списками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка

У парламенті був членом фракції «БПП», яку покинув https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 4 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року за власним бажанням. У 2017 році обраний лідером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 громадської спілки «Громадянський рух Хвиля».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg "Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ - Цензор.НЕТ 4164

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg
На трибуні Верховної Ради
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 президентських виборах-2019 лідера партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F «Громадянська позиція» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
25 червня 2019 року призначений членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
З 11 вересня - головний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовий прокурор України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] З 4 січня 2020 - заступник генерального прокурора України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Руслана Рябошапки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . З 6 березня - виконувач обов'язків генпрокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
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31.07.2021 22:39 Відповісти
" не подадут руи в приличном обществе " Чумак от жары решил что 1е апреля? Где он в политике видел " приличное общество"?
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01.08.2021 09:12 Відповісти
Якісь дегенерати при владі!
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01.08.2021 10:24 Відповісти
 
 