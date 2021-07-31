"Я тепер не подам руки Милованову. Якби він знав, що стане нерукоподаваним, то подумав би, чи виконувати політичні замовлення", - Чумак про провал конкурсу БЕБ
Історія із радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим і колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком показує, що в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
"Історія із Миловановим і дипломом Данилюка - це історія не стільки про конкурс, скільки про репутацію.
Якби Милованов точно знав, що, крім ляпаса, він також буде нерукоподаваним у нормальному товаристві, він, напевно, десяток разів подумав би, чи виконувати такі політичні замовлення, чи ні.
Але, на жаль, в українській політиці інститут репутації не працює зовсім.
Виборці прощають політикам будь-яку брехню чи будь-яку "арахамію" в принципі, а політики не вважають репутацію власним капіталом.
Ось так і живемо :(
Я тепер Милованову руки точно не подам".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани США. Глава цієї комісії - Милованов.
У коментарях до ситуації Млованов назвав Данилюка "неадекватним".
Будь ласка, зачекайте...
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Чувак був міністром фінансів, хоча йому й видали пня під жопу при Порохі, але дивно, на міністра фінансів освіти вистачило, а на голову БЕБ - нє.
"ЕС" или БПП только не называйте. Там один Барна чего только стоит.
Какая там широкая. Один сплошной совок.
Так называемые "новые" все лица Зеленский и Вакарчук , тоже совок.
Нет у нас нормальной элиты потому , что она вся узкая, совковая , и жадная.
Нормальных на горизонте нет. Хочешь поспорить, приведи хоть один конкретный пример.
кучма и симоненко
ющенко и янукович
тимошенко и янукович
порошенко и зеленский
Вам еще мало граблей? Внуки не выберутся из нищеты, ни ваши, ни ваших заложников - более вменяемых граждан. Задумайтесь, если есть чем!
Ну а вообще не президент определяет налоговую политику государства - к реформам это не имеет никакого отношения. И госаппаратом он не управляет, и к бюджету вообще никакого отношения иметь не должен, а значит и к средствам на медицину и образование - учите матчасть! Кстати, Сеня налоги снизил. Ему это сильно помогло? Я это оценил. А Вы?
у таких совести нет.
А які діла з Рябошапкою мутили !
https://resonance.ua/chumackiy-shlyakh-ryaboshapki/ Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня 2012 року став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 7-го скликання , балотуючись і будучи обраним від партії Віталія Кличка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «УДАР»
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада 2014 року вдруге був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F народним депутатом України 8-го скликання за списками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка
У парламенті був членом фракції «БПП», яку покинув https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 4 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року за власним бажанням. У 2017 році обраний лідером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 громадської спілки «Громадянський рух Хвиля».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A7%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9A_%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%C2%A9.jpg
На трибуні Верховної Ради
10 грудня 2018 року Віктор Чумак підтримав на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 президентських виборах-2019 лідера партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F «Громадянська позиція» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Гриценка та очолив його передвиборчий штаб.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
25 червня 2019 року призначений членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної ради з питань антикорупційної політики .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
З 11 вересня - головний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військовий прокурор України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] З 4 січня 2020 - заступник генерального прокурора України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Руслана Рябошапки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] . З 6 березня - виконувач обов'язків генпрокурора Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .