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Новини
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Після бійки Милованов назвав Данилюка "гопником": "Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення"

Після бійки Милованов назвав Данилюка

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов оприлюднив свою позицію за фактом конфлікту з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що сталося, якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії із відбору голови (запрошення і підтвердження на фото). І вдарив його", - написав Милованов.

Він продовжив: "Чому? Бо кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу. Кандидат каже, що він реформатор, на комісію чинився тиск, щоб його усунути. А насправді тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопник. Так робили в 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення. Ця культура має припинитися".

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Милованов зазначив: "Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б'ється замість того, щоб правильно заповнити документи або звернутися до суду і оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою".

"Багато кандидатів намагаються просто розбалансувати конкурс, щоб збити запуск нової служби і відтермінувати запровадження важливої реформи. На певних членів комісії справді чиниться тиск, як ви бачите, наприклад, у випадку з цим кандидатом. Але ні я, ні інші члени комісії не будуть піддаватися цьому тиску і не будуть порушувати закон. Кандидати, яких не допустили, зараз намагатимуться дискредитувати конкурс, використовуючи нечесних правоохоронців у різних правоохоронних органах, від поліції до служби безпеки, від НАБУ до НАЗК. Про це мені казав учора кандидат. Схожі заяви робили на проросійських каналах інші кандидати, які були недопущені", - продовжив радник Єрмака.

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"Моя порада таким кандидатам: уважно читайте закон і виконуйте його або найміть юристів, якщо не вистачає своєї компетенції. І ведіть боротьбу не у ФБ або фізично, а в правовому полі. Прохання до всіх органів: не політизуйте конкурс і дійте в межах своїх повноважень і суворо за законом.

Посада голови БЕБ вимагає сильної псіхічноі стабільності. Ось кандидат показав, як він реагує на стрес. І це до нього прийшов багаторічний товариш. На цій посаді голові будуть реально погрожувати і створюватимуть стрес. І що, він теж так реагуватиме?" - резюіровал Милованов.

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Після бійки Милованов назвав Данилюка гопником: Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали не ті рішення 01
Після бійки Милованов назвав Данилюка гопником: Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали не ті рішення 02

Автор: 

бійка (746) конкурс (1297) Данилюк Олександр (911) Милованов Тимофій (418) Бюро економічної безпеки (666)


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Топ коментарі
+28
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 7300
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31.07.2021 12:06 Відповісти
+12
позвал, дал в бубен, послал нах...))) а как вы хотели, зеленые ублюдки! бьют не по паспорту, а в рыло.
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31.07.2021 12:00 Відповісти
+11
"Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", - Милованов о драке с Данилюком - Цензор.НЕТ 7466
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31.07.2021 12:15 Відповісти
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позвал, дал в бубен, послал нах...))) а как вы хотели, зеленые ублюдки! бьют не по паспорту, а в рыло.
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31.07.2021 12:00 Відповісти
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 7300
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31.07.2021 12:06 Відповісти
мудрий нарiд сказал ЗЕ, значит ЗЕ !
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31.07.2021 16:31 Відповісти
сгадзаси )))) - но терпилы - приспособленцы- самокрайни ....- это ментальное...., это еще надолго.....
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31.07.2021 19:39 Відповісти
"Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", - Милованов о драке с Данилюком - Цензор.НЕТ 7466
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31.07.2021 12:15 Відповісти
ДАНИЛОВ ТИ ДАСИ МИЛІ ПО БУБОНУ, ЯКЩО БУДЕШ ГАВКАТЬ ТОЧНО ДАМ, МИЛЯ=ГАВ ГАВ ГАВ, ТРІСЬ У РИЛО......
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31.07.2021 12:22 Відповісти
От якби мілованова... Так би усюди вітали.. Можеб до нього і щось дійшло
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31.07.2021 12:03 Відповісти
После драки Милованов назвал Данилюка "гопником" - Цензор.НЕТ 1194
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31.07.2021 12:04 Відповісти
Холуи Коломойского честными и порядочными быть не могут. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. А то в армии Великобритании был младший капрал Уильям Виндзор, козёл, а в ВСУ был бы Виндман, министр обороны.
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31.07.2021 12:10 Відповісти
А радником Трампа був капрал чи міністр?
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31.07.2021 12:13 Відповісти
Советник Ермака такое же дерьмо.Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета. / Милованов рассказал, как курил марихуану.-Источник откровений. Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/ Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / Наиболее вероятный сценарий - это постепенное усиление гривни, - Милованов/ "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов.
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31.07.2021 12:49 Відповісти
Головне, щоб не Сідоров.
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31.07.2021 14:57 Відповісти
За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, да просто умного. Зато предателей и воров-не меряно. Сто лет назад мафия где то Бланка уничтожила УНР. Сейчас мафия Коломойского уничтожает Украину.
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31.07.2021 15:45 Відповісти
Почему б дебилу по башке не стукнуть?!
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31.07.2021 12:11 Відповісти
Чомусь доки людина при владі, вона несе маячню, як тільки відтащили від корита, стає патріотом.
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31.07.2021 12:11 Відповісти
Давно вже над цим розмірковую...
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31.07.2021 12:55 Відповісти
- Обожди немного, - сказал он. - Я вызвал мастера из салона татуировок, сейчас должен подъехать.
- Зачем?..
- Понимаешь, есть такая биологическая особенность у президентов. Они не только куда-то теряют наказы избирателей, но потом кидают и собственную команду. Не по злому умыслу, а так выходит. Вот мы тебе это все и выколем по фасаду. В зеркальном изображении. Утром шасть в ванную - оп-па: и все перед глазами!
- Не забуду, как мать родную! - поклялся замполит, меняясь в лице.
- Шучу, - вздохнул Колчак. - А жаль.
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31.07.2021 13:33 Відповісти
Смешно не это, смешно , что экономики никакой уже нет, но главное БЭБ будет.
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31.07.2021 12:12 Відповісти
Дебилом был, дебилом и остался.
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31.07.2021 12:14 Відповісти
От Милованов - говно. Его пригласили в воскресенье и повторно - во вторник. Это 27 число. А вся возня произошла - 29-ого. Ну, конечно, после того , что произошло в четверг, мог бы, гнида, и догадаться, что рады ему не будут. Но оно все равно поперлось. Еще и жалуется, что выхватил. Да ему любой бы, на месте Данилюка втащил бы. У милованова чести вообще нет - чмо склизкое
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31.07.2021 12:15 Відповісти
Настоящий джентельмен, со всеми отгулял 29, а Тимофея позвал на 30 что бы с удовольствием дать в бубен.
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31.07.2021 12:22 Відповісти
Не буду судить политическую подоплёку этого случая. Но превращать День рождения, где надо дарить радость и добро, в арену для решения своих амбиций, неправильно. Я жил некоторое время в Грузии. Там, если бы хозяин мероприятия поднял руку на своего гостя, его бы подвергли всеобщему презрению. А у нас на первом плане шкурные интересы. Вот и вся мораль!
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31.07.2021 12:23 Відповісти
Задолбал ты, бот голимый, на каждой ветке свое дерьмо лить
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31.07.2021 12:31 Відповісти
Эксперт подзаборный, пройдись по дешёвым пивным и похмелись, допивая с оставшихся кружек. Я своё имя не прячу, в отличии от тебя, поэтому на "бота голимого" ты похож больше!
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31.07.2021 12:55 Відповісти
В нормальному товаристві і самому Чумаку не подали би руки.
Він був поміж тих, хто активно пхав у владу оце все, нинішнє, був членом їхньої команди, при них став заступником генерального прокурора.
Побув кілька місяців на посаді, зробив собі пенсію 100 000 грн. і злиняв.
Тепер займається моралізаторством.
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31.07.2021 12:25 Відповісти
Дебіл проти Гопника. Наразі нічия, 1-1 (відсторонення від конкурсу - удар в пику)
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31.07.2021 12:27 Відповісти
думаю..пора всем им домой....уже бьються за посады..нам рассказывают..ми реформа
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31.07.2021 12:30 Відповісти
Милованову давно пора к дяденьке с маленьким молоточком
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31.07.2021 12:42 Відповісти
враження, що мілованов не тільки дибіл.... воно тупе, ще й плаває в якісь космічній субстанції.....
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31.07.2021 12:59 Відповісти
Вся пліснява, це гопота 90-их.
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31.07.2021 13:18 Відповісти
Борьба была равна...подрались два гавна...
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31.07.2021 13:27 Відповісти
А що робити,якщо чиновник сам зізнається,що він дебіл?
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31.07.2021 13:59 Відповісти
После драки "я Дебил" назвал Данилюка "гопником"
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31.07.2021 14:10 Відповісти
Мало этот ермаковский высерок еще получил.
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31.07.2021 14:41 Відповісти
Не помню , что бы в 90-е чиновники приезжали к гопникам на дни рождения.
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31.07.2021 14:45 Відповісти
Били чиновников когда они принимали "не те" решения" и правильно делали.
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31.07.2021 17:19 Відповісти
наших "чиновников" на до куярить арматурой 24/366 !!!!
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31.07.2021 18:20 Відповісти
Правильно и сделали , что набили морду этому ДЕБИЛУ из США!!
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31.07.2021 18:37 Відповісти
Після бійки Милованов назвав Данилюка "гопником": "Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення" - Цензор.НЕТ 7842
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31.07.2021 19:33 Відповісти
Мілованов типовий холуй, а дати по пиці холую який щось там про себе уявляє прийнятна практика в усьому світі.
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31.07.2021 21:46 Відповісти
Гопник из 90х пришел бы с утюгом или паяльником и мигом получил бы должность и деньги.А тут мажор носится со своей побитой мордой - уже надоел.
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01.08.2021 06:47 Відповісти
 
 