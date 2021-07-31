Після бійки Милованов назвав Данилюка "гопником": "Так робили у 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення"

Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов оприлюднив свою позицію за фактом конфлікту з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що сталося, якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії із відбору голови (запрошення і підтвердження на фото). І вдарив його", - написав Милованов.

Він продовжив: "Чому? Бо кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу. Кандидат каже, що він реформатор, на комісію чинився тиск, щоб його усунути. А насправді тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопник. Так робили в 90-х. Били чиновників, коли вони ухвалювали "не ті" рішення. Ця культура має припинитися".

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Милованов зазначив: "Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б'ється замість того, щоб правильно заповнити документи або звернутися до суду і оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою".

"Багато кандидатів намагаються просто розбалансувати конкурс, щоб збити запуск нової служби і відтермінувати запровадження важливої реформи. На певних членів комісії справді чиниться тиск, як ви бачите, наприклад, у випадку з цим кандидатом. Але ні я, ні інші члени комісії не будуть піддаватися цьому тиску і не будуть порушувати закон. Кандидати, яких не допустили, зараз намагатимуться дискредитувати конкурс, використовуючи нечесних правоохоронців у різних правоохоронних органах, від поліції до служби безпеки, від НАБУ до НАЗК. Про це мені казав учора кандидат. Схожі заяви робили на проросійських каналах інші кандидати, які були недопущені", - продовжив радник Єрмака.

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"Моя порада таким кандидатам: уважно читайте закон і виконуйте його або найміть юристів, якщо не вистачає своєї компетенції. І ведіть боротьбу не у ФБ або фізично, а в правовому полі. Прохання до всіх органів: не політизуйте конкурс і дійте в межах своїх повноважень і суворо за законом.

Посада голови БЕБ вимагає сильної псіхічноі стабільності. Ось кандидат показав, як він реагує на стрес. І це до нього прийшов багаторічний товариш. На цій посаді голові будуть реально погрожувати і створюватимуть стрес. І що, він теж так реагуватиме?" - резюіровал Милованов.

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