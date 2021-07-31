Ми підтримуємо український народ у його вимозі справедливого розслідування справи Гандзюк, - посольство США

Посольство США в Україні в річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк закликало владу притягти до відповідальності винуватців і висловило солідарність із українським народом, що вимагає справедливості в цій справі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні у твітері посольства.

"Сьогодні ми відзначаємо третю річницю нападу на Катерину Гандзюк, громадську активістку, яка боролася із корупцією та яка віддала своє життя за демократичну і квітучу Україну. Ми продовжуємо підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу наактивісткуКатерину Гандзюк.