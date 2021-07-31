РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в "Укрзалізниці" та в разі потреби вжити кадрових рішень
Рада національної безпеки й оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів розібратися у стані справ в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" та в разі потреби вжити кадрових рішень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання ради.
"Ми звертаємо увагу, що в "Укрзалізниці" сьогодні є небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, в забезпеченні сталого функціонування компанії. Тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися в стані справ і в разі потреби вжити кардинальних, зокрема кадрових, рішень із цього питання", - сказав він.
Як повідомлялося, навесні цього року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) із питань перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця".
У квітні голова ТСК Юлія Гришина заявила про намір провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління компанії.
Також повідомлялося, що наприкінці травня глава ТСК Гришина заявила, що найближчим часом буде оголошено конкурс із відбору нових членів наглядової ради і правління "Укрзалізниці".
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Зажирел Сирожа на укрзализнычной кормушке, расслабился, плохо стал работать на политпропагандонском фронте
Вот в Польше бывшего главу Автодора Новака и его подельников сразу арестовали за коррупцию.
Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных - экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.
А у нас вокруг воров и ворюг водят хороводы... Кто же своих будет сажать.
Как в одной песне, все "связаны одной цепью"
Тоже самое с тарифами на электроэнергию. Только СНБО собрался рассматривать этот вопрос, как Шмыгаль тут же на опережение на месяц продлил старые тарифы.
Не отменил, а продлил. Какой же Шмыгаль правитель? Кто же из олигархов ему позволит отменить или снизить тарифы?
Не правительство правит страной, а олигархи с их необузданными аппетитами.
Так, 9 июля Журавлев https://public.nazk.gov.ua/documents/d8e0a670-7f08-4a2f-970d-dc88d537bcd0 купил себе автомобиль Honda CR-V 2021 года выпуска.
За несколько дней до этого, 5 июля Журавлев получил от "Укрзализныци" https://public.nazk.gov.ua/documents/bf7ed712-7023-4c39-bc4c-67cf9fd2d5f7 вознаграждение в размере 332 тыс. грн.
В целом, с начала 2021 года Журавлев получил от "Укрзализныци" 2,3 млн грн вознаграждения.
"Я и не скрывал, что поддерживаю Зеленского с дня его выдвижения".
Это действительно так, но результат тоже налицо:
полгода воздержания от критики и поддержки новой власти конвертировались в высокую должность в крупнейшей транспортной компании страны.
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.
С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
С КЕМ ВЫ ПРОХОДИЛИ ПРОЦЕДУРУ "СОБЕСЕДОВАНИЯ" ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ В НАБСОВЕТ УЗ?
- СОБЕСЕДОВАНИЯ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом.
Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов.
С главой Офиса президента (интервью состоялось до ухода Андрея Богдана с должности. - ЭП) мы знакомы десять лет. Ему мои взгляды известны еще с тех пор, когда я был журналистом, а он был заместителем министра юстиции в правительстве Юлии
Тимошенко.
Кто еще там? С генпрокурором я знаком, наверное, тоже лет десять. То есть для этих людей я не являюсь кем-то новым. С министром я был знаком до назначения. В общем, я думаю, он всегда знал, кто я такой.
НАБСОВЕТ НЕ МОЖЕТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ.
Для этого внутри "Укрзалізниці" создано специальное подразделение - "департамент безопасности", в котором по штату 200 человек.!!!
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КАКОЙ ВАШ КОМИТЕТ?
- КОМИТЕТ ПО КОРРУПЦИИ, ПО АНТИКОРРУПЦИИ И КОМПЛАЕНСУ.
- Можете ли вы привести пример любой удобной вам компании, где в набсовете есть член, который отвечает за коррупцию?
- Я ВАМ ПОВТОРЯЮ: В НАБСОВЕТЕ Я НЕ МОГУ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ.
- Вы назвали себя "государевым оком" в вопросах антикоррупции "Укрзалізниці". Соответственно, если пользоваться этой терминологией, вы курируете антикоррупционный сектор в компании.
- Не курирую. Куратором антикоррупции является руководитель департамента безопасности.
- Тогда я не понимаю, чем вы занимаетесь в УЗ. Что вы подразумеваете под "государевым оком"?
- Я в режиме 24/7 получаю информацию и даю свою оценку тому, как в госкомпании нарушены интересы акционера в этой части. Я не просто это молча наблюдаю…