РНБО доручила Кабміну розглянути ситуацію в "Укрзалізниці" та в разі потреби вжити кадрових рішень

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів розібратися у стані справ в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" та в разі потреби вжити кадрових рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання ради.

"Ми звертаємо увагу, що в "Укрзалізниці" сьогодні є небезпечні з точки зору нацбезпеки процеси у фінансово-господарській діяльності, в забезпеченні сталого функціонування компанії. Тому РНБО прийняла протокольне доручення до Кабміну розібратися в стані справ і в разі потреби вжити кардинальних, зокрема кадрових, рішень із цього питання", - сказав він.

Як повідомлялося, навесні цього року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) із питань перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця".

У квітні голова ТСК Юлія Гришина заявила про намір провести детальне розслідування діяльності наглядової ради та правління компанії.

Також повідомлялося, що наприкінці травня глава ТСК Гришина заявила, що найближчим часом буде оголошено конкурс із відбору нових членів наглядової ради і правління "Укрзалізниці".