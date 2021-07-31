НАЗК перевірило 300 декларацій: у 12 осіб, зокрема і нардепів, виявлено ознаки кримінальних злочинів

Національне агентство протидії корупції завершило перевірку 294 декларацій чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У повідомленні зазначається: "НАЗК завершило повні перевірки 294 декларацій. Загальний розмір недостовірних відомостей у грошовому вираженні в перевірених деклараціях становить понад 255 млн грн. Які результати отримало НАЗК? У 52 деклараціях виявлено ознаки адміністративного правопорушення; у 12 деклараціях виявлено ознаки кримінального злочину".

"Нагадаємо, що НАЗК не є правоохоронним органом, тож подальше розслідування виявлених агентством ознак кримінального злочину проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: НАБУ, Національна поліція Україна і ДБР", - зауважили в агентстві.

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Як зазначають в агентстві, у зв'язку з виявленими ознаками кримінальних злочинів НАЗК направить у зазначені правоохоронні органи за підслідністю обґрунтовані висновки (результати перевірки) за деклараціями наступних осіб:

Ірина Овчаренко - колишня перша заступниця голови Національного агентства з питань державної служби;

Микола Короткевич - суддя Верховного Суду;

Михайло Забродський - народний депутат від "Європейської Солідарності";

Максим Пашковський - народний депутат від "Слуги народу";

Олександр Бабіков - колишній перший заступник директора ДБР;

Ольга Саладуха - нардепка, "Слуга народу";

Денис Радов - колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;

Анна Колісник - нардепка, "Слуга народу";

Олексій Кучер - колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;

Тарас Пастух - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;

Андрій Буйний - колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Руслан Тихонченко - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

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