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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАЗК перевірило 300 декларацій: у 12 осіб, зокрема і нардепів, виявлено ознаки кримінальних злочинів

НАЗК перевірило 300 декларацій: у 12 осіб, зокрема і нардепів, виявлено ознаки кримінальних злочинів

Національне агентство протидії корупції завершило перевірку 294 декларацій чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У повідомленні зазначається: "НАЗК  завершило повні перевірки 294 декларацій. Загальний розмір недостовірних відомостей у грошовому вираженні в перевірених деклараціях становить понад 255 млн грн. Які результати отримало НАЗК? У 52 деклараціях виявлено ознаки адміністративного правопорушення; у 12 деклараціях виявлено ознаки кримінального злочину".

"Нагадаємо, що НАЗК не є правоохоронним органом, тож подальше розслідування виявлених агентством ознак кримінального злочину проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: НАБУ, Національна поліція Україна і ДБР", - зауважили в агентстві.

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Як зазначають в агентстві, у зв'язку з виявленими ознаками кримінальних злочинів НАЗК направить у зазначені правоохоронні органи за підслідністю обґрунтовані висновки (результати перевірки) за деклараціями наступних осіб:

Ірина Овчаренко - колишня перша заступниця голови Національного агентства з питань державної служби;

Микола Короткевич - суддя Верховного Суду;

Михайло Забродський - народний депутат від "Європейської Солідарності";

Максим Пашковський - народний депутат від "Слуги народу";

Олександр Бабіков - колишній перший заступник директора ДБР;

Ольга Саладуха - нардепка, "Слуга народу";

Денис Радов - колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;

Анна Колісник - нардепка, "Слуга народу";

Олексій Кучер - колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;

Тарас Пастух - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;

Андрій Буйний - колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Руслан Тихонченко - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

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Автор: 

електронне декларування (1473) НАЗК (1699)


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Топ коментарі
+3
Щось малувато.
Більшість слуг народу значно покращили своє матеріальне становище.
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31.07.2021 13:05 Відповісти
+2
неожиданно.... неожиданно мало !! )))
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31.07.2021 13:07 Відповісти
+2
Креативно...даже имена огласили .Теперь списочники спать перестанут , напуганные и растерянные наперегонки понесут излишки в бюджет. Грозные разоблачения заставят одуматься других и ....потекут молочные реки.
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31.07.2021 13:18 Відповісти
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И шо обкладут санкциями?
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31.07.2021 12:55 Відповісти
Ждём внесения этих дел в "ЄДРР"!
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31.07.2021 12:56 Відповісти
Ага подождите подождитеони сами себя посадят
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31.07.2021 13:21 Відповісти
Щось малувато.
Більшість слуг народу значно покращили своє матеріальне становище.
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31.07.2021 13:05 Відповісти
неожиданно.... неожиданно мало !! )))
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31.07.2021 13:07 Відповісти
Циркова вистава про "нанайських хлопчиків" триває !!!)))
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31.07.2021 13:38 Відповісти
Опять опечатка! НАПК проверило 300 деклараций: у 12 человек, в том числе и нардепов, НЕ обнаружены признаки уголовных преступлений. Так выглядит правдоподобнее, та и то под большим вопросом.
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31.07.2021 13:14 Відповісти
Креативно...даже имена огласили .Теперь списочники спать перестанут , напуганные и растерянные наперегонки понесут излишки в бюджет. Грозные разоблачения заставят одуматься других и ....потекут молочные реки.
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31.07.2021 13:18 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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31.07.2021 13:35 Відповісти
Михаил Забродский - главный коррупционер? Не Новинский, ни Бойко, ни Тищенко, а именно Забродский? Вы что-там совсем кукухой поехали?
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31.07.2021 13:35 Відповісти
Багато колишніх,а де чинні ???)))
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31.07.2021 13:37 Відповісти
 
 