НАЗК перевірило 300 декларацій: у 12 осіб, зокрема і нардепів, виявлено ознаки кримінальних злочинів
Національне агентство протидії корупції завершило перевірку 294 декларацій чиновників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У повідомленні зазначається: "НАЗК завершило повні перевірки 294 декларацій. Загальний розмір недостовірних відомостей у грошовому вираженні в перевірених деклараціях становить понад 255 млн грн. Які результати отримало НАЗК? У 52 деклараціях виявлено ознаки адміністративного правопорушення; у 12 деклараціях виявлено ознаки кримінального злочину".
"Нагадаємо, що НАЗК не є правоохоронним органом, тож подальше розслідування виявлених агентством ознак кримінального злочину проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: НАБУ, Національна поліція Україна і ДБР", - зауважили в агентстві.
Як зазначають в агентстві, у зв'язку з виявленими ознаками кримінальних злочинів НАЗК направить у зазначені правоохоронні органи за підслідністю обґрунтовані висновки (результати перевірки) за деклараціями наступних осіб:
Ірина Овчаренко - колишня перша заступниця голови Національного агентства з питань державної служби;
Микола Короткевич - суддя Верховного Суду;
Михайло Забродський - народний депутат від "Європейської Солідарності";
Максим Пашковський - народний депутат від "Слуги народу";
Олександр Бабіков - колишній перший заступник директора ДБР;
Ольга Саладуха - нардепка, "Слуга народу";
Денис Радов - колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;
Анна Колісник - нардепка, "Слуга народу";
Олексій Кучер - колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;
Тарас Пастух - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;
Андрій Буйний - колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;
Руслан Тихонченко - колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.
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