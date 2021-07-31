Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК вкотре повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "28 і 29 липня проросійські найманці зробили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянок місцевості поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що розташовані на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ".

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"Наголошуємо, що такі дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення і суперечать Мінським домовленостям.

Також варто зазначити, що ці дії є порушенням норм Женевських конвенцій 1949 року і кваліфікуються як військові злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності і вважаються міжнародними злочинами, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Українська сторона СЦКК ще раз наголошує, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях у повній бойовій готовності і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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