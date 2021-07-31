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Новини Операція Об'єднаних сил
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Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК

Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК вкотре повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "28 і 29 липня проросійські найманці зробили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянок місцевості поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що розташовані на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ".

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"Наголошуємо, що такі дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення і суперечать Мінським домовленостям.

Також варто зазначити, що ці дії є порушенням норм Женевських конвенцій 1949 року і кваліфікуються як військові злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності і вважаються міжнародними злочинами, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Українська сторона СЦКК ще раз наголошує, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях у повній бойовій готовності і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

мінування (1218) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Це ті "невідомі" предмети, про підрив на яких повідомляє "українська" сторона.
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31.07.2021 13:15 Відповісти
+3
надопростоперестатьминировать!
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31.07.2021 13:15 Відповісти
+1
Самоликвидация максимум через 100 часов. Т.е. на 5-й день местность самоочищается. Какой смысл в таком минировании, кроме как тупо потроллить?
Подобное минирование применяют в местах прорыва противника, чтоб остановить живую силу, пока организовывается оборона. А так - хз...
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31.07.2021 13:20 Відповісти
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надопростоперестатьминировать!
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31.07.2021 13:15 Відповісти
Це ті "невідомі" предмети, про підрив на яких повідомляє "українська" сторона.
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31.07.2021 13:15 Відповісти
Там после подрыва столько всякого однозначно идентифицируемого мусора остаётся, что определить "предмет" сможет даже слепой.
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31.07.2021 13:52 Відповісти
Самоликвидация максимум через 100 часов. Т.е. на 5-й день местность самоочищается. Какой смысл в таком минировании, кроме как тупо потроллить?
Подобное минирование применяют в местах прорыва противника, чтоб остановить живую силу, пока организовывается оборона. А так - хз...
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31.07.2021 13:20 Відповісти
Кстати самоликвидацию можно отключить!
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31.07.2021 13:27 Відповісти
Покажешь, как?
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31.07.2021 13:27 Відповісти
Покажу! Приезжай на ноль!
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31.07.2021 13:30 Відповісти
Пость сюда фотки. ПОМка довольно фотогенична.
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31.07.2021 13:31 Відповісти
Угу это что-бы меня найвеличнейший посадил?!
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31.07.2021 13:35 Відповісти
Не ссы - просто покажи где на стакане ПОМки выключатель самоликвидатора
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31.07.2021 13:36 Відповісти
ПОМ-2РБС - відрізняється часом приведення в бойове положення 120 с, без самоліквідації.
ПОМ-2Р1БС - відрізняється часом приведення в бойове положення 50 с, без самоліквідації.

Ты сначала покажи где здесь самоликвидатор?
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31.07.2021 13:39 Відповісти
Где в статье "РБС" или "Р1БС"? При том, что в той же статье сказано о ДИСТАНЦИОННОМ минировании, а не ручном, а значит ни о каком "Р", или "РБС", или "Р1БС" речи не идёт и идти не может
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31.07.2021 13:45 Відповісти
ПОМ-2РБС является модификацией ПОМ-2 которая отличается только отсутствием самоликвидатора. Которую как и ПОМ-2 можно ставить дистанционно! Шура учите МАТЧАСТЬ!
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31.07.2021 13:51 Відповісти
Мины серии ПОМ-2Р по конструкции аналогичны мине ПОМ-2 и отличаются лишь тем, что устанавливаются поодиночке вручную. И?
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31.07.2021 13:53 Відповісти
Что ты притих? На минах серии ПОМ-2Р даже блок стабилизации отсутствует, как отсутствует возможность ДИСТАНЦИОННОГО минирования. А в статье именно о ДИСТАНЦИОННОМ минировании. Т.е. по твоей логике, кацапы вскрывают заряженную кассету, вынимают оттуда мины ПОМ-2 (никакие не "Р"), вскрывают стаканы мин, вынимают мины, вскрывают корпуса мин, извлекают самоликвидаторы, заменяют их массогабаритными макетами, собирают мины, пакуют мины в стаканы, всё это вставляют обратно в кассеты и после всего этого дистанционно минируют местность? Покажешь, как это всё делать?
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31.07.2021 14:05 Відповісти
Ну? Шо там тебе на ноле говорят?
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31.07.2021 14:36 Відповісти
Зеленский ************ Пушилину сделал последнее китайское предупреждение и грозно топнул ножкой!
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31.07.2021 13:26 Відповісти
На ДАУНбассе Путлер отменил Комендатский час...,а Денис Казанский каже шо между ЛНР и ДНР кажен день перестрелки...,быдло стреляет друг друга...
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31.07.2021 13:45 Відповісти
30 августа кстати на РАБссии праздник...,Феликс Дзержинский объявил о начале Красного Террора по всей сраной РАБссии после покушения на Мудака всех народов чЛенина в.в...в 1918 году...,по всекй РАБссии мочили в сортире друг друга не только генералы Деникины,Корниловы,Юденичи и Колчаки....Котовские,Чапаевы Фрунзеи прочая нечисть краснопузая...,по самым скромным подсчетам стеряли друг друга сотнями ТЫСЯЧ...
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31.07.2021 13:53 Відповісти
Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9369
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31.07.2021 14:05 Відповісти
Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4439
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31.07.2021 14:14 Відповісти
ТАК ЗАМИНИРУЙТЕ ТАК ЖЕ САМО ИХ !)
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01.08.2021 06:47 Відповісти
БОЯТСЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ )))
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01.08.2021 06:48 Відповісти
 
 