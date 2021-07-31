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Новини Олімпіада-2020
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"Це так не спрацює". Український стрибун на батуті розкритикував тренерів збірної та Федерацію після невдачі на Олімпіаді-2020

Український стрибун на батуті Микола Просторов повідомив про погані умови підготовки українських батутистів, а також розкритикував тренерів збірної і національну Федерацію після свого невдалого виступу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спортсмен заявив у коментарі для "Суспільного".

Зокрема, Просторов заявив, що умови для підготовки стрибунів на батуті в країні не змінилися в кращий бік. За його словами, це болюча тема в цьому виді спорту.

Спортсмен зазначив, що з усіх питань доводиться звертатися до керівництва Федерації стрибків на батуті України, до тренерів збірної.

"Звичайно, в нашій країні ці проблеми штовхають від одного до іншого. Перші кажуть: "Я цим не займаюся".  Другі кажуть: "Я цим не займаюся". Треті кажуть: "Показуйте результат - все у вас буде".

Однак, на жаль, стрибки на батуті - це не той вид спорту, де можна умовно на підлозі боротися, тягати гантелі. Це так не спрацює", - сказав Просторов.

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Українець не зміг пробитися до фіналу змагань зі стрибків на батуті Олімпіади в Токіо, ставши 12-м у кваліфікації.

Микола Просторов - 26-річний спортсмен із Херсону, він є срібним призером чемпіонату Європи (2016 р.), Всесвітніх ігор (2017 р.) і Європейських ігор (2018 р.) у синхронних стрибках на батуті.

Автор: 

Олімпіада (688) спорт (1637)


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Топ коментарі
+13
Звичайно, що так не спрацює. Зєлєнскій помічає спортсмена лише тоді, коли він зайняв місце на п'єдесталі і на ньому можна попіаритись. А ні до того, ні після того йому не цікавий ні спортсмен, ні спорт.
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31.07.2021 13:44 Відповісти
+11
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта. 23.07.21.- Ситуацию в спорте ухудшает коррупция. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству ./ Государством правит воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
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31.07.2021 13:54 Відповісти
+9
Більше того - сам Підро Ліксєіч був майстром спорту по стрибках курсу гривні до долара,за що має золоту медаль Панамських офшорних ігор-2014
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31.07.2021 14:03 Відповісти
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Чё, прыгающая мордва в Орде уже не в почете?
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31.07.2021 13:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FZLnfieH3WY
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31.07.2021 13:50 Відповісти
А какуны вроде тебя в почете только у северных нигерийцев... потому как пахнешь родиной
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31.07.2021 13:54 Відповісти
Звичайно, що так не спрацює. Зєлєнскій помічає спортсмена лише тоді, коли він зайняв місце на п'єдесталі і на ньому можна попіаритись. А ні до того, ні після того йому не цікавий ні спортсмен, ні спорт.
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31.07.2021 13:44 Відповісти
За Петра ми були на десяти останніх олімпіадах завжди у першій трійці, бо він дбав про спорт! Клята пліснява не дає змоги тренуватись геніям стрибків на батуті! Ганьба!
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31.07.2021 13:48 Відповісти
Більше того - сам Підро Ліксєіч був майстром спорту по стрибках курсу гривні до долара,за що має золоту медаль Панамських офшорних ігор-2014
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31.07.2021 14:03 Відповісти
А о чёрном поясе боевого отсекания гражданских вы почему не упомянули ?
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31.07.2021 14:08 Відповісти
а Петра ми були на десяти останніх олімпіадах...
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31.07.2021 16:04 Відповісти
А на Євро-2016 за Петра українські футболісти взагалі ледь чемпіонами не стали...
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31.07.2021 20:04 Відповісти
Плохому танцору всегда что-то мешает.
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31.07.2021 13:48 Відповісти
я вчора підняв штангу менше разів ніж позавчора, шукаю винних
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31.07.2021 13:54 Відповісти
вы прыгайте, а батуты будут
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31.07.2021 13:54 Відповісти
На жаль нащі олімпійці за останній час виглядають,як би мягко сказати,не дуже і винні в цьому не тільки тренери та відсутність коштів.
Одна надія в українців так це на наших інвалідів-олімпійців хоча у них і тренерів таких не має ні такої матерімльної бази.
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31.07.2021 13:54 Відповісти
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта. 23.07.21.- Ситуацию в спорте ухудшает коррупция. Победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству ./ Государством правит воровской кодлан Коломойского. Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром .
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31.07.2021 13:54 Відповісти
В Беларуси первая золотая медаль на батуте...
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31.07.2021 13:58 Відповісти
Щоби не робила ця влада , на виході завжди 95-й квартал .
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31.07.2021 14:01 Відповісти
Давайте вспомним, что сделала зеленая власть с бюджетом олимпийцев! Раздеребанила и отдала судьям. Ведь судьи важнее чем олимпийцы.
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31.07.2021 14:25 Відповісти
На Олімпійських Іграх у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 11 медалей: дві "золоті", п'ять "срібних" та чотири "бронзові"
------------------------
У порівнянні з Олімпіадою-2016, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, сума призових залишилася незмінною в доларах. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Така ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах - у 2014 та 2018 роках.
------------------
дебілам і рагулям у владі.

ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ.
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31.07.2021 16:08 Відповісти
А на Олімпійських Іграх в Лондоні в 2012 році збірна України здобула 20 медалей: 5 золотих, 4 срібні і 10 бронзових.
ПС. То що ти хотів сказати про дебілів і рагулів у владі?
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31.07.2021 20:13 Відповісти
Вибачаюсь, всього 19 медалей.
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31.07.2021 20:18 Відповісти
2012.. СПОРТ розвивався ще "по інерції"


У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/chomu-mi-prograemo-olimpiadu.htm


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01.08.2021 11:00 Відповісти
Це не занепад українського спорту, це його повний розвал. А наступники стануть кращими і сильнішими тільки тоді, коли спортом матимуть змогу займатись дійсно обдаровані діти, а не тільки ті, у батьків яких є гроші...
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01.08.2021 16:47 Відповісти
Молодец, что сказал правду. Ворюги могут начать щемить. Жалко.
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31.07.2021 18:53 Відповісти
А у нас сначала - учись плавать а потом уже нальем воды в бассейн
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01.08.2021 07:57 Відповісти
 
 