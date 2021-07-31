"Це так не спрацює". Український стрибун на батуті розкритикував тренерів збірної та Федерацію після невдачі на Олімпіаді-2020

Український стрибун на батуті Микола Просторов повідомив про погані умови підготовки українських батутистів, а також розкритикував тренерів збірної і національну Федерацію після свого невдалого виступу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спортсмен заявив у коментарі для "Суспільного".

Зокрема, Просторов заявив, що умови для підготовки стрибунів на батуті в країні не змінилися в кращий бік. За його словами, це болюча тема в цьому виді спорту.

Спортсмен зазначив, що з усіх питань доводиться звертатися до керівництва Федерації стрибків на батуті України, до тренерів збірної.

"Звичайно, в нашій країні ці проблеми штовхають від одного до іншого. Перші кажуть: "Я цим не займаюся". Другі кажуть: "Я цим не займаюся". Треті кажуть: "Показуйте результат - все у вас буде".

Однак, на жаль, стрибки на батуті - це не той вид спорту, де можна умовно на підлозі боротися, тягати гантелі. Це так не спрацює", - сказав Просторов.

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Українець не зміг пробитися до фіналу змагань зі стрибків на батуті Олімпіади в Токіо, ставши 12-м у кваліфікації.

Микола Просторов - 26-річний спортсмен із Херсону, він є срібним призером чемпіонату Європи (2016 р.), Всесвітніх ігор (2017 р.) і Європейських ігор (2018 р.) у синхронних стрибках на батуті.