"Це так не спрацює". Український стрибун на батуті розкритикував тренерів збірної та Федерацію після невдачі на Олімпіаді-2020
Український стрибун на батуті Микола Просторов повідомив про погані умови підготовки українських батутистів, а також розкритикував тренерів збірної і національну Федерацію після свого невдалого виступу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це спортсмен заявив у коментарі для "Суспільного".
Зокрема, Просторов заявив, що умови для підготовки стрибунів на батуті в країні не змінилися в кращий бік. За його словами, це болюча тема в цьому виді спорту.
Спортсмен зазначив, що з усіх питань доводиться звертатися до керівництва Федерації стрибків на батуті України, до тренерів збірної.
"Звичайно, в нашій країні ці проблеми штовхають від одного до іншого. Перші кажуть: "Я цим не займаюся". Другі кажуть: "Я цим не займаюся". Треті кажуть: "Показуйте результат - все у вас буде".
Однак, на жаль, стрибки на батуті - це не той вид спорту, де можна умовно на підлозі боротися, тягати гантелі. Це так не спрацює", - сказав Просторов.
Українець не зміг пробитися до фіналу змагань зі стрибків на батуті Олімпіади в Токіо, ставши 12-м у кваліфікації.
Микола Просторов - 26-річний спортсмен із Херсону, він є срібним призером чемпіонату Європи (2016 р.), Всесвітніх ігор (2017 р.) і Європейських ігор (2018 р.) у синхронних стрибках на батуті.
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Одна надія в українців так це на наших інвалідів-олімпійців хоча у них і тренерів таких не має ні такої матерімльної бази.
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У порівнянні з Олімпіадою-2016, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, сума призових залишилася незмінною в доларах. За виграну золоту нагороду спортсмен отримає суму 125 тисяч доларів. Така ж суму отримували і на двох останніх Зимових Олімпіадах - у 2014 та 2018 роках.
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дебілам і рагулям у владі.
ЦЕ ТАК НЕ ПРАЦЮЄ.
ПС. То що ти хотів сказати про дебілів і рагулів у владі?
У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?
Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.
Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.
https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/chomu-mi-prograemo-olimpiadu.htm