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Новини Декомунізація
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МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле". ФОТО

Міністерство закордонних справ РФ направило ноту протесту до Києва. Документ стосується планів демонтувати копію радянського ордена Другої світової війни на військовому меморіалі "Марсове поле" у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС РФ.

У тексті зазначається: "У зв'язку з планами львівської влади щодо знищення копії Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня до МЗС України була направлена ​​нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів. Подібні зобов'язання закріплено, серед іншого, в Угоді про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, учасницею якої є Україна".

Дивіться також: Радянський монумент Слави остаточно демонтовано у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському відомстві наголосили: "Рішуче засуджуємо взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі із фашизмом. Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу".

Дивіться також: Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору". ФОТОрепортаж

МЗС РФ направило ноту у звязку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі Марсове поле 01

Автор: 

Львів (3103) меморіал (151) МЗС рф (973) декомунізація (560)


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Топ коментарі
+66
не ваше псячье дело! - это раз...
и пошли нах... с нотами - это два
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31.07.2021 14:05 Відповісти
+57
Х**ло сказало, Росія сама перемогла Гітлера то нехай собі ставить пам'ятники скільки влізе.
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31.07.2021 14:17 Відповісти
+39
Почему еще не демонтировали эту награду несуществующей войны?Никакой отечественной войны в 1941-45 годах не было.Была Вторая мировая война,которую СССР вместе с фашистской Германией и развязал.
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31.07.2021 14:07 Відповісти
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МИД рф идёт на! Презренные шакалы!
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31.07.2021 14:21 Відповісти
Дивно, що цей "орден" ще не демонтували.
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31.07.2021 14:22 Відповісти
Эти музыкальные опусы не для нас...Это своему быдлу очередная порция дерьма для разжигания "антибандеровсих" настроений. Завтра суровые бабки из отрядов любителей фюрера погрозят нам всяческими карами и потребуют сбросить на Жмеринку атомною бомбу.
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31.07.2021 14:27 Відповісти
горы Шахдаг и Ярадаг всегда была в глубине ИндоПэриджана=ГрекоАнара=Од(Аз)эрБэйДжана.А сейчас Кремль туда через Дагестан( тоже наз-ся Одэрбэйджаном)туристов зазывает???? От . МИДа 60 млн.НАРОДА -"КУДА ЛЕЗЕШЬ НА МОИ ЛЕДНИКИ НА МОЕМ КАВКАЗЕ ЧУЖДЫЙ ВСЕМ КРЕМЛЬ,ЗАХВАЧЕННЫЙ ПРИШЛЫМИ?????" Это в добавок ответу МИД Украины.
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31.07.2021 14:28 Відповісти
НЕРУССКИЙ Кремль рук прочь от Кавказа!
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31.07.2021 14:29 Відповісти
Мабуть скоро українці нападатимуть на російських прикордонників!
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31.07.2021 14:28 Відповісти
Под Киевом есть кладбище вермахта, которое было открыто в 90-х. Я вот что-то не помню там гитлеровской символики. А чем сралинская символика лучше гитлеровской?!!
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31.07.2021 14:29 Відповісти
Ноту ПНХ у відповідь їм вже зіграли ?
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31.07.2021 14:31 Відповісти
На хрен убирать этот советский хлам,а на мнение русни поссать с высокой колокольни
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31.07.2021 14:33 Відповісти
Ах как кацапов вставляет!!!!!!! надо по всей стране объявить о снятии разных совковых символов и памятников и наслаждаться кацапским массовым истеричным онанизмом!!!!!!
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31.07.2021 14:38 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5070
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31.07.2021 14:47 Відповісти
вжe кiллєр
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31.07.2021 20:59 Відповісти
Лапти, внимательно читайте Будапештский меморандум, там все написано!
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31.07.2021 14:58 Відповісти
А разве Украина с СНГ не вышла ,что параша ссылается на договоры снг? И нехер упрекать Украину в невыполнении . раша наплевала на международный Хельсенский договор о нерушимости после военных границ , похерела будапештский меморандум и ещё трендит. Да, не чести не совести , страна моральных уродов.
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31.07.2021 15:00 Відповісти
Украина в СНГ фактически наблюдатель, так как парламентом Украины членство в СНГ не ратифицировано, Украина не принимает участия в заседаниях СНГ с 2014 года, даже в качестве наблюдателя.
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31.07.2021 15:28 Відповісти
Согласно уставу СНГ от 22 января 1993 ода., все страны, подписавшие и ратифицировавшие документы о создании организации в декабре 1991 года, являются ее учредителями или государствами-участниками.
При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны - Украина и Туркмения - не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ.
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01.08.2021 08:48 Відповісти
Давно надо было это уродство на помойку...
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31.07.2021 15:12 Відповісти
Так вручите этот орден Лаврову или Захаровой - пусть поносят на своих грудях этот чугунный сляб, может мозги хоть немного прочистятся.
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31.07.2021 15:14 Відповісти
В ответ на их ноты , президент может сиграть на пианино ху""м!
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31.07.2021 15:16 Відповісти
такий крок преЗЕ дента я б вітав
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31.07.2021 16:29 Відповісти
вИ монголоїдна раса, засуньте собі вашу ноту в жопу і квакайте на болотах!!!!!!!!
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31.07.2021 15:21 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 4531
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31.07.2021 15:31 Відповісти
Згадали міжнародні зобов"язання... А Будапештський меморандум забули????
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31.07.2021 15:33 Відповісти
Нужен закон о запрете называть северную бензоколонку россией... Московия, Тартария, Орда, Тьмутаракань, Гавнонапалочке...Вон сколько вариантов.. Пусть побесятся=))))
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31.07.2021 15:33 Відповісти
рассистская *********
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31.07.2021 16:14 Відповісти
рашка-говняшка, обосРашка, паРаша, эрэфия, мордор азиопский...


расска ********** в окружении друзей ))


МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 140
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31.07.2021 19:06 Відповісти
кацапи, замість ноти запропунейте ціну за той кусок міді, може й сторгуємось... бо переплавимо на гільзи....
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31.07.2021 15:34 Відповісти
краще на гільзи!!!
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31.07.2021 16:31 Відповісти
кацапы могут заплатить в десятеро... нам сырье нужнее того совкового дерьма.
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31.07.2021 16:32 Відповісти
нехай так...підходить!)))
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31.07.2021 16:45 Відповісти
" ... Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне ..."
Та вы шо?! Уж как козломордорские кремляди фальсифицируют историю, так нам до них как до альфацэнтавра на сомокате
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31.07.2021 15:38 Відповісти
вот кто сказочник и фальсификатор истории...


гопник из питерской подвортни, карлик-педофил и одновременно Сцарёк-узурпатор на расске *********. прошу.


"Без Украины мы все равно бы победили в войне"



https://youtu.be/Zy2yvblTmFk



МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 8156
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31.07.2021 19:36 Відповісти
Як на мене, атказатца ат фальчіфікації історії - єта правільна. Атказивайтєсь.
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31.07.2021 21:50 Відповісти
Козломордые! Идите на х...й со своими звездами и памятниками! Горите в аду, мрази!
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31.07.2021 15:41 Відповісти
наш нотный ответ
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6139
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31.07.2021 15:44 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5991
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31.07.2021 15:52 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1494
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31.07.2021 15:53 Відповісти
СЦИ-нарий с 6-ОЙ палаты - ********** хочет что-то сказать:

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 2247
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31.07.2021 15:53 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 5788
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31.07.2021 15:54 Відповісти
це рабінович з наганом? щастя нам несе....
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31.07.2021 16:43 Відповісти
Путин в 2016 році на засіданні голів чітко зазначив, що Украіна не є участником СНГ Тому всі посилання на документи стран содружества до нас непрйнятні. Договор про дружбу краще читайте та резолюцію Генеральной Асамблеїї ООН 68/262. Окупували Крим, Донбас і розповідають за зірочку.
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31.07.2021 15:56 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 4412
Вот наше с на россией прошлое, о котором так любит трепаться *****, и куда он снова хочет затащить Украину
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31.07.2021 15:58 Відповісти
Шось мені нагадало історію з прибалтами. Пам'ятаєте як кацапи все бідкались про пам'ятники АсвАбАдітєлям? Так от, мусолили цю тему та виражалі ноти прАтЄстов поки прибалти не вступили в НАТО. Тоді у кацапів індерес до цих пам'ятників як рукою знало.
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31.07.2021 16:09 Відповісти
...не зовсім так. Оно в Чехії недавно ще сморід був від русіш ,демонтували чехи якогось кентавра....конева,чи що.То й вірно...люди від людей мають мати рід,а так...зоофілія одна.
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31.07.2021 16:39 Відповісти
Та то кацапи мабуть просто забули, що Чехія є членом НАТО. Потім згадали, але вже було пізно. Але душок від лаптєй пішов....
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31.07.2021 18:43 Відповісти
Что я слышу? Власти Львова ещё только планируют демонтировать советский орден ?

Такие вещи нужно делать быстро и тихо. Как убирать нечистоты...
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31.07.2021 16:20 Відповісти
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов.
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31.07.2021 16:22 Відповісти
дерьму не место в музее
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31.07.2021 16:25 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 269 https://censor.net/ru/user/454062
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов....І регулярно запрошувати туди екзорцистів, бо нечисть живуча!!!
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31.07.2021 16:42 Відповісти
Запретный плод сладок. Так что лучше в музей и рассказывать о нём правильно с украинской исторической точки зрения. Не зря же есть музеи нацизма и фашизма.
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31.07.2021 17:41 Відповісти
так,музеї нацистського,фашистського і совєтського терору вельми потрібні. Я ЗА збереження і виклад на загал фактів злочинів проти людства отих двох ґєноссе. Про фашистів і дуче краще хай розкажуть його краяни, бо ж італійських регулярних військ під час 2 світової на теренах України хіба не було. Якщо помиляюсь,скиньте посилання. Ніхто не може знати ВСЕ. Не дано нам те!)))
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31.07.2021 18:57 Відповісти
Я тоже не знаю как активно итальянцы воевали в Украине.
НО! Фашизм остаётся фашизмом, нацизм нацизмом, а коммунизм коммунизмом.
Надо про всё помнить чтобы не повторилось..
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31.07.2021 19:19 Відповісти
100% підтримую!
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31.07.2021 19:25 Відповісти
Музеев нацизма и фашизма нет. Есть музеи германского Сопротивления, истории войны, или бывшие здания Третьего Рейха, из которых сделаны документационные центры.
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31.07.2021 19:45 Відповісти
"....Демонтировать и в музей..." на дефекацію.
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31.07.2021 21:52 Відповісти
Пшли в анус,вонючие кацапы.
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31.07.2021 16:27 Відповісти
Засунь собі ноту в свою кацапську жопу!
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31.07.2021 16:28 Відповісти
http://web.archive.org/web/20190123171633/http://botsman-katsman.com/katsapi-now/

Ось що таке кацапи!
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31.07.2021 16:36 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 9273
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31.07.2021 16:46 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1791
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31.07.2021 16:47 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6711
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31.07.2021 16:48 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 7596
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31.07.2021 16:50 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6534
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31.07.2021 16:54 Відповісти
ок так и зробем
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31.07.2021 16:57 Відповісти
МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 6632
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31.07.2021 17:00 Відповісти
це добре )) нехай среться кацапо-орда...
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31.07.2021 19:37 Відповісти
Та не було ніякої великої вітчизняної війни, була Друга світова, коли у вересні 1939 року радянські війська напали на Західну Україну і Польщу і до 1941 року знищували цвіт нації. Коли радянські кати відступали з окупованої території у 1941 році, то німці жахнулися від побаченого - тисячі розстріляних українців у тюрмах. Коли кацапи заплатите репарації? А вони тварини ще вимагають, щоб ми зберігали їх памятники про знищення нас. Нотаа така - ла-ла-ла-ла -путін ху@ло. Ви багато виконали підписаних договорів з Україною і навіть світовими лідерами?
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31.07.2021 17:57 Відповісти
Не ваше свинячее дело ********, что нам делать в своей Украине!!! Демонтировать к херам , всё советсо-фашисткое накследие и переплавить , что бы и памяти руских фашистов не осталось в УКраине!!
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31.07.2021 18:34 Відповісти
Львовяни всегда имели ввиду мнение расеян А с 14 года вообще не слушают блеяние кацапов))) И ещё Украина никогда не была полноценным членом СНГ Устав не ратифицирован в Украине Украина была там в качестве наблюдателя Так что нечего клеить СНГ....
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31.07.2021 21:23 Відповісти
Будь яка окупаційна радянська символіка в Україні має бути знищена. Всюди. Це не має навіть обговорюватися!
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31.07.2021 21:50 Відповісти
виконуйте будапештський меморандум, немиті
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31.07.2021 22:34 Відповісти
Негоже когда ордена на земле валяются . Спасибо властям Львова устраняющим таке неподобство .
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31.07.2021 23:39 Відповісти
михаил муравьев (Вешатель) : «шта не доделал урюзьге штык - доделает урюзьге чинуша, урюзьге школа и урюзьге поп».
або

За урюзьге чиновником, урюзьге школой и урюзьге попом обязательно придет урюзьге штык

С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны и сегодня.

«1) Упрочить и возвысить урюзьге народность и православие так, чтобы не было и малейшего повода опасаться, что край может когда-либо сделаться нерюзьге. В сих видах в особенности заняться распространением общественного образования в духе московскага православия и урюзьге народности.
2) Поддержать православное духовенство, поставив его в положение, независимое от землевладельцев, дабы совокупно с народом оно могло твёрдо противостоять западной пропаганде, которая, без сомнения, ещё некоторое время будет пытаться пускать свои корни…
3) В отношении общей администрации принять следующие меры: устроить таким образом правительственные органы в крае, чтобы высшие служебные места и места отдельных начальников, а равно все те, которые приходят в непосредственное соприкосновение с народом, были заняты чиновниками урюзьге происхождения".
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/26/zdeshniy-kray-iskonno-russkiy-graf-muravyov-kak-reformator-belorussii

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 1670

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 343

МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле" - Цензор.НЕТ 96
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31.07.2021 23:43 Відповісти
Киві в дупу запхайте свою ноту протесту!😁
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01.08.2021 06:13 Відповісти
*********** !!!
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01.08.2021 06:30 Відповісти
МЗС паРаші, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, наплювавши на міжнародні закони та двосторонні договори з Україною, тепер виступає "с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов".
Шапіто, та й годі!
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01.08.2021 08:28 Відповісти
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