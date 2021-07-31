МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле". ФОТО
Міністерство закордонних справ РФ направило ноту протесту до Києва. Документ стосується планів демонтувати копію радянського ордена Другої світової війни на військовому меморіалі "Марсове поле" у Львові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС РФ.
У тексті зазначається: "У зв'язку з планами львівської влади щодо знищення копії Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня до МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів. Подібні зобов'язання закріплено, серед іншого, в Угоді про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, учасницею якої є Україна".
У російському відомстві наголосили: "Рішуче засуджуємо взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі із фашизмом. Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу".
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При этом так называемыми членами Содружества являются только государства-участники, присоединившиеся к уставу организации в течение одного года после его принятия. В 1993 году устав подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а также Азербайджан и Грузия. В 1994 году к ним присоединилась Молдавия. И лишь две страны - Украина и Туркмения - не присоединились к уставу и формально не имеют статуса члена СНГ.
расска ********** в окружении друзей ))
Та вы шо?! Уж как козломордорские кремляди фальсифицируют историю, так нам до них как до альфацэнтавра на сомокате
гопник из питерской подвортни, карлик-педофил и одновременно Сцарёк-узурпатор на расске *********. прошу.
"Без Украины мы все равно бы победили в войне"
https://youtu.be/Zy2yvblTmFk
Вот наше с на россией прошлое, о котором так любит трепаться *****, и куда он снова хочет затащить Украину
Такие вещи нужно делать быстро и тихо. Как убирать нечистоты...
Демонтировать и в музей, там место для исторических артефактов....І регулярно запрошувати туди екзорцистів, бо нечисть живуча!!!
НО! Фашизм остаётся фашизмом, нацизм нацизмом, а коммунизм коммунизмом.
Надо про всё помнить чтобы не повторилось..
Ось що таке кацапи!
або
За урюзьге чиновником, урюзьге школой и урюзьге попом обязательно придет урюзьге штык
С тех давних событий прошло почти 200 лет, однако эти слова как никогда актуальны и сегодня.
«1) Упрочить и возвысить урюзьге народность и православие так, чтобы не было и малейшего повода опасаться, что край может когда-либо сделаться нерюзьге. В сих видах в особенности заняться распространением общественного образования в духе московскага православия и урюзьге народности.
2) Поддержать православное духовенство, поставив его в положение, независимое от землевладельцев, дабы совокупно с народом оно могло твёрдо противостоять западной пропаганде, которая, без сомнения, ещё некоторое время будет пытаться пускать свои корни…
3) В отношении общей администрации принять следующие меры: устроить таким образом правительственные органы в крае, чтобы высшие служебные места и места отдельных начальников, а равно все те, которые приходят в непосредственное соприкосновение с народом, были заняты чиновниками урюзьге происхождения".
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/26/zdeshniy-kray-iskonno-russkiy-graf-muravyov-kak-reformator-belorussii
Шапіто, та й годі!