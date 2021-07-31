МЗС РФ направило ноту у зв'язку з планами влади Львова демонтувати радянський орден на меморіалі "Марсове поле". ФОТО

Міністерство закордонних справ РФ направило ноту протесту до Києва. Документ стосується планів демонтувати копію радянського ордена Другої світової війни на військовому меморіалі "Марсове поле" у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС РФ.

У тексті зазначається: "У зв'язку з планами львівської влади щодо знищення копії Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня до МЗС України була направлена ​​нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів. Подібні зобов'язання закріплено, серед іншого, в Угоді про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності незалежних держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, учасницею якої є Україна".

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У російському відомстві наголосили: "Рішуче засуджуємо взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі із фашизмом. Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу".

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